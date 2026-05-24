Dos mujeres fueron asesinadas a tiros en Girón, Santander: una de ellas sería pareja de líder del microtráfico

Las víctimas, Karen Valentina Vega Peralta y Nicol Cristina Amaya Díaz, fueron interceptadas y atacadas mientras se desplazaban en motocicleta en la madrugada del domingo - crédito Facebook/imagen ilustrativa Infobae

Un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo 24 de mayo en el municipio de Girón, Santander, dejó como saldo la muerte de dos mujeres luego de que fueran interceptadas mientras que se desplazaban hacia el sector de Los Caneyes.

Según la información preliminar conocida hasta el momento, las dos víctimas habrían sido atacadas por hombres que se desplazaban en motocicleta, según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Las jóvenes fueron identificadas como Karen Valentina Vega Peralta y Nicol Cristina Amaya Díaz, ambas de 20 años, y se desplazaban en motocicleta por la carrera 22C con calle 64 cuando dos individuos abrieron fuego. El ataque ocurrió hacia las 2:40 a. m. del domingo, en medio de la quietud nocturna.

El hecho ocurrió poco después de que las mujeres compartieran con un grupo de amigos. En el trayecto hacia el destino, los agresores las abordaron y dispararon sin previo aviso. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra murió tras recibir atención médica en un centro asistencial, explicó el general William Quintero, comandante policial.

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La Policía investiga un posible ajuste de cuentas relacionado con una estructura criminal vinculada al microtráfico en la zona metropolitana de Bucaramanga - crédito Facebook

La investigación ha revelado que una de las mujeres mantenía una relación sentimental con un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes en locales nocturnos de la zona metropolitana.

“Se logra determinar que había una relación sentimental con un hombre que pertenece a una estructura criminal. Estamos buscando a los responsables de estos hechos, y hay una recompensa que nos ayude a esclarecer el crimen”, indicó el alto oficial.

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El general Quintero detalló que la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a actividades delictivas en el área metropolitana. Aunque la investigación sigue en curso, no se descarta que el caso esté relacionado con disputas internas entre estructuras dedicadas al microtráfico.

Como reacción inmediata, la Policía y la Alcaldía de Girón han puesto en marcha estrategias para incentivar la colaboración ciudadana. Entre ellas, se encuentra la implementación de una recompensa económica dirigida a quienes puedan proporcionar datos que permitan ubicar a los responsables del ataque armado.

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La investigación preliminar indica que los agresores, quienes también iban en motocicleta, dispararon sin previo aviso contra las jóvenes - crédito Facebook

El general Quintero señaló que las autoridades continúan recolectando información y reforzando la presencia policial en los sectores más afectados por el crimen organizado.

Riña en Bucaramanga dejó un hombre muerto: esto es lo que se sabe

Un joven perdió la vida y una mujer resultó herida tras una riña mortal en el barrio Miraflores de Bucaramanga, ocurrida durante la madrugada del domingo 24 de mayo.

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Los hechos se desarrollaron hacia las 3:30 a. m., cuando residentes de la carrera 54 con calle 16 alertaron a la Policía por los gritos y el tumulto en plena vía pública. Según los datos oficiales, las autoridades hallaron a un hombre gravemente lesionado y a una mujer herida. El joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero el personal médico solo pudo confirmar su fallecimiento al ingreso.

La víctima fue identificada como Fabian Alberto Valdivieso, de 27 años, que recibió múltiples heridas con arma cortopunzante. En el mismo episodio, una mujer de 36 años sufrió lesiones superficiales en los brazos, aunque los reportes iniciales descartan que su estado sea de gravedad.

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Una riña en plena calle del barrio Miraflores en Bucaramanga terminó con la muerte de un joven - crédito imagen ilustrativa Infobae

La Policía informó que unidades del cuadrante respondieron rápidamente a la alerta. Al arribar, los uniformados constataron que la atención médica ya estaba en marcha y procedieron a recabar testimonios y evidencias en el área. Testigos aportaron detalles que permitieron identificar a los presuntos responsables del enfrentamiento.

La rápida acción policial derivó en la ubicación de dos jóvenes que, según versiones preliminares, habrían estado compartiendo con la víctima antes del altercado. Uno de ellos, de 18 años, fue capturado; el otro, un menor de 15, quedó bajo custodia en el sitio del suceso.

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Ambos detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen del conflicto y precisar las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.