Colombia

Abelardo de la Espriella pidió “serenidad, mesura y respeto” entre su campaña y la de Paloma Valencia: “Ya nos encontraremos el 1 de junio”

A 35 días de la primera vuelta presidencial, el aspirante presidencial instó en un mensaje público a detener los ataques entre su campaña y la de su contendora, tras una serie de confrontaciones y señalamientos que involucraron a figuras como el expresidente Álvaro Uribe

Guardar
Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia dándose la mano frente a la bandera de Colombia.
Abelardo de la Espriella hizo un llamado a limar asperezas con la campaña de Paloma Valencia y mantener los puentes de comunicación abiertos de cara a la segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un extenso mensaje en sus redes sociales, el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella instó el domingo 26 de abril a que se mantenga “la serenidad, la mesura y el respeto” entre su campaña y la de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia; a 35 días para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial en el país, en la que se empezará a definir el rumbo de cara al 2030.

El llamado del abogado, autodenominado “El Tigre”, surgió tras la confrontación que se ha registrado en especial en las últimas dos semanas, en las que se han conocido una serie de publicaciones en redes sociales con sendos ataques, que llevaron, incluso, a una reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez: que no dudó en apuntar a miembros de la aspiración de De la Espriella, como los responsables de esta situación.

Abelardo de la Espriella hizo un llamado a la tregua con la campaña de Paloma Valencia
A través de sus redes sociales, el candidato Abelardo de la Espriella hizo un llamado a la tregua con la campaña de Paloma Valencia, a casi un mes de la contienda electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Colombia atraviesa un momento especialmente complejo: están en juego la libertad, la democracia y la institucionalidad. Es comprensible que los ánimos estén exaltados; la política es exigente, implica riesgos y está llena de presiones. En lo personal, la vivo con entusiasmo, responsabilidad y alegría, defendiendo al país con convicción, y no quiero que nada empañe ese sentimiento”, dijo De la Espriella en su perfil de X.

Y es que el letrado tuvo que hacerle frente a señalamientos directos de Uribe, por lo que consideró que era la campaña de desprestigio del sector más radical de la derecha hacia la aspiración de Valencia. El hecho de mayor impacto se produjo cuando la campaña de De la Espriella difundió un video recreado con inteligencia artificial, mostrando a Valencia junto a Juan Manuel Santos y Roy Barreras, lo que desató la furia.

Este suceso fue concebido desde el Centro Democrático como un golpe desleal, por lo que Uribe denunció que estas divisiones, sin dejar de reprochar la actitud “destructora” de la campaña de De la Espriella, pueden estar siendo alimentadas por actores externos. "Ese influencer lo paga la otra campaña, denuncia un alto ejecutivo de la misma campaña. Es destructor, usa la inteligencia artificial para mentir y dividir“, denunció.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial independiente junto a Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático - crédito @AlvaroUribeVel / X
Pese a su buena relación personal con el expresidenge Álvaro Uribe, el abogado Abelardo de la Espriella en su momento fue reconvenido por el exmandatario, por los ataques a su candidata, Paloma Valencia - crédito @AlvaroUribeVel / X

Abelardo de la Espriella sacó la “bandera blanca” y pidió “tregua” entre campañas

Con este panorama, el candidato reconoció la gravedad de la coyuntura y buscó bajar el tono en el enfrentamiento. “Las ofensas que han llegado desde la campaña de la doctora Paloma y de parte de sus seguidores —no de ella, pues nunca se ha referido en mi contra, como tampoco lo he hecho yo respecto a ella— quedan desde este momento atrás. No guardo resentimientos ni tengo reproches", expresó De la Espriella.

Y agregó que comprende la “intensidad de la contienda”, pero hizo un llamado a no olvidar que tanto él como la campaña de Valencia luchan por un mismo propósito. “La República está por encima de cualquiera de nosotros”, remarcó el abogado, que pidió a sus seguidores y a la campaña de Paloma Valencia dejar atrás las ofensas y centrarse en el interés del país, que definirá si continuará o no con el proyecto progresista.

Abelardo de la Espriella insistió en que el contrincante a vencer es es oficialista Iván Cepeda Castro - crédito Alejandro González - AFP/Reuters
Abelardo de la Espriella insistió en que el contrincante a vencer es es oficialista Iván Cepeda Castro - crédito Alejandro González - AFP/Reuters

Con ello, dejó en claro que la democracia exige respetar la libertad de elección y que las diferencias personales no deben anteponerse al objetivo común de defender las instituciones. “Hoy Colombia es desangrada por infames ataques narcoterroristas, y la patria precisa de nuestro mejor esfuerzo y atención en sus horas más oscuras”, declaró el candidato en su extenso mensaje, en el que remarcó cuáles son los rivales a vencer.

En consecuencia, el candidato insistió en que “los únicos enemigos son Petro, Cepeda y sus socios del crimen organizado”, con lo que despejó cualquier intención de seguir minando el camino hacia una eventual alianza en la segunda vuelta. “Ya nos encontraremos el primero de junio. Por ahora, lo que corresponde es actuar con serenidad, mesura y respeto”, fue la especial invitación del aspirante de ultraderecha.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaElecciones Colombia 2026Paloma ValenciaElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia para escuchar hoy

El K-pop nació formalmente tras el debut del famoso grupo Seo Taiji and Boys en el año 1992, que incorporaron a su música estilos como rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno

Estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia para escuchar hoy

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

La polémica victoria de Medellín ante Fortaleza sigue dando de qué hablar. Nelson Ramos cuestionó el arbitraje y aseguró que, pese al VAR, hoy se cometen más errores que antes

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

Petro advirtió de una “página oscura” para las elecciones presidenciales: lanzó su crítica a Thomas Greg and Sons

El mandatario llamó a una movilización el 1 de mayo tras lanzar su alerta de que el país debe prestar atención al modelo de contratación en procesos estratégicos como la identificación ciudadana y la logística electoral

Petro advirtió de una “página oscura” para las elecciones presidenciales: lanzó su crítica a Thomas Greg and Sons

El fuerte llamado de la Procuraduría a las autoridades públicas tras atentados terroristas en Cauca y Valle: “Persecución y castigo”

El pronunciamiento del ente de control ordena a funcionarios de todos los niveles cumplir con su deber constitucional y proteger a comunidades impactadas por la escalada de violencia en el suroccidente del país

El fuerte llamado de la Procuraduría a las autoridades públicas tras atentados terroristas en Cauca y Valle: “Persecución y castigo”

Invima advirtió graves consecuencias por el uso de un reconocido producto capilar: es ilegal

La mercancía que se comercializa en la región cafetera por varios establecimientos carece de registro sanitario y no garantiza seguridad ni eficacia, por lo que se recomienda suspender su uso y reportar reacciones adversas a las autoridades

Invima advirtió graves consecuencias por el uso de un reconocido producto capilar: es ilegal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

Colombia finalizó en el top 10 de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: alcanzó 89 medallas

Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-17: empató ante Argentina con este gol

Histórica actuación de Colombia en el Grand Prix en Rabat: esta fue la cantidad de medallas que acumuló

Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular