Iván Cepeda denunció un supuesto plan de autoatentado en la campaña de Abelardo de la Espriella: “Pondré en conocimiento a la Fiscalía”

Iván Cepeda señaló que ha recibido datos que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral en el país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, anunció que entregará a las autoridades información relacionada con la contienda electoral, cuya segunda vuelta presidencial en Colombia está prevista para el 21 de junio de 2026.

En su cuenta oficial de X, Cepeda señaló que ha recibido datos que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral en el país.

“Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral (sic)”, indicó Cepeda.

PUBLICIDAD

El candidato izquierdista a la Presidencia de Colombia , Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, habla durante un acto de campaña antes de la segunda vuelta electoral, en Cali, Colombia, 6 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll

De acuerdo con el candidato del Pacto Histórico, diferentes fuentes le comunicaron que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría preparando un montaje para simular un autoatentado controlado contra el propio candidato. El objetivo de esta acción, según Cepeda, sería influir en los resultados finales de las elecciones presidenciales.

El presunto montaje, según la información recibida por Iván Cepeda, estaría programado para realizarse en los días previos al 21 de junio, fecha establecida para la segunda vuelta electoral. El candidato indicó la gravedad de la denuncia y reiteró su compromiso de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

“Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección. Este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta (sic)”, aseveró el también senador de la República.

Por este motivo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones correspondientes - crédito @IvanCepedaCast/X

“Ante esta circunstancia, anuncio que pondré en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso (sic)”, expresó.

Iván Cepeda indicó que la información que posee será entregada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que, de ser necesario, se refuercen las medidas de seguridad de Abelardo de la Espriella, su familia y su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

PUBLICIDAD

“De igual forma, entrego esta información a la Unidad Nacional de Protección para que, de ser necesario, refuerce las medidas de protección de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial (sic)”, aseveró el candidato presidencial del Pacto Histórico.

El pronunciamiento de Iván Cepeda se da luego de que reconociera los resultados de la primera vuelta, confirmando su avance a la segunda vuelta como rival directo de Abelardo de la Espriella. Esta declaración puso fin a varios días de cuestionamientos provenientes de sectores de izquierda sobre el resultado electoral.

PUBLICIDAD

En un comunicado difundido en su cuenta de X, Cepeda, representante de la coalición de izquierda, expresó su aceptación de las cifras finales tras el cierre del escrutinio. Su mensaje mostró una postura diferente a la del presidente Gustavo Petro, quien había criticado el proceso electoral.

“Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas (sic)”, indicó Cepeda.

PUBLICIDAD

La postura de Cepeda se anunció después de que los resultados confirmaron a Abelardo de la Espriella como el candidato con mayor cantidad de votos en la primera vuelta, alcanzando el 43,74% del total, equivalente a 10.361.499 votos.

Cepeda logró el 40,90%, con 9.688.361 votos, ubicándose en segundo lugar y garantizando su presencia en la segunda vuelta presidencial. La distancia entre ambos provocó cuestionamientos dentro de la izquierda, donde se puso en duda el volumen de votos obtenidos por el candidato de derecha.

PUBLICIDAD

El aspirante Iván Cepeda aceptó su derrota en las elecciones presidenciales de primera vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial (sic)”, aseveró.