Colombia

Iván Duque cuestionó fallo que prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia: “Nadie domina nuestra conciencia”

El pronunciamiento del exjefe de Estado encendió el debate sobre los límites de la tutela, la libertad de expresión y el papel de los símbolos patrios en la vida política, mientras la campaña de De la Espriella y organizaciones afines anunciaron acciones legales

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Pintura en acuarela de Iván Duque sonriendo y Abelardo de la Espriella cantando en un micrófono, ambos con camisetas amarillas de Colombia.
Iván Duque también se puso la camiseta de la selección Colombia, en apoyo al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Tras la controversia judicial por el fallo de una acción de tutela que prohibió al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia, el expresidente Iván Duque Márquez se pronunció. El exmandatario cuestionó de manera enérgica la determinación de la jueza 120 Penal Municipal de Bogotá, que alegó en su determinación cautelar la presunta violación de derechos fundamentales, al admitir el recurso interpuesto.

En un mensaje difundido en su perfil de X, Duque defendió el derecho de los ciudadanos a elegir cómo y cuándo portar la camiseta nacional, al compartir incluso una fotografía con la ‘Tricolor’ puesta. “La camiseta de la Selección la podemos usar para estar en la calle, en la casa, en el gimnasio, votando, bailando, leyendo, estudiando o trabajando, porque somos un país libre”, adelantó el exmandatario en sus redes sociales, en respaldo a la aspiración opositora.

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Iván Duque sobre la camiseta de la selección Colombia
Con este mensaje en X, el expresidente Iván Duque salió a respaldar a Abelardo de la Espriella, ante fallo judicial que le prohibió usar camiseta de la selección Colombia en actos públicos - crédito @IvanDuque/X

Agregó en su pronunciamiento que todo colombiano está en facultad de darle la interpretación que considere. “Cada ciudadano le da a esa camiseta el significado que quiera, porque nadie domina nuestra conciencia. Prohibir su uso es un grave precedente que, además, atenta contra nuestra Constitución. Por nuestra libertad, por nuestros derechos y por una Colombia unida, todos nos ponemos la camiseta de nuestra patria para defenderla y honrarla”, dijo.

De esta manera, la reacción de Duque se produjo poco después de que la jueza Aura Luz Forero resolvió, a través de una tutela, que el uso de la camiseta en actos políticos podría afectar derechos como la igualdad y la libertad de elegir, al vincular un símbolo nacional a una campaña específica. La determinación, según el fallo, busca “garantizar la neutralidad electoral y evitar la instrumentalización política de un símbolo nacional creado para el deporte”.

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Abelardo de la Espriella se ha hecho célebre por usar la camiseta de la selección Colombia en sus eventos públicos - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella se ha hecho célebre por usar la camiseta de la selección Colombia en sus eventos públicos - crédito Sergio Acero/REUTERS

Duque habló sobre polémico fallo que prohibió a De la Espriella usar camiseta de Colombia: “Un grave precedente”

En esa misma línea, el ex jefe de Estado insistió en que la medida judicial representa un retroceso para los derechos ciudadanos. “Prohibir su uso es un grave precedente que, además, atenta contra nuestra Constitución”, expresó en su declaración, con la que hizo duras observaciones frente a la manera en la que se buscaría coartar la libertad de expresión no solo del ciudadano, sino de sus simpatizantes, que también salieron en rechazo de la medida impuesta.

Un aspecto crucial de lo dicho por Duque es, justamente, la libertad de conciencia y la capacidad de cada persona para dotar de significado a los símbolos patrios. “Nadie domina nuestra conciencia”, fue una de las frases que mencionó y con la que advirtió sobre el impacto negativo de la decisión judicial en la sociedad y el debate democrático. No fue el único que reaccionó frente a esta determinación, que pone en gracia de discusión los alcances de las acciones de tutela.

La estrategia de Abelardo de la Espriella está enfocada en la apropiación de símbolos para identificación de sus electores, como la camiseta de la selección Colombia - crédito REUTERS
La estrategia de Abelardo de la Espriella está enfocada en la apropiación de símbolos para identificación de sus electores, como la camiseta de la selección Colombia - crédito REUTERS

Por su parte, la campaña De la Espriella, a través del movimiento Firmes por la Patria, calificó la orden como una clara censura a la aspiración que sacó un 43,74% de los votos en la jornada del 31 de mayo y llamó a la ciudadanía a portar la camiseta como acto de resistencia. Con ello, se anunció que se evalúan recursos legales para impugnar la medida, en medio de voces de rechazo que vienen, de hecho, de sectores considerados cercanos al Gobierno de Gustavo Petro. F

“¡Tarjeta roja a la censura judicial! Defensores de la Patria rechaza con vehemencia la arbitraria medida de la juez Aura Luz Forero que pretende prohibir el uso de la camiseta de la Selección Colombia a los ciudadanos de nuestro País y a nuestro candidato. ¡Ninguna orden judicial apagará el orgullo de ser colombiano! Hasta el 21 de junio todos con la camiseta por la Patria", precisó la colectividad, que le salió al paso al impacto de este fallo judicial de la togada.

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