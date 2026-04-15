Este sería el plan organizado para vandalizar las columnas del metro de Bogotá: concejal le lanzó pulla al alcalde Galán

El metro de Bogotá continúa en construcción y ya avanza sobre el 75% - crédito @CarlosFGalan / X

Las recientes denuncias del concejal Juan David Quintero alertan sobre la existencia de un “plan vandálico” con el objetivo de dañar y grafitear el metro de Bogotá, construcción que ya avanza en un 75%.

En palabras del funcionario, este acto vandalico y de inseguridad ya se estaria orquestando, “existe un plan vandálico para dañar y grafitear nuestro metro. Ya está en redes sociales. Ya se están empezando a organizar”, declaró Quintero, que identificó a encapuchados en redes como los promotores de la coordinación de estos actos.

A partir de esta advertencia, Quintero responsabilizó a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, de estar al tanto de este riesgo desde el inicio de la gestión. “Esto ya lo sabía la administración Galán. Lo advertimos desde el momento cero”, enfatizó el concejal.

Para enfrentar este desafío, el abogado explicó la inclusión en el artículo 176 del plan de desarrollo de una estrategia integral que abarque la transformación del espacio bajo el viaducto.

El concejal propone “la necesidad de construir una estrategia integral robusta, que incluya jardines verticales, temas artísticos de murales o inclusive grafitis mismos, pero organizados. También de aprovechamiento comercial abajo del espacio público para garantizar que esto sea un espacio para la gente y no, como coloquialmente lo dijimos en su momento, el orinal más grande de Suramérica”.

Un concejal de Bogotá lanza una seria advertencia sobre un plan vandálico que se organiza en redes sociales para dañar y grafitear la primera línea del Metro. Conoce la estrategia que se propuso para proteger la infraestructura y evitar que se convierta en "el orinal más grande de Sudamérica" - crédito Juan David Quintero/X

¿Quién es Juan david Quintero?

La gestión de Juan David Quintero como edil de Usaquén durante el periodo 2016-2019 dejó huella en la seguridad y el espacio público de la localidad. Entre sus logros más concretos, sobresale la construcción de una estación de policía y la implementación de más de 200 cámaras de seguridad, acciones que respondieron a una demanda ciudadana por mejores condiciones en los barrios.

El exedil también impulsó la recuperación de sitios emblemáticos en los cerros orientales, como las Cascadas El Salto del Hippie y Santa Ana. Estas intervenciones permitieron que la comunidad volviera a apropiarse de espacios naturales en riesgo de deterioro o abandono.

Durante su paso por la administración local, Quintero denunció presuntas irregularidades en la contratación para el mantenimiento de la malla vial. La investigación derivó en la destitución e inhabilitación de la entonces alcaldesa de Usaquén. Este episodio fortaleció su perfil como defensor de la transparencia y promotor de la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.

Quintero criticó la acción del gobierno de López al prometer 1.250 mejoramientos de hogares, sin saber cuánto realmente costaba el proyecto - crédito Concejo de Bogotá

Con una formación en Derecho y una Maestría en Gestión Pública de la Universidad de Los Andes, Quintero se vinculó desde joven a causas educativas. Aún como estudiante, se unió a padres de familia en la defensa de los colegios en concesión, abogando por la continuidad de estos modelos dentro del sistema distrital.

En el sector privado, asumió la dirección jurídica de diversas compañías. Desde ese rol, supervisó proyectos enfocados en el desarrollo y competitividad nacional, priorizando la integridad y la responsabilidad en cada proceso.

Se tiene previsto que este 2026 ya estén en Bogotá los 30 trenes de la Línea 1 del Metro

El avance en la Línea 1 del Metro de Bogotá marca un nuevo hito con la llegada de su noveno tren, sumando esfuerzos al progreso de las obras a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto. A finales de marzo de 2026, el proyecto ya había alcanzado un 75,50 % de ejecución.

Con el arribo de nueve trenes hasta el 7 de abril de 2026 y un décimo próximo a arribar, la ciudad se prepara para recibir, antes de finalizar el año, los 30 trenes previstos para la operación de la línea. Cada tren está conformado por seis vagones, lo que permitirá aumentar la capacidad del sistema una vez entre en funcionamiento.

El cierre temporal de la estación Calle 57 del TransMilenio inicia el 3 de febrero por obras de la Línea 1 del metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

El proceso de puesta a punto de los trenes inicia tras su ensamblaje en el patio taller. Allí, cada unidad debe superar pruebas estáticas y dinámicas sobre un tramo de 905 metros de vía de prueba, requisito esencial antes de su incorporación al servicio.

La fabricación del primer tren comenzó a mediados de 2024 y se prolongó durante unos diez meses. En ese periodo, los equipos trabajaron en paralelo en el armado de las estructuras, la aplicación de pintura y acabados, así como en el ensamblaje de todos los sistemas eléctricos y mecánicos.

El avance del metro responde a la necesidad de una infraestructura robusta para mejorar la movilidad y la calidad de vida en la ciudad. La llegada de los trenes y el desarrollo de las obras consolidan el proyecto como una realidad cada vez más cercana para los habitantes de la capital.