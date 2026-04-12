Ministro de Defensa entregó detalles del sistema antidrones que tendrá Colombia: solo una empresa ha suministrado un equipo eficiente

Los grupos armados utilizan drones para atacar a la población - crédito VisualesIA

Durante las pruebas del Escudo Nacional Antidrones, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, entregó detalles a los medios de comunicación sobre cómo van las gestiones del Gobierno para garantizar que el sistema antidrones del país sí esté a la altura de los retos de seguridad que enfrenta. Esto, teniendo en cuenta que los grupos armados están utilizando drones para trasladar y detonar explosivos en distintas zonas del país. Sus ataques han dejado víctimas entre la población civil y entre la fuerza pública.

El jefe de la cartera explicó que hay un “avance supremamente importante”. Más de 22 países dieron a conocer su interés al respecto, afirmando tener “soluciones” para mejorar las capacidades de defensa del país.

Sin embargo, advirtió que aunque varias empresas aseguraron contar con todo lo que se requiere para ello, las pruebas que se desarrollaron evidenciaron lo contrario. “Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa lo que dicen las pruebas”, señaló el ministro ante la prensa.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, informó que el Gobierno está haciendo pruebas de sistemas antidrones - crédito Ronald Wittek/EFE

Explicó que solo una compañía cuenta con un equipo adecuado para combatir los drones utilizados por los criminales. “Hicimos un sorteo de todas las empresas que se presentaron a ella. Más de 100 habían manifestado, luego dijeron: ‘No, solamente yo puedo hacerlo’. Les dijimos: ‘Vengan’. Y solamente 10 en las tácticas llevaron los elementos. Y de esas 10, hemos encontrado que solamente una ha suministrado un equipo que pueda solucionar”, precisó.

De acuerdo con su explicación, las fallas identificadas en las pruebas técnicas indican que el reto se centra en el avance de la tecnología. Los drones a los que el país se enfrenta constituyen una amenaza que muta muy rápido. Por tanto, el sistema que se tenga no puede ser obsoleto; debe contar con todas las capacidades para hacer frente a esos avances tecnológicos.

En ese sentido, informó que la cartera amplió “un poco” el calendario, con el fin de garantizar la llegada de algunos elementos que no pudieron ser importados en su momento. La idea es que sean utilizados en las pruebas.

El ministro de Defensa aclaró que solo una empresa ha mostrado tener los elementos para suministrar un buen sistema antidrones - crédito @StateINL/X

“Estamos también analizando enviar tres equipos para analizar en tres continentes, en América, en Europa y en Asia, equipos semifijos y fijos, que son ya equipos muy grandes”, detalló el ministro, explicando que traer los equipos a Colombia puede tardar mucho tiempo.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa está adelantando unos protocolos exhaustivos que son analizados por personal experto y supervisados por personal de Transparencia y por un equipo multidisciplinar. Estas personas van a realizar pruebas similares a algunos equipos que la cartera cree que deben ser considerados para su adquisición.

“Con base a ello, esperamos tomar la decisión en el mes de abril, comienzos de mayo, y acorde a cómo avance la contratación, esperamos que en el primer semestre queden contratados estos equipos que van a salvar vidas”, explicó.

El Escudo Nacional Antidrones tiene una inversión de $6,3 billones . crédito Luisa González/Reuters

La Presidencia informó en un comunicado que el Escudo Nacional Antidrones tiene una inversión de $6,3 billones. De la totalidad del dinero, $1 billón será utilizado para la fase inicial del proyecto.

“El proyecto se desarrolla sobre tres líneas estratégicas: Legislación y Doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Su objetivo es claro: garantizar el control del espacio aéreo, salvar vidas y anticiparse a nuevas amenazas. Las propuestas que se presenten serán evaluadas por equipos técnicos, jurídicos y económicos, bajo estrictos criterios de transparencia y rigor institucional”, detalló el jefe de la cartera, citado en el comunicado.

El proceso implica la contratación directa de empresas respaldadas por sus respectivos gobiernos y que puedan acreditar rigor técnico, jurídico y económico. De esta manera, el Gobierno colombiano espera avanzar hacia una verdadera autonomía estratégica.