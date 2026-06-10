Colombia

Viuda de Cristian Herrera relató el desgarrador momento que vivió cuando atacaron al periodista: “Mi amor, me mataron”

Karla Niño narró que el agresor, luego de atentar contra el comunicador, se dirigió hacia ella y su hija con el arma y luego escapó. Las autoridades avanzan en la investigación

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El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X
El asesinato de Cristián Herrera ocurrió el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, después de que el periodista descendió de su vehículo - crédito @FLIP_org/X

La tarde del 6 de junio, la familia de Cristián Herrera vivió una tragedia que transformó lo que debía ser un día de descanso en un episodio de terror.

La esposa del periodista, Karla Niño, relató a Noticias Caracol cómo un sicario ejecutó el crimen frente a ella y su hija, apuntándoles antes de huir. El periodista, reconocido en Cúcuta por su cobertura de orden público, fue atacado tras descender de su vehículo en el barrio Quinta Oriental.

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“Nosotras nos bajamos y suenan como totes... cuando lo vi a él corriendo, haciendo un amago de protegerse, fue que entendí que eran unos tiros”, contó la viuda en entrevista con el medio televisivo.

En medio de la confusión, escuchó a su esposo pronunciar: “me mataron, me mataron”, mientras intentaba protegerse. La escena se tornó aún más dramática cuando el agresor, sin inmutarse, apuntó a la esposa y a la hija de la víctima antes de retirarse del lugar.

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El impacto en la familia y la lucha por la justicia

La viuda describió la frialdad del atacante y la angustia al intentar auxiliar a su esposo, que aún alcanzó a decirle: “Mi amor, me mataron”. Los esfuerzos de los vecinos y familiares permitieron trasladar a Cristián Herrera a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Cristian Herrera desarrolló durante casi 20 años una cobertura sobre orden público, narcotráfico, bandas criminales y corrupción política, sobre todo en La Opinión de Cúcuta - crédito Alcaldía Cúcuta
Karla Niño relató que el sicario mató a Cristián Herrera frente a ella y a su hija, y luego les apuntó antes de huir - crédito Alcaldía Cúcuta

La muerte del periodista dejó una profunda huella en el núcleo familiar. Karla Niño destacó que Herrera era el eje de la familia y que sus hijos, de 12 y 19 años, enfrentan un vacío irreparable.

“La mayor tiene un vacío fuerte porque su papá era todo para ella. El menor por el contrario me dijo que no entiende por qué los números no funcionan. Me decía que llamaba al 911 y nunca llegó una ambulancia. Él trataba de evadir la situación pero todo le recuerda a su papá. Estamos muy consternados. Estamos en un momento muy difícil”, reveló la esposa a Noticias Caracol.

Karla también denunció que, a pesar de los riesgos inherentes a la labor de Cristián Herrera, las solicitudes para que el esquema de protección cubriera a su familia nunca fueron atendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Él siempre había solicitado que se extendiera al grupo familiar, pero en sus evaluaciones... solamente se lo asignaban a él”, aseguró. El propio periodista manifestaba que el ejercicio del periodismo “no admitía frenos por miedo”, impulsado por la convicción de informar sobre la realidad de una de las regiones más complejas del país.

Las investigaciones de Cristian Herrera denunciaban nexos entre políticos, economías ilegales, extinción de dominio y estructuras criminales en Norte de Santander - crédito Defensoría del Pueblo
La esposa de Cristián Herrera contó que el periodista alcanzó a decir “me mataron” mientras intentaba protegerse del ataque - crédito Defensoría del Pueblo

Investigación y capturas tras el crimen

Las autoridades de Cúcuta desplegaron un operativo tras el asesinato de Cristián Herrera. Según reportes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad fue clave para identificar a los presuntos responsables.

Entre los capturados se encuentran alias Demonio, señalado como el sicario; alias Wilmer, que habría realizado tareas de vigilancia, y alias Angélica, supuesta coordinadora logística del homicidio.

El comandante de la Policía de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, explicó en declaraciones al mismo medio que uno de los elementos determinantes fue la identificación de tatuajes en el brazo del presunto sicario, observados en los videos de seguridad. Las capturas se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, e incluyeron la incautación de vehículos y teléfonos celulares que ahora serán analizados como parte de la investigación.

Un llamado a la protección y la memoria

Los familiares y colegas de Cristián Herrera insisten en la importancia de que el proceso avance y se esclarezca la autoría intelectual del asesinato. La viuda envió un mensaje a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces para que la justicia actúe con rapidez: “Lo único que esperamos es que se haga justicia... y que puedan llegar al fondo de todo esto y conseguir a los culpables”.

Las autoridades de Cúcuta calificaron el asesinato como un atentado contra la libertad de prensa y ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos - crédito Defensoría del Pueblo
Cristián Herrera fue trasladado por vecinos y familiares a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales tras el crimen en Cúcuta - crédito Defensoría del Pueblo

La situación de los periodistas en Colombia sigue siendo alarmante. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), más del 90% de los crímenes contra comunicadores permanecen impunes. Ante este panorama, Karla Niño hizo un llamado a las nuevas generaciones de periodistas para que no se dejen censurar:

“El periodismo es la manera más bonita de contar la verdad de las cosas... espero que las próximas generaciones entiendan la herramienta tan valiosa que tienen en sus manos y no se dejen censurar”.

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