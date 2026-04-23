Colombia

Ministerio de Educación recordó el primer lapsus de Petro para compartir sus logros: así confundió “acceso” con “sexo”

La cartera usó el ‘error’ que tuvo el mandatario en sus inicios de gobierno con el fin de compartir sus políticas de gratuidad en educación superior

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El Ministerio de Educación utilizó la tendencia “cuando nos borran la memoria…” para compartir el clip de Petro y resaltar sus logros - crédito @mineducacioncolombia/TikTok

Un video publicado por el Ministerio de Educación sorprendió a las redes sociales al recordar un momento que marcó los primeros días del Gobierno de Gustavo Petro. En agosto de 2022, el presidente intentó hablar sobre “acceso” a la educación, pero pronunció “sexo”, lo que generó risas y se convirtió en tendencia digital.

El clip que compartió la cartera en TikTok no solo buscó burlarse de aquel lapsus del mandatario, sino aprovechar el episodio para mostrar los logros concretos que el país alcanzó en materia educativa.

Y es que, en redes sociales se volvió tendencia la frase “cuando nos borran la memoria, pero eso quiere decir que podemos ver este video de nuevo por primera vez (...)”, que se utiliza para compartir clips cómicos o memes considerados ‘clásicos’ del internet.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Petro tuvo un error público al inicio de su presidencia que marcó el primero de muchos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, encabezó la difusión del material; con un mensaje que mezcla humor y datos, el video inicia recordando el primer lapsus del presidente -de muchos que ha tenido durante su mandato-: “Si deja de haber hambre, si hay agua potable, si los jóvenes tienen posibilidades de sexo, acceso, bueno también, a la educación”, pronunciado entre risas.

Ministerio de Educación mostró sus logros más importantes

Rojas resaltó en el video que lo ocurrido, lejos de ser un error grave, se convirtió en una oportunidad para destacar avances concretos del sector. A partir de ese momento, la pieza despliega los resultados más relevantes, al señalar “¡Y si lo hicimos! (lo del acceso)”:

  • La reforma de la Ley 30, diseñada para asegurar mejor calidad y cobertura en la educación superior.
  • La entrega de colegios en territorios alejados, como la Alta Guajira.
  • La implementación de proyectos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie) que permiten el acceso a 1.616 colegios y 218 iniciativas de educación superior.
  • Construcción de instituciones como la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga.

Cada imagen y cada dato buscaron mostrar que la inversión en infraestructura y políticas educativas tuvo un impacto directo en la vida de estudiantes y docentes, de acuerdo con el video del Ministerio de Educación.

Daniel Rojas, ministro de Educación, compartió los logros de su cartera - crédito Laud
Daniel Rojas, ministro de Educación, compartió los logros de su cartera - crédito Laud

El mensaje del Ministerio de Educación resaltó un dato llamativo: “el 97% de los estudiantes no paga matrícula, sin importar la edad”.

De acuerdo con el Gobierno nacional, la administración implementó una política de gratuidad en la educación superior pública que permitió que el porcentaje mencionado de los estudiantes de pregrado en instituciones oficiales no pague matrícula. Esta iniciativa, vigente entre 2023 y 2025 con una inversión de varios billones, beneficia a más de 930.000 estudiantes, eliminando barreras económicas y facilitando el acceso a la educación superior en todo el país.

La medida aplica en las 64 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y permitió que más de 347.000 nuevos estudiantes ingresen a estas instituciones, ampliando significativamente la cobertura educativa.

El enfoque principal de la política es promover equidad territorial y social, ya que la mayor parte de los beneficiarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. La iniciativa busca consolidar la “matrícula cero” como una realidad estructural, garantizando que los jóvenes puedan acceder a la educación superior sin endeudarse.

Este programa, ha beneficiado a más de 20.000 jóvenes en 2024, en el que ha cubierto hasta el 100% del costo de matrícula en instituciones públicas de educación superior de la ciudad - crédito Matrícula Cero
Más de 930.000 estudiantes se benefician de la “matrícula cero” entre 2023 y 2025, señala el Gobierno nacinonal - crédito Matrícula Cero

Para recibir este beneficio, los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento operativo de gratuidad, asegurando que la medida llegue a quienes más la necesitan y fortaleciendo la inclusión educativa en todo el país.

Ante esta información y el video difundido por el Ministerio de Educación, numerosos usuarios compartieron sus comentarios al respecto: “Jajaja súbanle el sueldo al que hace estos videos 👏👏👏“; ”pensé que era una cuenta random 😂“; ”pero solo estas universidades, faltan más en otros lugares, no he visto nada en el Amazonas"; “ojalá y también tengamos acceso a una educación integral en sexualidad”.

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