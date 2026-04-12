Colombia

Ministro de Defensa entregó detalles del sistema antidrones que tendrá Colombia: solo una empresa ha suministrado un equipo eficiente

El jefe de la cartera, Pedro Sánchez, indicó que las amenazas mutan rápido y que las capacidades de defensa no deben ser obsoletas

Guardar
Investigaciones internacionales advierten que parte de las trabajadoras terminarían vinculadas al ensamblaje de drones utilizados por Rusia en la guerra contra Ucrania- crédito VisualesIA
Los grupos armados utilizan drones para atacar a la población - crédito VisualesIA

Durante las pruebas del Escudo Nacional Antidrones, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, entregó detalles a los medios de comunicación sobre cómo van las gestiones del Gobierno para garantizar que el sistema antidrones del país sí esté a la altura de los retos de seguridad que enfrenta. Esto, teniendo en cuenta que los grupos armados están utilizando drones para trasladar y detonar explosivos en distintas zonas del país. Sus ataques han dejado víctimas entre la población civil y entre la fuerza pública.

El jefe de la cartera explicó que hay un “avance supremamente importante”. Más de 22 países dieron a conocer su interés al respecto, afirmando tener “soluciones” para mejorar las capacidades de defensa del país.

Sin embargo, advirtió que aunque varias empresas aseguraron contar con todo lo que se requiere para ello, las pruebas que se desarrollaron evidenciaron lo contrario. “Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa lo que dicen las pruebas”, señaló el ministro ante la prensa.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, informó que el Gobierno está haciendo pruebas de sistemas antidrones - crédito Ronald Wittek/EFE
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, informó que el Gobierno está haciendo pruebas de sistemas antidrones - crédito Ronald Wittek/EFE

Explicó que solo una compañía cuenta con un equipo adecuado para combatir los drones utilizados por los criminales. “Hicimos un sorteo de todas las empresas que se presentaron a ella. Más de 100 habían manifestado, luego dijeron: ‘No, solamente yo puedo hacerlo’. Les dijimos: ‘Vengan’. Y solamente 10 en las tácticas llevaron los elementos. Y de esas 10, hemos encontrado que solamente una ha suministrado un equipo que pueda solucionar”, precisó.

De acuerdo con su explicación, las fallas identificadas en las pruebas técnicas indican que el reto se centra en el avance de la tecnología. Los drones a los que el país se enfrenta constituyen una amenaza que muta muy rápido. Por tanto, el sistema que se tenga no puede ser obsoleto; debe contar con todas las capacidades para hacer frente a esos avances tecnológicos.

En ese sentido, informó que la cartera amplió “un poco” el calendario, con el fin de garantizar la llegada de algunos elementos que no pudieron ser importados en su momento. La idea es que sean utilizados en las pruebas.

El Gobierno de Colombia inició uso de drones con glifosato en erradicación de cultivos ilícitos con ayuda de los EE. UU. - crédito @StateINL/X
El ministro de Defensa aclaró que solo una empresa ha mostrado tener los elementos para suministrar un buen sistema antidrones - crédito @StateINL/X

Estamos también analizando enviar tres equipos para analizar en tres continentes, en América, en Europa y en Asia, equipos semifijos y fijos, que son ya equipos muy grandes”, detalló el ministro, explicando que traer los equipos a Colombia puede tardar mucho tiempo.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa está adelantando unos protocolos exhaustivos que son analizados por personal experto y supervisados por personal de Transparencia y por un equipo multidisciplinar. Estas personas van a realizar pruebas similares a algunos equipos que la cartera cree que deben ser considerados para su adquisición.

“Con base a ello, esperamos tomar la decisión en el mes de abril, comienzos de mayo, y acorde a cómo avance la contratación, esperamos que en el primer semestre queden contratados estos equipos que van a salvar vidas”, explicó.

El Escudo Nacional Antidrones tiene una inversión de $6,3 billones . crédito Luisa González/Reuters
El Escudo Nacional Antidrones tiene una inversión de $6,3 billones . crédito Luisa González/Reuters

La Presidencia informó en un comunicado que el Escudo Nacional Antidrones tiene una inversión de $6,3 billones. De la totalidad del dinero, $1 billón será utilizado para la fase inicial del proyecto.

El proyecto se desarrolla sobre tres líneas estratégicas: Legislación y Doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Su objetivo es claro: garantizar el control del espacio aéreo, salvar vidas y anticiparse a nuevas amenazas. Las propuestas que se presenten serán evaluadas por equipos técnicos, jurídicos y económicos, bajo estrictos criterios de transparencia y rigor institucional”, detalló el jefe de la cartera, citado en el comunicado.

El proceso implica la contratación directa de empresas respaldadas por sus respectivos gobiernos y que puedan acreditar rigor técnico, jurídico y económico. De esta manera, el Gobierno colombiano espera avanzar hacia una verdadera autonomía estratégica.

Temas Relacionados

Sistema antidronesEscudo Nacional AntidronesMinisterio de DefensaPedro SánchezColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Gobernador de Santander acudió a la Procuraduría y exigió intervención de la fuerza pública en las vías: “No hay derecho”

Juvenal Díaz afirmó que envió una misiva, por escrito, en la que solicita la acción policial en las carreteras bloqueadas por quienes protestan contra los incrementos del impuesto predial

Gobernador de Santander acudió a la Procuraduría y exigió intervención de la fuerza pública en las vías: “No hay derecho”

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Nuevos álbumes, nuevas canciones, reversiones de clásicos y regresos, fueron los protagonistas de la segunda semana de abril en materia musical

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Creg sacude el mercado del gas en Colombia: lanza plan piloto que podría cambiar cómo se distribuye el GLP

El regulador propone un “sandbox” para probar nuevas reglas en tiempo real y evaluar cambios que impactarían la logística, la competencia y el servicio para millones de usuarios

Creg sacude el mercado del gas en Colombia: lanza plan piloto que podría cambiar cómo se distribuye el GLP

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo

La colombiana cerró la final con tres 10 consecutivos y se quedó con el oro tras un duelo definido por apenas un punto en Puebla

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Sofía Vergara dio de qué hablar con su cercanía a Ryan Castro: una foto los habría delatado

Shakira volvió a cantar en portugués: así suena su participación como invitada de Anitta en “Choka Choka”

La Toxi Costeña relató las ocasiones que consideró suicidarse y cómo sobrevivió: “La misericordia de Dios me salvó”

Vaneza Peláez recordó una de sus sesiones de fotos más sonadas y polémicas como modelo: “No sé qué estaba pensando”

Deportes

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay