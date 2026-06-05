El Gobierno nacional destinó más de $700.000 millones para modernizar 30 universidades públicas en Colombia: reveló las zonas beneficiadas

El Ministerio de Educación Nacional, por orden del Gobierno Petro, puso en marcha una transformación en la infraestructura de la educación superior pública en Colombia, que beneficiará a miles de jóvenes en el país.
Con una inversión superior a $700.000 millones, más de 30 proyectos estratégicos avanzan en todo el territorio nacional, con lo que se impactan especialmente las regiones Caribe y Centro. De acuerdo con la cartera, la apuesta busca cerrar brechas, modernizar campus universitarios y ampliar la cobertura y la calidad de la educación pública, un derecho fundamental y un motor de desarrollo regional.
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Región Caribe: inversiones y universidades beneficiadas
El Caribe colombiano es uno de los grandes protagonistas de esta transformación, con más de $404.000 millones destinados a 18 proyectos de infraestructura. La financiación se canaliza a través de entidades como Findeter y la Agencia Nacional Inmobiliaria (Anim), así como mediante transferencias directas del Ministerio de Educación a las instituciones de educación superior (IES).
Entre las universidades e instituciones beneficiadas se destacan:
- Universidad de La Guajira (Riohacha): construcción del bloque IX ($50.748 millones) y bloque X ($57.826 millones), y fortalecimiento en Maicao, Riohacha, Fonseca y Villanueva ($64.332 millones).
- Universidad del Atlántico (Soledad, Atlántico): segunda fase de la sede ($46.991 millones).
- Institución Universitaria del Caribe (Ciénaga, Magdalena): ampliación sede Costa Verde ($34.500 millones).
- Universidad Popular del Cesar (Valledupar y La Jagua de Ibirico): bloque J sede Sabana ($33.904 millones) y nueva sede en La Jagua ($15.815 millones).
- Instituto Universitario del Caribe (Santa Cruz de Mompox, Bolívar): construcción de sede ($28.578 millones).
- Universidad Militar Nueva Granada (Becerril, Cesar): fortalecimiento de infraestructura ($21.108 millones).
- Universidad de Córdoba (Tierralta, Córdoba): ampliación y dotación ($13.754 millones) y sede Montería ($68.841 millones).
- Universidad de Cartagena (Magangué y Cartagena): ambientes modulares ($14.513 millones), reforzamiento del Claustro San Agustín ($96.498 millones), y nueva sede en Magangué.
- Universidad del Magdalena “Aluna” (Santa Marta): infraestructura y ambiente modular ($14.981 millones y $64.619 millones).
- Proyectos adicionales en Montelíbano, Simití, Buritaca, Minca, Majagual, Curumaní, San Onofre, San Andrés, San Benito Abad, Uribia-Nazareth, El Carmen de Bolívar, Arenal y Ayapel.
Entre los proyectos de mayor impacto se encuentran la nueva sede de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac - Matuna) en Cartagena ($131.699 millones), la apropiación de TIC en la Universidad de Córdoba ($120.495 millones) y el fortalecimiento de la Universidad Popular del Cesar y otras universidades de la región.
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La distribución por departamentos de la región Caribe se divide de la siguiente manera:
- Bolívar: $308.344 millones (3 universidades)
- Córdoba: $300.594 millones (3 universidades)
- Sucre: $255.476 millones (2 universidades)
- Magdalena: $219.985 millones (2 universidades)
- La Guajira: $154.354 millones (2 universidades)
- Atlántico: $101.542 millones (1 universidad)
- Cesar: $68.841 millones (1 universidad)
- San Andrés y Providencia: $61.723 millones (2 instituciones)
Región Centro: modernización y expansión universitaria
En la Región Centro (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima), la inversión asciende a $313.164 millones, impulsando la construcción, ampliación y adecuación de nuevas sedes, ambientes modulares, dotaciones y estudios para fortalecer la capacidad de las IES públicas.
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Proyectos destacados:
- Universidad Pedagógica Nacional (sede Valmaría, Bogotá): ambientes modulares ($12.560 millones).
- Proyecto Multicampus Suba, Bogotá: integración de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y el Instituto Técnico Central ($24.515 millones).
- Universidad de Cundinamarca (Soacha): ambientes modulares ($11.677 millones) y estudios para nueva sede ($3.319 millones).
- Proyecto Multicampus Villeta (Universidad Pedagógica Nacional): $15.482 millones.
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) (Moniquirá, Boyacá): ambientes modulares ($11.746 millones), ampliación sede Chiquinquirá ($2.690 millones).
- Universidad Nacional de Colombia (Bogotá): construcción del bloque A Facultad de Artes ($70.000 millones).
- Universidad Surcolombiana (Pitalito, Huila): ampliación de sede ($6.459 millones).
- Universidad del Tolima (Chaparral y Espinal): sede sur en Chaparral ($37.896 millones), ampliación de la sede Espinal ($33.970 millones), estudios para sede Mariquita.
- Infotep de San Andrés: complejo de educación superior ($43.748 millones).
La apuesta del Gobierno nacional y el Ministerio de Educación no se limita a ladrillos y cemento. Se trata de ambientes de aprendizaje modernos, integración de tecnologías de la información, ampliación de cobertura y fortalecimiento institucional. El Conpes 4181 de 202 6 prioriza 114 nuevos proyectos para 2026 y 2027, de los cuales 24 corresponden a la región Caribe por más de $1.47 billones.
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Finalmente, la cartera señaló que las inversiones impactarán a decenas de miles de estudiantes, docentes e investigadores, mejorando la calidad educativa, la equidad territorial y la competitividad regional.
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