Hondureña relató en TikTok los choques culturales que ha tenido en Colombia: “De la nada soy vecina de todos”

La llegada a Colombia llevó a una mujer hondureña a enfrentar sorpresas lingüísticas y de convivencia, como descubrir que pedir productos “regalados” en tiendas, ser llamada “vecina” por desconocidos y el uso del término “cubeta de huevos” son costumbres habituales en varias ciudades de Cundinamarca - crédito LaMarina / TikTok

La convivencia con diferencias culturales e idiomáticas sorprendió a una mujer hondureña tras mudarse a Colombia, según relató en un video viral en TikTok. En su testimonio, la joven se refirió a situaciones cotidianas que la dejaron perpleja en su nuevo entorno.

“Yo soy una hondureña que vive en Colombia y estos son tres choques culturales más raros para mí”, explicó. Para precisar, aclaró: “En este video, estoy hablando específicamente de Madrid, Funza y Mosquera en Cundinamarca”.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la forma en que los colombianos piden productos en las tiendas: “Aquí la gente no compra, pide regalado. En la tienda dicen: ‘¿Me regala tal cosa?’, en vez de: ‘¿Me vende?’”.

La hondureña también notó la cercanía en el trato: “De la nada me volví vecina de todo mundo. Para todos soy veci. Y la verdad, eso me gusta”.

Hondureña hablo de los choques culturales con Colombia al comprar en las tiendas y relacionarse con las personas - crédito LaMarina / TikTok

El mayor desconcierto lo sintió con la expresión para los huevos: “Le dicen cubeta de huevos. En Honduras le decimos cartón de huevos. Y la primera vez que me mandaron a comprar uno, yo iba pensando: ‘Pero no se rompen los huevos en una cubeta’”.

Usuarios le respondieron: “Depende la ciudad o región. Yo soy de Cali y aquí le decimos panal de huevos”. Otros aclararon: “Se dice cubeta porque en los años 70 se llevaban los huevos en una cubeta con cascarilla para que no se rompieran y el nombre se mantuvo”. Algunos sumaron: “El cartón de huevos es el de docena, y cubeta el grande”, mientras otros señalaron que “lo de regalar va por toda Colombia”.