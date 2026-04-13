Colombia

Katherine Miranda se desmarcó de la Alianza Verde, que apoyará a Iván Cepeda, y apoyará la campaña de Paloma Valencia: estos son sus motivos

La representante a la Cámara mostró su rechazo a la intención colegiada de avanzar en acuerdos programáticos con la aspiración del senador del Pacto Histórico, ficha de Gustavo Petro para la reelección de su proyecto político de cara al periodo 2026-2030

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Katherine Miranda había votado en segunda vuelta de 2022 por el hoy presidente Gustavo Petro, pero ahora es una de sus principales contradictoras en la Cámara - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Katherine Miranda, representante a la Cámara y uno de los rostros más visibles de la Alianza Verde, anunció el lunes 13 de abril de 2026 que no acompañará la decisión del partido de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda en las elecciones del 31 de mayo de 2026, tal y como determinó la colectividad, que conformará una comisión para establecer acuerdos programáticos.

A diferencia del grueso de este partido, la congresista, que no continuará en el Legislativo, anunció su respaldo a la campaña encabezada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, con lo que marcó su ruptura pública con la línea mayoritaria de su partido; en el que también hay otro sector, el liderado por la senadora Angélica Lozano Correa, que apoya a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

Desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, expresó Miranda, que rechazó la postura del partido, que buscará establecer alianzas con el oficialismo para la contienda.

Para la representante, no hubo intención de adelantar un debate sobre el pluralismo interno, lo que alimentó tensiones entre el ideario del partido y las apuestas en el tablero electoral. Este rechazo dista del respaldo que ya había recibido Cepeda del senador Ariel Ávila, que en evento público se decantó por el senador del Pacto Histórico con miras a la primera vuelta; y que no sería el único.

Juvinao también se apartó de la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda

Al comentario de Miranda se sumó el de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que también se apartó de la decisión del partido y expresó su inconformidad por lo dispuesto por el sector oficialista de la colectividad. En su caso, expresó su deseo de respaldar a López o, en su defecto, al aspirante Sergio Fajardo, por lo que dejó constancia en la reunión de la representatividad, que causó polémica.

“En contravía de la tradición del Partido Verde de dar libertad a sus militantes entre candidatos de centro y centroizquierda, las mayorías gobiernistas nos negaron la posibilidad de apoyar a Claudia López y a Sergio Fajardo e impusieron a Iván Cepeda. Me aparto de esta decisión", expresó Juvinao, que no tuvo éxito en su proposición de que se dejara a juicio de cada miembro del partido este tipo de decisiones.

Pero así como hubo voces disonantes en la posición de las mayorías, el senador León Fredy Muñoz expresó su satisfacción por lo que, según él, sería volver a la “raíz” de la colectividad. “No estaremos con la extrema derecha. Volvemos a nuestra raíz progresista, defensora de la vida. Estaremos en el lado correcto de la historia: con Iván y Aída en la primera vuelta”, reafirmó el parlamentario, pro Gobierno.

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