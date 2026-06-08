Colombia

Iván Cepeda denunció un supuesto plan de autoatentado en la campaña de Abelardo de la Espriella: “Pondré en conocimiento a la Fiscalía”

El candidato presidencial del Pacto Histórico anunció en su cuenta oficial de X que recibió información sobre un supuesto autoatentado, cuyo objetivo sería influir en los resultados finales de las elecciones presidenciales, según su declaración

Guardar
Google icon
Iván Cepeda señaló que ha recibido datos que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral en el país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Iván Cepeda señaló que ha recibido datos que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral en el país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, anunció que entregará a las autoridades información relacionada con la contienda electoral, cuya segunda vuelta presidencial en Colombia está prevista para el 21 de junio de 2026.

En su cuenta oficial de X, Cepeda señaló que ha recibido datos que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral en el país.

“Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral (sic)”, indicó Cepeda.

PUBLICIDAD

El candidato izquierdista a la Presidencia de Colombia , Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, habla durante un acto de campaña antes de la segunda vuelta electoral, en Cali, Colombia, 6 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll
El candidato izquierdista a la Presidencia de Colombia , Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, habla durante un acto de campaña antes de la segunda vuelta electoral, en Cali, Colombia, 6 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll

De acuerdo con el candidato del Pacto Histórico, diferentes fuentes le comunicaron que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría preparando un montaje para simular un autoatentado controlado contra el propio candidato. El objetivo de esta acción, según Cepeda, sería influir en los resultados finales de las elecciones presidenciales.

El presunto montaje, según la información recibida por Iván Cepeda, estaría programado para realizarse en los días previos al 21 de junio, fecha establecida para la segunda vuelta electoral. El candidato indicó la gravedad de la denuncia y reiteró su compromiso de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

“Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección. Este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta (sic)”, aseveró el también senador de la República.

Por este motivo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones correspondientes - crédito @IvanCepedaCast/X

“Ante esta circunstancia, anuncio que pondré en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso (sic)”, expresó.

Iván Cepeda indicó que la información que posee será entregada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que, de ser necesario, se refuercen las medidas de seguridad de Abelardo de la Espriella, su familia y su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

“De igual forma, entrego esta información a la Unidad Nacional de Protección para que, de ser necesario, refuerce las medidas de protección de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial (sic)”, aseveró el candidato presidencial del Pacto Histórico.

El pronunciamiento de Iván Cepeda se da luego de que reconociera los resultados de la primera vuelta, confirmando su avance a la segunda vuelta como rival directo de Abelardo de la Espriella. Esta declaración puso fin a varios días de cuestionamientos provenientes de sectores de izquierda sobre el resultado electoral.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, Cepeda, representante de la coalición de izquierda, expresó su aceptación de las cifras finales tras el cierre del escrutinio. Su mensaje mostró una postura diferente a la del presidente Gustavo Petro, quien había criticado el proceso electoral.

“Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas (sic)”, indicó Cepeda.

La postura de Cepeda se anunció después de que los resultados confirmaron a Abelardo de la Espriella como el candidato con mayor cantidad de votos en la primera vuelta, alcanzando el 43,74% del total, equivalente a 10.361.499 votos.

Cepeda logró el 40,90%, con 9.688.361 votos, ubicándose en segundo lugar y garantizando su presencia en la segunda vuelta presidencial. La distancia entre ambos provocó cuestionamientos dentro de la izquierda, donde se puso en duda el volumen de votos obtenidos por el candidato de derecha.

El aspirante Iván Cepeda aceptó su derrota en las elecciones presidenciales de primera vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X
El aspirante Iván Cepeda aceptó su derrota en las elecciones presidenciales de primera vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial (sic)”, aseveró.

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaAutoatentado campaña De la EspriellaCandidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras las elecciones presidenciales, María Claudia Tarazona reveló que ya no habla con su suegro Miguel Uribe Londoño: “Es la realidad”

La esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay tuvo sus diferencias con el padre del congresista asesinado por discrepancias políticas para las elecciones presidenciales

Tras las elecciones presidenciales, María Claudia Tarazona reveló que ya no habla con su suegro Miguel Uribe Londoño: “Es la realidad”

Siete perros murieron tras un ataque de abejas durante trabajos eléctricos en Palmira, Valle del Cauca: vecinos exigen que Celsia pague los daños

El caso fue llevado ante la Personería municipal, mientras las familias piden reparación y el cubrimiento de costos en clínicas por los animales afectados

Siete perros murieron tras un ataque de abejas durante trabajos eléctricos en Palmira, Valle del Cauca: vecinos exigen que Celsia pague los daños

Hombre mostró la historia tras el bulto de monedas que logró ahorrar: “Me propuse a guardar el 10% de lo que ganaba”

El hombre que se gana la vida en los semáforos de Cúcuta, aseguró que todo se debe a la disciplina

Hombre mostró la historia tras el bulto de monedas que logró ahorrar: “Me propuse a guardar el 10% de lo que ganaba”

Hallaron sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios, Antioquia, tras incursión de disidencias de las Farc

El operativo de rescate permitió ubicar a Efraín de Jesús Botero sin vida, mientras las autoridades investigan la responsabilidad del frente cuarto de las disidencias de las Farc en la violenta masacre

Hallaron sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios, Antioquia, tras incursión de disidencias de las Farc

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Según Iván Cepeda Abelardo de la Espriella estaría planeando un autoatentado

El candidato del Pacto Histórico afirmó que con esto se estaría buscando influir en los resultados de las votaciones del 21 de junio

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Según Iván Cepeda Abelardo de la Espriella estaría planeando un autoatentado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Yina Calderón habría insinuado que Karina García está embarazada: la paisa no ha confirmado nada hasta el momento

Alex Sam cayó en un retén ilegal: lo obligaron a cantar por horas mientras esperaban órdenes de qué hacer con él

Shakira y Belinda desatan furor tras filtrarse video en el ‘backstage’ del Mundial 2026

Tebi Bernal reveló si arregló o no su situación con Alejandra Salguero, su pareja, tras la final de ‘La casa de los famosos’

Deportes

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Néstor Lorenzo se refirió al estado físico de Luis Díaz, tras las duras entradas contra Jordania: “Nos asustamos”

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional