Movimiento Libres y liderazgo afro formalizan adhesión a la campaña presidencial de Iván Cepeda

El Movimiento Libres y la circunscripción especial afrodescendiente oficializaron su adhesión a la campaña presidencial de Iván Cepeda, en un acto político realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá que reunió a líderes sociales, congresistas, representantes de comunidades afrocolombianas y sectores del progresismo.

El respaldo fue anunciado por el representante a la Cámara Óscar David Benavides Angulo, en medio de un evento que también contó con la presencia del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

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El encuentro se enmarca en la reconfiguración de fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que distintas organizaciones sociales buscan consolidar una coalición amplia bajo el llamado “Gobierno del Cambio”.

“Este país no se puede llamar Colombia sin el pueblo afro”: Benavides oficializa respaldo

Durante su intervención, el representante Óscar Benavides realizó un discurso centrado en la reivindicación histórica de las comunidades afrodescendientes y la denuncia de desigualdades estructurales.

El congresista afirmó que el Movimiento Libres representa una ruptura con prácticas políticas tradicionales dentro de la representación afro en el Congreso. “Hemos logrado, a través del Movimiento Libres, romper con un modelo de esclavitud moderna”, señaló.

En su discurso, también cuestionó lo que denominó prácticas de cooptación política en la representación afro: “Las curules de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera estuvieron durante muchos años secuestradas por afroconvenientes del poder que se vendían a la clase espuria de este país”, dijo Benavides ante los asistentes.

El líder político enfatizó la importancia histórica de la participación afro en la construcción de la nación: “Este país no se puede llamar Colombia sin el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Somos parte del ADN de esta hermosa tierra”, afirmó.

Representantes del Movimiento Libres y la campaña de Iván Cepeda durante la firma del acuerdo político de adhesión en Bogotá. - crédito @IvanCepedaCast/X

Denuncias sobre desigualdad territorial y exclusión histórica

Benavides centró parte de su intervención en las condiciones sociales de las comunidades afro en regiones como el Pacífico colombiano, especialmente en Tumaco.

“En mi territorio aún el 30% de nuestros jóvenes son analfabetas. Tenemos que cerrar esa brecha de desigualdad con nuestros territorios afrodescendientes”, señaló.

El congresista también destacó avances del actual Gobierno, aunque insistió en la necesidad de continuidad: “Agradecemos al presidente Gustavo Petro por los avances en agua potable y educación, pero necesitamos continuar con el Gobierno del Cambio”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que en Tumaco, por primera vez en la historia reciente, se avanza en proyectos de acueducto y educación superior. “Nunca había tenido la oportunidad de consumir agua potable y hoy el acueducto va a ser una realidad”, dijo.

Críticas al modelo económico y denuncia de “esclavitud moderna”

Uno de los apartados más extensos del discurso estuvo dirigido a críticas al sistema laboral y económico en Colombia.

Benavides denunció lo que calificó como condiciones laborales precarias: “Existe esclavitud moderna en Colombia. Vemos cómo grandes empresas tienen a nuestros viejos y jóvenes trabajando en semáforos sin seguridad social”, afirmó.

En ese sentido, señaló a sectores empresariales por prácticas que, según él, vulneran derechos laborales: “Han maquillado ese modelo de esclavitud como un vínculo laboral, pero cumple con todos los elementos de un contrato de trabajo”, agregó.

También hizo un llamado a reformar el modelo económico: “Tenemos que romper con ese círculo de esclavización. No puede ser justo que nuestros niños y viejos sigan siendo esclavizados en este país”, sostuvo.

Iván Cepeda: “No más racismo estructural en Colombia”

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro agradeció la adhesión del Movimiento Libres y destacó el papel histórico del pueblo afrodescendiente en la democracia colombiana. “Recibimos hoy con gratitud la integración del Movimiento Libres a la Alianza por la Vida”, afirmó.

Cepeda centró su discurso en la necesidad de erradicar el racismo estructural: “Somos antirracistas. Una sociedad auténticamente democrática no puede coexistir con el racismo”, señaló.

El candidato insistió en que su proyecto político busca transformar estructuras históricas de exclusión: “Nunca más se le deberá negar a las comunidades afro su lugar en la vida política de la nación”, dijo.

Iván Cepeda durante su intervención en el acto donde destacó la lucha contra el racismo estructural y la inclusión de comunidades afro e indígenas. - crédito @IvanCepedaCast/X

Reconocimiento a la representación afro y llamado a transformación institucional

Cepeda también abordó el debate sobre la representación política afro en el Congreso, señalando que esta debe estar alineada con los intereses de las comunidades. “No basta con la representación política si no se traduce en derechos sociales y económicos”, afirmó.

El senador destacó la necesidad de ampliar la participación afro en todos los niveles del Estado: “Debemos avanzar hacia más curules, más participación en el Poder Judicial y más presencia en el gabinete del Gobierno”, agregó.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los consejos comunitarios afrodescendientes y la autonomía territorial.

Aida Quilcué y el enfoque intercultural de la campaña

La fórmula vicepresidencial Aida Quilcué fue destacada durante el evento como un símbolo de representación indígena y articulación de luchas sociales.

Cepeda señaló que su presencia representa el compromiso de su campaña con los pueblos originarios: “Mi compañera Aida Quilcué representa la voz de los pueblos indígenas y su lucha histórica por los territorios”, indicó.

Firma del acuerdo político: tres ejes de transformación

Durante el evento se formalizó la firma del acuerdo entre el Movimiento Libres y la campaña presidencial de Iván Cepeda.

El documento establece tres grandes líneas de acción:

Revolución ética y lucha contra el racismo estructural

Revolución económica y social para el cierre de brechas territoriales

Revolución política para fortalecer la participación de comunidades afrodescendientes

Benavides explicó que el acuerdo busca garantizar que la lucha antirracista sea transversal en el próximo programa de gobierno.

“Este acuerdo no es únicamente electoral, es un compromiso con la construcción de un nuevo pacto social”, señaló durante la lectura del documento.

Asistentes del evento de adhesión política en el Hotel Tequendama, con presencia de líderes sociales, afrodescendientes e indígenas. - crédito @IvanCepedaCast/X

Llamado a la movilización política rumbo a 2026

El cierre del evento estuvo marcado por llamados a la organización territorial y la movilización electoral.

Benavides pidió recorrer el país para consolidar el apoyo al proyecto: “Vamos a recorrer cada vereda, cada río, cada ciudad para ganar en primera vuelta”, afirmó.

Por su parte, Iván Cepeda hizo un llamado a la vigilancia electoral: “No nos vayamos a la casa después de votar. Debemos vigilar cada voto para evitar cualquier fraude”, señaló.