Así fue el operativo de la Policía en plena caravana fúnebre: hubo capturados y decomiso de armas y motos con historial criminal

La Policía intervino un cortejo fúnebre en Itagüí tras detectar irregularidades en vehículos y asistentes - crédito Alcaldía de Itagüí

Lo que debía ser una despedida terminó convertido en un operativo policial. En medio de un cortejo fúnebre que avanzaba por el sur del Valle de Aburrá, las autoridades detectaron una serie de irregularidades que encendieron las alarmas y llevaron a una intervención que dejó capturas, incautaciones y múltiples sanciones.

La situación se registró el martes 14 de abril en Itagüí, específicamente en el cementerio Jardines Montesacro, hasta donde llegó una caravana que había salido desde Bello. A simple vista, se trataba de un grupo numeroso acompañando a un fallecido. Sin embargo, el comportamiento de varios de los asistentes llamó la atención de la Policía desde que el recorrido transitaba por la Autopista Sur.

Las autoridades decomisaron cinco armas cortopunzantes y hallaron un celular reportado como robado durante el operativo en Itagüí - crédito Colprensa

Entre la multitud, algunos motociclistas circulaban sin casco y varios vehículos tenían las placas cubiertas o alteradas. Ese tipo de señales, que no pasaron desapercibidas, motivaron a los uniformados a hacer un seguimiento discreto mientras el cortejo continuaba su trayecto hacia el camposanto.

La persona a la que despedían había muerto en medio de un procedimiento policial, luego de, según las autoridades, intentar cometer un robo bajo la modalidad de fleteo. Ese contexto marcaba el tono de una ceremonia que, más allá del duelo, ya estaba bajo la lupa de las autoridades.

En lugar de intervenir en plena vía, los policías optaron por esperar. La estrategia fue dejar que la caravana ingresara al cementerio para, una vez allí, desplegar controles en los accesos. El objetivo era claro: realizar requisas, verificar antecedentes y revisar la legalidad de los vehículos que entraban y salían del lugar.

El operativo permitió establecer que varios de los asistentes tenían antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Aunque en ese momento no pesaban órdenes de captura vigentes en su contra, las autoridades procedieron a individualizarlos para mantenerlos bajo seguimiento.

La intervención en el cortejo fúnebre permitió individualizar a varios asistentes con antecedentes judiciales, aunque no tenían órdenes de captura vigentes - crédito Colprensa

El balance más contundente se vio reflejado en cinco capturas. Según la Policía, estas personas ya habían sido identificadas previamente por su presunta participación en actividades delictivas. A esto se sumó el hallazgo de un celular reportado como robado y la detección de varias motocicletas con irregularidades.

En total, fueron encontradas dos motos con placas falsas y otras tres que, de acuerdo con los registros, habrían sido utilizadas en hurtos cometidos con armas de fuego en distintos puntos del área metropolitana. Estos vehículos quedaron en poder de las autoridades mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Durante las inspecciones también fueron incautadas cinco armas cortopunzantes. Además, los uniformados inmovilizaron 14 motocicletas y un automóvil que presentaba antecedentes por infracciones de tránsito.

El operativo no se limitó a las capturas. Como parte de las acciones de control, las autoridades impusieron 21 comparendos por infracciones de tránsito y otros 11 por comportamientos contrarios a la convivencia, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, reforzando las medidas de control en la zona.

El despliegue policial resultó en la inmovilización de 14 motocicletas y un automóvil con antecedentes de infracciones de tránsito - crédito Secretaría Seguridad

Lo ocurrido dejó en evidencia cómo un evento que, en principio, respondía a un acto de duelo, terminó revelando una serie de conductas irregulares y antecedentes que activaron la respuesta institucional. Para las autoridades, este tipo de intervenciones hacen parte de las estrategias de control en contextos donde pueden confluir dinámicas delictivas, incluso en escenarios poco convencionales y de alta sensibilidad social.

El caso sigue bajo análisis, mientras se avanza en la verificación de los elementos incautados y en el seguimiento a las personas identificadas durante el procedimiento. Entretanto, lo sucedido en Itagüí se suma a una lista de operativos que muestran cómo, en medio de la cotidianidad, pueden emerger situaciones que terminan bajo la lupa de la justicia y generan nuevas alertas institucionales.