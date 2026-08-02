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Faustino Asprilla le dedicó unas palabras a Franco Baresi tras su fallecimiento: “Hasta siempre”

El colombiano enfrentó a fallecido defensa y capitán del AC Milan repertidas veces durante sus años en la Serie A, defendiendo los colores del Parma

El 'Tino' Asprilla le rindió sus respetos a Franco Baresi, al que enfrentó cuando jugaba en el Parma a inicios de los 90 - crédito Bildbyran/Sipa USA y @eltinoasprilla/Instagram
El 'Tino' Asprilla le rindió sus respetos a Franco Baresi, al que enfrentó cuando jugaba en el Parma a inicios de los 90 - crédito Bildbyran/Sipa USA y @eltinoasprilla/Instagram
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Franco Baresi murió a los 66 años el pasado 31 de julio tras un período de deterioro en su salud que se había hecho público en agosto de 2025, cuando el exdefensor se sometió a una operación para extirpar un nódulo pulmonar.

La causa exacta de su fallecimiento no fue revelada de forma oficial, aunque la especialista Giulia Veronesi, jefa de Cirugía Torácica del IRCCS Ospedale San Raffaele y profesora de la Università Vita-Salute San Raffaele, aclaró en declaraciones para La Gazzetta dello Sport que ese tipo de hallazgo no determina por sí solo un desenlace fatal. “No se muere a causa del nódulo pulmonar en sí, pero este puede estar relacionado con diversas afecciones, dependiendo de si es benigno o maligno”, señaló la especialista.

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Su muerte conmocionó al fútbol mundial, que se volcó en las horas y días posteriores a reconocer su impacto como uno de los más grandes símbolos en la historia del AC Milan, único club con el que jugó durante dos décadas de carrera profesional, aparte de la selección de Italia.

Baresi disputó 719 partidos con el cuadro Rossonero, con el que conquistó seis títulos de la Serie A y levantó tres Copas de Europa, además de quedar segundo en la elección del Balón de Oro de 1989, hecho remarcable al tratarse de un premio que tiene a premiar más a los jugadores ofensivos que a los defensores como él. Tras anunciar su retiro de la actividad profesional en 1996, el Milan retiró su camiseta número seis, como una demostración de respeto a su carrera.

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Baresi disputó cinco finales de la Champions League con el AC Milan, de las cuales ganó tres - crédito Marco Ravezzani/LaPresse vía AP
Baresi disputó cinco finales de la Champions League con el AC Milan, de las cuales ganó tres - crédito Marco Ravezzani/LaPresse vía AP

Su primer Scudetto lo celebró siendo adolescente, en la temporada 1978/79, y tras lidiar con dos descensos a la Serie B (uno por las sanciones del escándalo Totonero y otro por resultados deportivos), los cinco restantes llegaron entre finales de los años 80 y comienzos de los 90.

En la selección italiana acumuló 81 apariciones, fue parte del plantel campeón del mundo en 1982 y llegó a la final del Mundial de 1994, perdida ante Brasil en la definición por penales. Tras conocerse la noticia, el AC Milan expresó en sus redes sociales: “Toda la historia de AC Milan está llorando. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, igual que su camiseta número 6.”

Los homenajes llegaron desde todos los rincones del fútbol italiano y mundial, tanto de compañeros de equipo como de rivales. Uno de estos últimos se sumó a las publicaciones en redes sociales: el atacante colombiano Faustino Asprilla.

Asprilla describió a Baresi como uno de los grandes defensores de la historia del fútbol, en su publicación - crédito @TinoasprillaH/X
Asprilla describió a Baresi como uno de los grandes defensores de la historia del fútbol, en su publicación - crédito @TinoasprillaH/X

Cuando el ‘Tino’ arribó al Parma en 1992, llegaba a un equipo en franco ascenso, hasta el punto que fue un gol del nacido en Tulua el que terminó una racha de 58 fechas sin perder al Milan de Baresi. Es así que en su cuenta de X, el exjugador le rindió sus respetos compartiendo una foto de ambos disputando el balón.

“Fue un honor que me dio la vida y Dios, jugar ante uno de los más grandes defensores en la historia del fútbol, hasta siempre Franco Baresi. Riposa in pace, leggenda eterna”, escribió Asprilla.

En 2022, en declaraciones para As, el ‘Tino’ recordó que su debut oficial con el Parma fue justamente ante el AC Milan, en la Supercopa de Italia. Ese compromiso que terminó 2-1 a favor del Rossoneri con goles de Marco van Basten y Daniele Massaro, mientras que por Parma anotó Alessandro Melli de penal, luego de que el arquero Francesco Antonioli derribara al colombiano dentro del área.

Asprilla y Baresi fueron rivales recurrentes durante los cuatro años que el colombiano jugó con el Parma en la Serie A - crédito Grosby Group
Asprilla y Baresi fueron rivales recurrentes durante los cuatro años que el colombiano jugó con el Parma en la Serie A - crédito Grosby Group

“Recuerdo que ese partido fue en el estadio San Siro con 80.000 personas. Jugué un muy buen partido para ser el debut oficial con el Parma y contra el Milan de Arrigo Sacchi, que era el campeón de todo. Hice un buen partido, me hicieron penalti. Lo que más me impresionó fue haber estado ahí después de levantarme a ver los partidos del Milan cuando estaba con Atlético Nacional seis meses atrás. Uno se levantaba a ver a van Basten, a Gullit, a Rijkaard y después tenerlos ahí, primero susto y luego alegría de ver a esos tipos que veía antes en televisión. Jugar al lado de ellos fue algo maravilloso”, comentó.

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