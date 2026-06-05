Colombia

Exesposa de Santiago Botero cuestionó denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por Manuela Echeverri: “Nunca me levantó la mano”

Yusep Jalaff estuvo casada con el excandidato presidencial por 14 años. Aseguró que el empresario se caracterizó por ser proveedor y complaciente

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Santiago Botero fue a la Registraduría nacional a registrar su candidatura oficial - crédito Prensa Santiago Botero
Santiago Botero negó acusaciones en su contra sobre violencia intrafamiliar - crédito Prensa Santiago Botero

El excandidato presidencial y empresario Santiago Botero está bajo el escrutinio de la opinión pública debido a una denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso en su contra Manuela Echeverri Hoyos, su esposa, de la cual se separó hace “tres meses”. El 30 de mayo de 2026, fue desalojado de su vivienda y, según Echeverri Hoyos, hay una orden judicial en su contra que le impide acercarse a ella y a su bebé de 10 meses.

Soporté muchos meses de violencia intrafamiliar, pero la gota que rebosó la copa ocurrió el pasado jueves entre las 7 y las 8 de la noche, cuando Santiago discutió muy fuerte con mi mamá por uno de los grupos de campaña que maneja los temas de medio ambiente", dijo la mujer en entrevista con El Tiempo.

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De acuerdo con su relato, Botero tenía planeado sacarla de la casa. Contó que, presuntamente, le había dado la orden a sus empleados de no permitirle el ingreso al apartamento que tienen en Bocagrande y que había pedido que empacaran sus cosas. Además, en otra ocasión, al parecer, habría amenazado con quitarle los recursos que había destinado para una obra social con niños.

La medida, firmada el 29 de mayo de 2026, obedece a la percepción de amenaza para la integridad de la esposa y el hijo del aspirante presidencial y contempla protección y restricción de acceso - crédito Auto Judicial
La medida, firmada el 29 de mayo de 2026, obedece a la percepción de amenaza para la integridad de la esposa y el hijo del aspirante presidencial y contempla protección y restricción de acceso - crédito Auto Judicial

Yo lo que hice fue defender los derechos de mi hijo y los míos, porque cuando me di cuenta, por callar, Santiago me iba a dejar en la calle”, dijo.

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De igual manera, contó que, cuando se llevó a cabo el desalojo, Santiago Botero se negó a salir porque se encontraba “con su amante”.

La versión de la exesposa de Santiago Botero

Según Yusep Jalaff, exesposa del excandidato presidencial, las declaraciones que dio Echeverri Hoyos al medio de comunicación son falsas. Por un lado, aseguró que la actual esposa de Botero armó un “escándalo” aparentemente injustificado justo un día antes de las elecciones presidenciales (31 de mayo). A su juicio, el hallazgo de una amante no es un argumento válido para ello.

Cuando vi la noticia de que sacó a Santiago del apartamento y armó ese escándalo, me pareció terrible. Yo no hice eso ni siquiera cuando ella se metió en mi matrimonio, cuando sí tenía razones para reaccionar”, precisó Jalaff a El Tiempo. Recordó que estuvo casada con Botero durante 14 años, hasta que el excandidato se involucró con Echeverri Hoyos hace cuatro años.

Santiago Botero
Exesposa de Santiago Botero aseguró que no cree que el empresario haya querido sacar a su esposa y a su bebé de su casa - crédito @santiago.botero/X

De igual manera, aseguró que no cree que sea cierto que el empresario haya ejercido violencia económica sobre su esposa, debido a que, según su experiencia, siempre ha sido un hombre proveedor y complaciente.

Por eso, cree que el desalojo que se llevó a cabo en el apartamento obedece a presuntos intereses económicos por parte de la denunciante. “Cuando vi que lo sacó del apartamento, pensé: ‘Esta mujer lo que quiere es quedarse ahí y sacar a Santiago’. Él se ha ganado todo eso trabajando. Uno no puede llegar a quitarle las cosas a una persona simplemente porque ya es la esposa”, afirmó.

Adicionalmente, negó que durante su relación haya existido violencia intrafamiliar. Reconoció que había discusiones, pero esas diferencias nunca escalaron a los golpes u otras formas de agresión. “Santiago nunca me levantó la mano”, dijo en la entrevista, aclarando que jamás hubiera permitido que una situación de ese estilo se presentara.

Santiago Botero - Manuela Echeverri
Exesposa de Santiago Botero aseguró que Manuela Echeverri no es una víctima - crédito Visuales IA

Además, afirmó que tiene testigos que pueden corroborar su postura. “Yo no sé de dónde saca ella que hubo violencia intrafamiliar antes (...). Tengo testigos. Había tres empleados y un conductor que pueden dar fe de cómo se vivía en mi hogar. En mi casa no había ni gritos. Santiago habla duro y es una persona hiperactiva, pero nunca hubo violencia intrafamiliar. Mi hijo y mi hija, que hoy tiene 26 años, jamás vieron algo así”, detalló.

En ese sentido, concluyó: “Hoy digo que la víctima no es ella”.

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