Subieron a 11 los heridos en choque entre dos buses en Medellín

El accidente de tránsito en Perpetuo Socorro, Medellín, dejó un saldo de 11 personas lesionadas tras el choque de dos buses de servicio público - crédito @FicoGutierrez/X

El choque entre dos buses de servicio público en el sector Perpetuo Socorro de Medellín (Antioquia) dejó un saldo de once personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.

El accidente ocurrió la noche del domingo 12 de abril, cerca de las 8:00 p. m., en el sector de Palacé, en la Comuna 10 (La Candelaria), donde uno de los vehículos terminó volcado de manera lateral.

La colisión movilizó de inmediato a equipos de salud, unidades de la Policía y al Cuerpo Oficial de Bomberos. Los servicios de emergencia atendieron en el lugar a los pasajeros afectados y procedieron a su traslado hacia distintos centros asistenciales.

Inicialmente se reportaron diez lesionados, pero posteriormente se sumó un pasajero que acudió por su cuenta a un hospital, lo que elevó la cifra total.

Las autoridades identifican el exceso de velocidad y la evasión de un semáforo en rojo como posibles causas del accidente en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Movilidad, la atención del accidente implicó la intervención coordinada de varios organismos para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Las labores de emergencia se extendieron durante varias horas, afectando la movilidad en el sector mientras se retiraban los vehículos involucrados.

Las causas del accidente están bajo investigación. De forma preliminar, las autoridades analizan si uno de los conductores viajaba con exceso de velocidad y cruzó un semáforo en rojo, lo que podría haber provocado el choque.

La Alcaldía de Medellín comunicó que mantiene el seguimiento al caso y reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito. Las autoridades insisten en la necesidad de que conductores y peatones cumplan la regulación vial para evitar nuevos episodios similares.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que los vehículos implicados fueron retirados tras la atención de la emergencia vial- crédito @FicoGutierrez/X

La rápida respuesta de los organismos de emergencia permitió controlar los riesgos en el sitio y brindar asistencia médica oportuna a los heridos. El seguimiento oficial continuará hasta esclarecer completamente las responsabilidades y conocer la evolución de las personas afectadas.

Más detalles del grave siniestro en Medellín

El rescate de un conductor atrapado marcó la escena de una grave colisión entre dos buses en la intersección de la carrera 50 con calle 35, en el sector de Palacé, cerca del barrio Perpetuo Socorro, en la Comuna 10 de Medellín.

Las autoridades informaron que la emergencia requirió una movilización inmediata de unidades de bomberos, policía y equipos de atención prehospitalaria.

El alcalde Federico Gutiérrez detalló que dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos participaron en la operación, coordinando esfuerzos con otros organismos de socorro. El conductor que quedó atrapado fue liberado por los bomberos y trasladado en estado delicado a una clínica de El Poblado, donde recibe atención médica especializada.

La cifra de heridos aumentó a 11 luego de que un pasajero se presentó de forma voluntaria en un centro médico - crédito @FicoGutierrez/X

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, identificaron los vehículos involucrados: un bus de la empresa Sotramed con placas SNM- 114 y otro de la ruta Circular 302 con placas STX- 302.

Las imágenes captadas en el lugar muestran uno de los buses volcado y el otro con serios daños en la parte frontal.

Las labores de rescate y atención médica generaron congestión en la zona, ya que fue necesario cerrar parcialmente la vía para permitir el trabajo de los organismos de emergencia. La circulación se vio afectada durante varias horas, lo que incrementó la tensión entre los conductores y residentes del sector.

El hecho movilizó a equipos de Atención Prehospitalaria, fuerzas policiales y personal de bomberos, quienes trabajaron de manera conjunta para estabilizar la situación y asistir a los afectados. La magnitud del impacto quedó reflejada en el estado de los vehículos y en la complejidad del rescate.

La emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de socorro, que debieron actuar con rapidez para salvar vidas y restablecer la movilidad en una de las zonas más transitadas de Medellín. Las autoridades continúan investigando las causas que originaron la colisión, mientras se mantiene el monitoreo en el sector para evitar nuevos incidentes.