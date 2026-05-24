Colombia

Nuevo ataque terrorista del ELN en Tibú, Norte de Santander, dejó un soldado muerto y siete más heridos: usaron drones con explosivos

Un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó el domingo 24 de mayo una unidad militar, mientras los uniformados ejecutaban labores de control de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo

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Imagen de referencia. Ataque con dron cargado de explosivos deja otra mujer herida en el corredor rural entre Tibú y El Tarra - crédito Ministerio de Defensa
El ELN es señalado como responsable del atentado en Norte de Santander contra una base militar - crédito Ministerio de Defensa

Hay tensión máxima en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, después de que el puesto instalado por el Ejército Nacional fuera atacado en la mañana del domingo 24 de mayo.

Según la información conocida hasta el momento, el hecho estaría atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que usó drones cargados con explosivos contra el pelotón.

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La institución militar señaló que la acción dejó como resultado preliminar la muerte de un soldado profesional y siete uniformados más heridos, que tuvieron que ser trasladados de inmediato a la ciudad de Cúcuta.

“Los hechos se registraron en la madrugada de hoy, 24 de mayo, dejando como resultado el asesinato de nuestro soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez. Así mismo, siete militares más resultaron heridos”, indicó el Ejército Nacional.

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En los ataques fue asesinado el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez - crédito Ejército Nacional
En los ataques fue asesinado el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez - crédito Ejército Nacional

Este suceso, confirmado por la Fuerza de Tarea Vulcano, ocurrió cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 realizaban una misión de control territorial en la vereda Barco La Silla.

Según el reporte oficial, los atacantes emplearon aeronaves no tripuladas equipadas con explosivos, en medio del creciente uso de tecnología aérea para instaurar terror en la comunidad.

Los militares heridos fueron evacuados oportunamente en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde actualmente reciben atención médica especializada en un centro asistencial”, señaló la institución.

Las autoridades advirtieron que la agresión podría ser una respuesta directa a los enfrentamientos recientes en la vereda La Llana, donde se había frustrado un retén ilegal y se registraron combates entre el Ejército y miembros del ELN.

El ELN es señalado como responsable del atentado en Norte de Santander contra una base militar - crédito Europa Press
El ELN es señalado como responsable del atentado en Norte de Santander contra una base militar - crédito Europa Press

“Estos hechos se presentarían como retaliación a las contundentes operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana, donde las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada ilegal, frustrando su accionar criminal en la vía Cúcuta-Tibú, y donde varios integrantes del ELN habrían resultado afectados durante el desarrollo de estas operaciones”, comentó el Ejército.

En respuesta al ataque, el Ejército Nacional activó protocolos de acompañamiento a la familia del uniformado fallecido y reiteró su compromiso de mantener operaciones militares en la región.

Además, las fuerzas militares manifestaron su rechazo al uso de drones como armas , ya que pone en riesgo tanto a los miembros de la fuerza pública como a la población civil de la zona.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de múltiples hechos violentos que afectan la seguridad, tranquilidad y bienestar de la población en esta región del país”, finalizó la institución.

El primer ataque con drones se registró en la vereda Santa Helena, perpetrado por el GAO-r Estructura 37 contra el Batallón de Despliegue Rápido No. 25 - crédito X
El primer ataque con drones se registró en la vereda Santa Helena, perpetrado por el GAO-r Estructura 37 contra el Batallón de Despliegue Rápido No. 25 - crédito X

Apenas cuatro días atrás, el 20 de mayo, el Ejército Nacional también reportó ataques simultáneos con drones bomba en el sur de Bolívar que dejaron un militar muerto y cinco heridos mientras desarrollaban operaciones de estabilidad previas a las elecciones presidenciales.

Los cinco uniformados heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en Bucaramanga, donde su estado fue reportado como estable y sus lesiones no fueron consideradas graves, según la institución castrense.

El soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas murió en el primero de los ataques, ocurrido en la vereda Santa Helena, en el municipio de Santa Rosa del Sur, según la Primera División del Ejército Nacional. En esa acción, atribuida a la estructura 37 del ELN, también resultó gravemente herido otro uniformado del Batallón de Despliegue Rápido No. 25.

El segundo atentado se registró en el municipio de Arenal y tuvo como blanco a integrantes del Batallón de Infantería de Selva No. 48, según el Ejército Nacional. La institución atribuyó ese hecho al ELN e informó que dos suboficiales y dos soldados sufrieron lesiones por artefactos explosivos activados durante la ofensiva.

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