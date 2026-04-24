La Dian ofrece más de 20 inmuebles para la venta en abril de 2026: precios desde $80 millones en varias regiones de Colombia

El catálogo 2026 incluye casas, apartamentos, lotes y locales comerciales en ciudades principales y municipios estratégicos, con precios desde $80 millones de pesos - crédito Luisa González/REUTERS

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció para abril de 2026 un amplio catálogo de inmuebles en venta, ubicados en diferentes regiones de Colombia. La iniciativa ofrece oportunidades tanto para quienes buscan una inversión inmobiliaria como para familias interesadas en adquirir vivienda propia.

La comercialización de estos activos no es directa por parte de la Dian, sino que se realiza a través de la Central de Inversiones S. A. (Cisa), entidad vinculada al Ministerio de Hacienda. Cisa administra bienes de varias entidades públicas (Dian, Icbf, Banco de la República, entre otros) y centraliza la oferta en su plataforma digital, permitiendo la adquisición a través de una puja electrónica.

En abril de 2026, el catálogo incluye más de 20 inmuebles: casas, apartamentos, lotes y locales comerciales, con valores de salida desde aproximadamente $80 millones de pesos. Las propiedades se encuentran en ciudades principales y municipios estratégicos, cubriendo usos residenciales, comerciales y de inversión.

La Dian organiza estos remates de manera periódica, siguiendo un marco legal que regula la venta de bienes - crédito Dian

Principales inmuebles en venta este mes

Cundinamarca

Lote en Soacha: 7.173 m², precio de venta $2.761.605.000.

Casa en Cota: 998 m², precio de arriendo $1.509.028.680.

Diversos activos en Subachoque, Sasaima, Tenjo, Ubaté y Soacha.

Bogotá

Local comercial en centro comercial Puerta Grande: 18.75 m², arriendo $442.690.098.

Oficina: 18.02 m², arriendo $81.270.000.

Apartamento en Suba: 72 m², arriendo $397.523.223.

Valle del Cauca

Apartamento en Cali: 57.35 m², valor $152.551.000.

Lotes en Palmaseca, Palmira: 9.000 m², arriendo $1.767.870.800.

Atlántico

Casa en Barranquilla: 732 m², precio de venta $885.688.726.

El proceso de adquisición requiere registro en el portal de CISA, selección de bienes, manifestación de interés y presentación de una propuesta de pago formal - crédito Dian

Risaralda

Lote en Santa Rosa de Cabal: 72 m², avaluado en $56.514.000, base de licitación $39.559.800. Remate el 28 de abril de 2026.

Otras regiones

Inventario disponible en municipios de Cundinamarca como Subachoque, Cota, Sasaima, Tenjo, Ubaté, Soacha.

Locales y oficinas en zonas comerciales de las principales ciudades.

Proceso de adquisición: puja electrónica y requisitos

La compra de estos bienes se realiza únicamente a través de la plataforma de Cisa. El proceso es 100% digital, garantizando transparencia y acceso igualitario:

Registro en el portal de Cisa: el interesado debe crear una cuenta aportando sus datos personales. Búsqueda y selección: Utilizar los filtros para identificar “propiedades en venta de la Dian”, revisar características, fotos y condiciones. Manifestación de interés: mediante el botón “Quiero comprar”, se inicia el proceso formal. Formulario y plan de pagos: completar el formulario y detallar la propuesta de pago. Puja electrónica: los inmuebles se adjudican bajo el mecanismo de puja; la venta directa solo es posible para entidades públicas o copropietarios. Al finalizar la puja, los seleccionados son notificados para dar inicio a la formalización de la compra.

Recomendación clave. Es crucial revisar las bases de la convocatoria de la Dian y Cisa, cumplir con la documentación solicitada y respetar los plazos de inscripción y pago. Los canales de atención ciudadana para resolver dudas son la línea 320 3509002 y la línea de WhatsApp (+57) 311 7954380.

Ventajas y consideraciones

La venta de inmuebles públicos a través de la Dian y Cisa representa una alternativa estratégica para invertir en bienes raíces, con precios competitivos, procesos transparentes y la garantía de origen estatal. Además, se recomendó tener en cuenta la tarifa de ganancia ocasional del 15% para personas naturales en este tipo de operaciones.

La comercialización de los activos de la Dian se gestiona exclusivamente a través de la plataforma digital de Cisa, bajo un sistema de puja electrónica - crédito VisualesIA

Esta es una oportunidad para quienes buscan asegurar patrimonio, generar renta o impulsar proyectos de desarrollo en distintas regiones del país. Catálogo de inmuebles Dian destacados en abril de 2026:

Lote en Soacha, Cundinamarca: 7.173 m² – $2.761.605.000

Apartamento en Cali: 57,35 m² – $152.551.000

Casa en Barranquilla: 732 m² – $885.688.726

Apartamento en Suba, Bogotá: 72 m² – $397.523.223

Local en Puerta Grande, Bogotá: 18,75 m² – $442.690.098

Oficina en Bogotá: 18,02 m² – $81.270.000

Casa en Cota, Cundinamarca: 998 m² – $1.509.028.680

Lotes en Palmaseca, Palmira: 9.000 m² – $1.767.870.800

Lote en Santa Rosa de Cabal, Risaralda: 72 m² – Base de licitación $39.559.800, remate 28/04/2026