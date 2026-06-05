Colombia

La Fiscalía citó a imputación con medida de aseguramiento a Blessd y a su mánager por presunto secuestro extorsivo

La diligencia judicial quedó programada para el martes 9 de junio en Medellín, en un expediente que incluye a otras tres personas, tras una presunta retención ilegal denunciada en 2022 por Andrés Felipe Sánchez

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La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web
La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación con medida de aseguramiento al artista colombiano Blessd y a su representante, Dímelo Jara, en el desarrollo de una investigación por el delito de secuestro extorsivo agravado. El proceso, que involucra a otras tres personas, fue reactivado tras permanecer sin avances durante cuatro años.

El martes 9 de junio se llevará a cabo la diligencia judicial en la ciudad de Medellín, según informó el abogado Sebastián Gutiérrez, que representa a la presunta víctima, Andrés Felipe Sánchez.

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El anuncio se divulgó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la defensa de Sánchez, en la que se notificó oficialmente la fecha y hora de la audiencia para los investigados, entre ellos Stiven Mesa Londoño (nombre real de Blessd), Santiago Jaramillo Moran (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julian David Giraldo Arboleda.

De acuerdo con la información compartida por Gutiérrez, la audiencia busca imputar cargos e imponer una medida de aseguramiento por la supuesta participación de los señalados en hechos relacionados con secuestro extorsivo agravado.

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La audiencia judicial por el caso de Blessd y su representante se realizará el 9 de junio de 2026 en Medellín, según publicó la defensa de la víctima - crédito sebastian_gutierrezh / Instagram
La audiencia judicial por el caso de Blessd y su representante se realizará el 9 de junio de 2026 en Medellín, según publicó la defensa de la víctima - crédito sebastian_gutierrezh / Instagram

“Como representantes de las víctimas, recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigados”, detalló el abogado en la red social.

Es de mencionar que, hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento público oficial sobre el caso, aunque la citación judicial ya fue notificada a las partes involucradas, según evidenció la defensa en su publicación.

El proceso judicial y el caso Sánchez

Este proceso judicial recobró vigencia luego de que la Fiscalía reactivara la investigación en abril de 2026. El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en el programa de televisión Yo me llamo, en el que imitaba al cantante Ozuna. Sánchez aseguró que el 1 de junio de 2022 fue víctima de retención ilegal, agresión física y amenazas con arma de fuego en una oficina del sector de El Poblado, en Medellín.

La Fiscalía cita a Blessd y a su representante a interrogatorio por presunto secuestro - crédito @dimelojara/IG
La investigación contra Blessd, Dímelo Jara y otras tres personas fue reactivada por la Fiscalía después de cuatro años sin avances - crédito @dimelojara/IG

Según la denuncia, el objetivo de la retención habría sido forzar a Sánchez a firmar un contrato en contra de su voluntad.

“Me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer, que era firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e inclusive me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, relató Sánchez a Telemedellín. El denunciante también afirmó que los responsables lo intimidaron con un arma y le impidieron abandonar el lugar mientras ocurría la agresión.

La defensa de Sánchez consideró que estos hechos podrían configurar varios delitos, entre ellos secuestro, acceso abusivo al sistema informático y amenazas o intimidación con arma de fuego. “Son múltiples delitos los que se pueden desprender de la conducta desplegada presuntamente”, puntualizó Gutiérrez en su momento.

Reactivación del caso y respuesta de los investigados

El abogado Sebastián Gutiérrez divulgó en Instagram la citación judicial con fecha y hora para los investigados, entre ellos Stiven Mesa Londoño y Santiago Jaramillo Moran, en una causa por secuestro extorsivo agravado - crédito dimelojara / Instagram
El abogado Sebastián Gutiérrez divulgó en Instagram la citación judicial con fecha y hora para los investigados, entre ellos Stiven Mesa Londoño y Santiago Jaramillo Moran, en una causa por secuestro extorsivo agravado - crédito dimelojara / Instagram

A pesar de la gravedad de las denuncias presentadas en 2022, el expediente permaneció en fase de indagación preliminar durante cuatro años, sin avances significativos. La defensa de Sánchez insistió en la necesidad de reactivar el proceso, hasta que el Tribunal Superior de Medellín admitió una tutela el 9 de abril de 2026 que ordenó a la Fiscalía darle continuidad a la investigación.

El 20 de abril, tanto Blessd como Dímelo Jara fueron citados a un interrogatorio de indiciados en estas diligencias, según reportó Telemedellín con base en documentos oficiales del ente acusador.

Hasta la fecha, ni el cantante antioqueño ni su mánager han emitido declaraciones públicas sobre la reactivación del proceso ni sobre la citación a interrogatorio.

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