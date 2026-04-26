Abelardo de la Espriella pidió “serenidad, mesura y respeto” entre su campaña y la de Paloma Valencia: “Ya nos encontraremos el 1 de junio”

Abelardo de la Espriella hizo un llamado a limar asperezas con la campaña de Paloma Valencia y mantener los puentes de comunicación abiertos de cara a la segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un extenso mensaje en sus redes sociales, el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella instó el domingo 26 de abril a que se mantenga “la serenidad, la mesura y el respeto” entre su campaña y la de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia; a 35 días para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial en el país, en la que se empezará a definir el rumbo de cara al 2030.

El llamado del abogado, autodenominado “El Tigre”, surgió tras la confrontación que se ha registrado en especial en las últimas dos semanas, en las que se han conocido una serie de publicaciones en redes sociales con sendos ataques, que llevaron, incluso, a una reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez: que no dudó en apuntar a miembros de la aspiración de De la Espriella, como los responsables de esta situación.

A través de sus redes sociales, el candidato Abelardo de la Espriella hizo un llamado a la tregua con la campaña de Paloma Valencia, a casi un mes de la contienda electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Colombia atraviesa un momento especialmente complejo: están en juego la libertad, la democracia y la institucionalidad. Es comprensible que los ánimos estén exaltados; la política es exigente, implica riesgos y está llena de presiones. En lo personal, la vivo con entusiasmo, responsabilidad y alegría, defendiendo al país con convicción, y no quiero que nada empañe ese sentimiento”, dijo De la Espriella en su perfil de X.

Y es que el letrado tuvo que hacerle frente a señalamientos directos de Uribe, por lo que consideró que era la campaña de desprestigio del sector más radical de la derecha hacia la aspiración de Valencia. El hecho de mayor impacto se produjo cuando la campaña de De la Espriella difundió un video recreado con inteligencia artificial, mostrando a Valencia junto a Juan Manuel Santos y Roy Barreras, lo que desató la furia.

Este suceso fue concebido desde el Centro Democrático como un golpe desleal, por lo que Uribe denunció que estas divisiones, sin dejar de reprochar la actitud “destructora” de la campaña de De la Espriella, pueden estar siendo alimentadas por actores externos. "Ese influencer lo paga la otra campaña, denuncia un alto ejecutivo de la misma campaña. Es destructor, usa la inteligencia artificial para mentir y dividir“, denunció.

Pese a su buena relación personal con el expresidenge Álvaro Uribe, el abogado Abelardo de la Espriella en su momento fue reconvenido por el exmandatario, por los ataques a su candidata, Paloma Valencia - crédito @AlvaroUribeVel / X

Abelardo de la Espriella sacó la “bandera blanca” y pidió “tregua” entre campañas

Con este panorama, el candidato reconoció la gravedad de la coyuntura y buscó bajar el tono en el enfrentamiento. “Las ofensas que han llegado desde la campaña de la doctora Paloma y de parte de sus seguidores —no de ella, pues nunca se ha referido en mi contra, como tampoco lo he hecho yo respecto a ella— quedan desde este momento atrás. No guardo resentimientos ni tengo reproches", expresó De la Espriella.

Y agregó que comprende la “intensidad de la contienda”, pero hizo un llamado a no olvidar que tanto él como la campaña de Valencia luchan por un mismo propósito. “La República está por encima de cualquiera de nosotros”, remarcó el abogado, que pidió a sus seguidores y a la campaña de Paloma Valencia dejar atrás las ofensas y centrarse en el interés del país, que definirá si continuará o no con el proyecto progresista.

Abelardo de la Espriella insistió en que el contrincante a vencer es es oficialista Iván Cepeda Castro - crédito Alejandro González - AFP/Reuters

Con ello, dejó en claro que la democracia exige respetar la libertad de elección y que las diferencias personales no deben anteponerse al objetivo común de defender las instituciones. “Hoy Colombia es desangrada por infames ataques narcoterroristas, y la patria precisa de nuestro mejor esfuerzo y atención en sus horas más oscuras”, declaró el candidato en su extenso mensaje, en el que remarcó cuáles son los rivales a vencer.

En consecuencia, el candidato insistió en que “los únicos enemigos son Petro, Cepeda y sus socios del crimen organizado”, con lo que despejó cualquier intención de seguir minando el camino hacia una eventual alianza en la segunda vuelta. “Ya nos encontraremos el primero de junio. Por ahora, lo que corresponde es actuar con serenidad, mesura y respeto”, fue la especial invitación del aspirante de ultraderecha.