Ataque con cuchillo en rodaje en Bogotá deja tres muertos y cuatro capturados en Santa Fe

La Policía confirmó la captura de cuatro personas que quedaron a disposición de la Fiscalía. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque con arma blanca ocurrido el 18 de abril en Bogotá dejó tres personas muertas, una herida y cuatro capturadas en la localidad de Santa Fe. El caso se registró en el sector de los Laches, mientras se adelantaba un rodaje artístico en espacio público.

De acuerdo con la información preliminar conocida por El Tiempo, un hombre se acercó al lugar y agredió a otro ciudadano con un cuchillo sin mediar palabra. Este hecho ocurrió en presencia de varias personas que participaban o se encontraban cerca de la grabación, lo que generó una reacción inmediata.

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Tras la agresión inicial, algunas personas que estaban en el sitio intervinieron con el propósito de detener al atacante y auxiliar a la víctima. En ese contexto, se produjo un enfrentamiento en el que el agresor hirió a dos personas adicionales con el arma cortopunzante.

La situación derivó en una riña en vía pública que se extendió por algunos minutos. Como consecuencia de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento, tres personas fallecieron posteriormente, entre ellas el presunto agresor.

Una cuarta persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Ignacio, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial actualizado sobre su evolución.

Una persona herida fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica. - crédito Colprensa

Pronunciamiento de la Policía Metropolitana

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, explicó a los medios que el hecho se originó a partir de una agresión directa en espacio público.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopulsante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en el lugar intervienen, pero el victimario causa heridas a dos personas más”, indicó.

El oficial también confirmó que cuatro personas fueron capturadas en el lugar de los hechos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

El comandante detalló cómo ocurrió la agresión y precisó las acciones tomadas por las autoridades tras el hecho. - crédito Policía

Actuaciones judiciales y recolección de pruebas

Las autoridades iniciaron un proceso investigativo con el fin de esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones adelantadas se encuentra la recolección de testimonios de testigos, la inspección del lugar y la recopilación de evidencia física.

Además, unidades de la SIJÍN realizan el análisis de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Este material será clave para determinar la participación de cada persona involucrada en la riña.

De manera preliminar, según Blu Radio, se ha indicado que no hay elementos que permitan asociar el caso con un intento de hurto, por lo que la principal línea de investigación apunta a una agresión directa cuyas causas aún no han sido establecidas.

Autoridades acordonaron la zona para adelantar la inspección y recolección de pruebas. - crédito Juan Manuel Arias/ Infobae (referencia)

Confirmación del contexto del rodaje

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes confirmó que el incidente ocurrió durante el desarrollo de un rodaje artístico. Aunque la entidad aclaró que no tenía relación con la producción, sí emitió un pronunciamiento institucional frente a lo ocurrido.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual”, señaló el Ministerio.

La entidad también expresó su solidaridad con las personas afectadas y reiteró la importancia de promover condiciones seguras en los espacios donde se desarrollan actividades culturales.

Reacción del equipo de producción

Integrantes del equipo vinculado a la grabación fueron consultados por medios de comunicación, pero indicaron que por el momento no entregarán declaraciones adicionales sobre lo ocurrido.

“En este momento estamos atendiendo la situación. Nuestros abogados están encargados de cualquier comunicación a terceros”, manifestaron ante El Tiempo.

Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se conozcan más detalles sobre el contexto en el que se desarrollaba el rodaje y las condiciones en las que ocurrió el incidente.

Estado del caso y aspectos por esclarecer

Hasta ahora, las autoridades no han revelado las identidades de las personas fallecidas ni de los capturados. El proceso continúa en etapa de verificación, con el objetivo de establecer de manera precisa la cronología de los hechos.

Entre los aspectos que buscan esclarecer los investigadores se encuentran el motivo que originó la agresión inicial, la relación entre los involucrados (si la hubo), el nivel de participación de las personas capturadas y las circunstancias exactas en las que se produjo la riña.

El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía, que definirá en las próximas horas los avances en materia judicial.