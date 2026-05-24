Esta es la programación para el último día de Colombia al Parque que se realiza en Bogotá

El Parque de los Novios se transforma en epicentro de la diversidad sonora durante el Festival Colombia al Parque 2026, con acceso libre para el público - crédito Secretaría de Cultura de Bogotá

La ciudad de Bogotá se reafirma como uno de los destinos principales para los grandes encuentros culturales y musicales de América Latina.

El Festival Colombia al Parque 2026, impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, convierte este fin de semana al Parque de los Novios en el epicentro de la diversidad musical, abriendo sus puertas a ciudadanos y visitantes con entrada libre.

PUBLICIDAD

El evento, que se desarrolla durante el sábado 23 y el domingo 24 de mayo, ofrece una experiencia mucho más rica que un simple cartel de conciertos. La organización ha estructurado una propuesta donde la programación artística se entrelaza con reflexiones sobre el papel de las mujeres en la cultura colombiana. En esta vigésima edición, las cantoras consideradas guardianas de la memoria y agentes de transformación que ocupan un lugar central bajo la premisa: Arrullo, fiesta y siembra.

Este enfoque busca no solo homenajear el rol femenino en las músicas tradicionales y populares, sino también abrir debates sobre la diversidad, la inclusión y el cuidado colectivo. Al destacar la labor de las mujeres como tejedoras de territorio y portadoras de legado, la organización invita al público a reconocer múltiples formas de habitar y transformar los escenarios culturales del país.

PUBLICIDAD

El festival cumple dos décadas promoviendo las músicas tradicionales y populares, consolidándose como uno de los eventos gratuitos más importantes de Bogotá - crédito Secretaría de Cultura de Bogotá

Un festival que celebra la amplitud de lo femenino

La propuesta conceptual de esta edición establece puentes entre la memoria y la creación. La figura de la cantora se presenta como símbolo de resistencia y custodia de saberes ancestrales. A través de sus voces, se exploran historias de diferentes regiones, fusionando lo rural y lo urbano en un solo espacio.

El festival se convierte así en una plataforma donde lo femenino se entiende en sentido amplio, trascendiendo el género y abriendo la reflexión sobre los cuidados, la diversidad y la convivencia. La premisa “Arrullo, fiesta y siembra” resume la intención de celebrar, proteger y sembrar nuevas formas de diálogo cultural.

PUBLICIDAD

Durante el fin de semana, el público podrá acercarse a una programación musical que integra agrupaciones distritales, nacionales e internacionales. El domingo 24 de mayo, la jornada de clausura reunirá propuestas consolidadas y emergentes, con un homenaje especial a Lucho Bermúdez. Además, se presentarán Quilapayún, Belkis Concepción y artistas locales seleccionados por convocatoria de Idartes.

La experiencia va más allá del escenario principal. Los asistentes encontrarán una Zona de Arte y Emprendimiento donde podrán disfrutar de productos artesanales, gastronomía típica y emprendimientos locales. Este espacio busca fortalecer la circulación de bienes culturales de creadores independientes y ofrecer una vitrina que dinamice la economía bogotana.

PUBLICIDAD

La Zona de Arte y Emprendimiento impulsa la economía local, ofreciendo artesanías, gastronomía y productos típicos de distintas regiones del país - crédito Secretaría de Cultura de Bogotá

Colombia al Parque: un recorrido de dos décadas

El Festival Colombia al Parque es considerado uno de los eventos gratuitos más destacados de Bogotá. Desde sus inicios, ha reunido propuestas de las músicas tradicionales, folclóricas y populares de las distintas regiones del país, integrando conciertos, saberes ancestrales, gastronomía y emprendimientos locales.

Aunque la serie de Festivales al Parque se originó en 1995, Colombia al Parque comenzó a celebrarse a principios de los años 2000 como un espacio dedicado exclusivamente a los sonidos nacionales. Hoy, el evento conmemora veinte años de trayectoria, consolidándose como un referente que promueve la circulación y el fortalecimiento de las músicas tradicionales y populares.

PUBLICIDAD

Durante cada edición, el festival ha posibilitado el encuentro de distintas generaciones y la visibilización de proyectos musicales que mantienen vivo el patrimonio sonoro colombiano. La programación de este año mantiene ese espíritu, al tiempo que incorpora nuevos enfoques y perspectivas.

A través de la participación de artistas consolidados y emergentes, así como de la inclusión de espacios para el emprendimiento y la gastronomía, el evento refuerza su propósito de ser un motor para la economía creativa y la convivencia ciudadana. Así, Bogotá se consolida una vez más como la casa de los grandes eventos y un laboratorio vivo de diversidad musical.

PUBLICIDAD

La edición de este año rinde homenaje a las cantoras, destacando su papel como guardianas de la memoria y agentes de transformación cultural en Colombia - crédito Secretaría de Cultura de Bogotá

Esta es la programación del domingo 24:

12 m. - Bogotanísimo (distrital)

PUBLICIDAD

12:50 p.m. - La Rola Band (distrital)

1:40 p.m. - Bejuco (Tumaco)

PUBLICIDAD

2:45 p.m. - Bambarabanda (Pasto)

3:50 p.m. - Sincopa2 (distrital)

4:40 p.m. - Killabeatmaker (Medellín)

5:45 p.m. - La Morena del Chicamocha (distrital)

6:40 p.m. - Quilapayún (Chile)

8:00 p.m. - Marta Gómez (Colombia)