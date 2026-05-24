Colombia

Acribillaron a seis personas en distintos puntos de Cali en 24 horas: van 409 asesinatos en la ciudad en 2026

El balance emitido por la Policía Metropolitana da cuenta de ataques con armas de fuego en varios barrios del oriente de la capital del Valle

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Cali registró 267 homicidios en el primer trimestre de 2026, un aumento del 5% frente al 2025 - crédito @ConcejoCali_ / X
Seis homicidios con arma de fuego sacuden distintos sectores de Cali durante el sábado 24 de mayo, según la Policía Metropolitana - crédito @ConcejoCali_ / X

Seis personas fueron asesinadas en distintos sectores de capital del departamento de Valle del Cauca durante el sábado 24 de mayo, según informó la Policía Metropolitana de Cali.

Los homicidios, ocurridos principalmente en el oriente de la ciudad, se produjeron en hechos separados y todos estuvieron relacionados con ataques con arma de fuego. El reporte policial detalló que algunas víctimas murieron en el lugar de los hechos y otras fallecieron tras su traslado a centros médicos por la gravedad de las heridas.

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Sectores afectados y modalidades de los crímenes

La violencia se hizo sentir en varias comunas de Cali. De acuerdo con datos oficiales, uno de los asesinatos ocurrió en la intersección de la calle 25 con carrera 61, en el sector de Cañaveral, donde un hombre murió por disparos en el sitio.

Otro hecho se registró en la carrera 50 con calle 29, donde la víctima recibió impactos de bala y falleció en el lugar. En el barrio Villa del Lago, específicamente en la carrera 25J con calle 70, las autoridades reportaron el asesinato de un hombre mediante arma de fuego.

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El hombre fue encontrado muerto en el hotel Villa del Mar de la ciudad de Bucaramanga - crédito @CTI/Sitio web
Los crímenes ocurrieron en barrios como Cañaveral, Villa del Lago, El Vergel, Sindical y Comuneros, con víctimas fatales en vía pública y viviendas - crédito CTI / Sitio web

Un cuarto caso se presentó en el barrio El Vergel, sobre la carrera 32A con calle 46. Allí, una persona herida en un ataque fue trasladada al hospital Carlos Holmes Trujillo y falleció minutos después.

Otra víctima fue atacada en el sector Sindical, en la carrera 27 con calle 44. A pesar de ser llevada al hospital Primitivo Iglesias, murió debido a la gravedad de las lesiones.

El sexto homicidio de la jornada se registró en la invasión El Valladito de Comuneros, donde un hombre fue atacado al interior de una vivienda.

Es preciso mencionar que las autoridades no entregaron detalles sobre posibles capturas ni revelaron las identidades de las víctimas. Tampoco existe hasta ahora una hipótesis oficial sobre las circunstancias de cada crimen.

Cifras en aumento y población vulnerable

Levantamiento de cadáver
El oriente de Cali se mantiene como uno de los principales focos de violencia, según el más reciente reporte de homicidios en Valle del Cauca - crédito Colprensa

El contexto de los homicidios en Cali se agrava al revisar los datos del Observatorio de Seguridad de Cali. Entre el 1 de enero y el 18 de mayo del 2026, se cometieron 409 asesinatos en la ciudad, lo que representa un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se documentaron 401 casos.

Uno de los segmentos más afectados es el de los jóvenes. El Observatorio reportó que 136 personas de entre 18 y 28 años fueron asesinadas. Además, 27 menores de entre 14 y 17 años figuran entre las víctimas de homicidio en lo que va del año.

Según el informe, estos datos refuerzan la preocupación por la escalada de violencia que golpea a la población más joven.

Reacción institucional y búsqueda de soluciones

Tras los hechos violentos del fin de semana, las autoridades locales reiteraron su compromiso con la investigación de los crímenes y la adopción de medidas para frenar el fenómeno.

La Policía Metropolitana de Cali continúa desplegando operativos en los sectores afectados, aunque hasta el momento no se han anunciado resultados concretos en cuanto a detenciones o esclarecimiento de los móviles de los asesinatos.

Autoridades realizan el levantamiento del cadáver de un agente de Policía, que murió cuando realizaba un procedimiento de control en el norte de Bogotá. Uno de los atacantes también murió. / Colprensa
La Policía Metropolitana de Cali no reporta capturas ni revela hipótesis oficiales tras los asesinatos ocurridos en una jornada marcada por la violencia - crédito Colprensa

Violencia en el norte del Valle del Cauca

El clima de inseguridad no se limita a la capital departamental. El viernes 22 de mayo, en el municipio de Toro, tres personas identificadas como Mercedes, Octavio y Silvio fueron asesinadas en hechos aislados.

Esta situación motivó un consejo extraordinario de seguridad con la participación del Departamento de Policía Valle, la Administración Municipal de Toro, el Ejército Nacional y autoridades departamentales, que definieron nuevas estrategias para reforzar la presencia institucional en la zona.

Entre las medidas adoptadas destacan restricciones al parrillero hombre, reducción de horarios de funcionamiento de establecimientos públicos y prohibición de permanencia de menores en espacios públicos después de las 8:00 p. m.

Las autoridades expresaron que estas disposiciones buscan proteger a la población y reducir los factores que facilitan hechos delictivos.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta $30 millones para quienes entreguen información que permita la ubicación de los responsables de los homicidios más recientes.

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