Angelino Garzón, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, le pidió a Sergio Fajardo que se una a la campaña de Paloma Valencia: “El ego le hace daño”

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Cada vez falta menos para que los colombianos acudan nuevamente a las urnas y elegir al sucesor de Gustavo Petro como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Mientras que los candidatos definen sus estrategias para llegar al electorado, varios dirigentes políticos han expresado su petición para que algunos aspirantes desistan de su campaña presidencial.

Ese fue el caso de Angelino Garzón, exvicepresidente de Colombia, que no solo anunció su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia, sino que invitó al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a considerar un acuerdo con la aspirante presidencial del Centro Democrático.

El líder político, en declaraciones a Semana, sostuvo que, aunque siente gran admiración por el dirigente antioqueño, siente que su discurso se ha quedado con el paso del tiempo, por lo que le recomendó mejorar su postura para fortalecer su campaña.

“El candidato que yo más admiro de todos es Sergio Fajardo, pero él tiene que trabajar mucho más lo que es una opción de centro. Se quedó en el discurso del pasado: que es el mejor, que fue el mejor gobernador, que fue el mejor alcalde. Y uno no puede vivir del pasado; uno tiene que vivir del presente y del futuro”, indicó el exvicepresidente al citado medio de comunicación.

A renglón seguido, el exfuncionario advirtió que “lo mejor que puede hacer Sergio Fajardo es sentarse a dialogar con Paloma Valencia y construir un acuerdo con ella”.

Para Garzón, el exgobernador de Antioquia podría aportar en áreas como la educación y la ciencia en un eventual gobierno de Valencia, subrayando que ella “puede conquistar el centro” político colombiano y que ambos podrían colaborar “sin problema alguno por el país”.