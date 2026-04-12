Jorge Iván Ospina explicó por qué aceptó ser interventor de la Nueva EPS: “Merecen el mayor de los esfuerzos”

El exalcalde aseguró que tiene un fuerte compromiso con el presidente Petro - crédito @JorgeIvanOspina/X

El exalcalde de Cali (Valle del Cauca), Embajador de Colombia en el Estado de Palestina y médico Jorge Iván Ospina fue designado como nuevo interventor de la Nueva EPS, que está bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud.

La intervención de la entidad promotora de salud se venció a inicios de abril de 2026 y no se había establecido una nueva prórroga. Por lo tanto, se desconocía qué iba a pasar con su administración, tanto así, que la Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendencia enviar información detallada sobre la situación actual de la EPS, explicando si hay motivos para mantener la medida.

El exalcalde Jorge Iván Ospina es médico con estudios en Gestión de Salud con énfasis en Gestión de EPS - crédito @infopresidencia/X

En medio de la incertidumbre, el 10 de abril de 2026, la Presidencia de la República anunció la desginación de Jorge Iván Ospina como interventor de la entidad promotora de salud. La decisión ya había sido advertida por algunos políticos que la criticaron, como el congresista del Centro Democrático Andrés Forero.

“Finalmente, tras tener 1 semana acéfala a Nueva EPS, @petrogustavo y @GA_Jaramillo la volverán a intervenir. El nuevo interventor, aprovechando que es médico, sería el exalcalde de Cali y frustrado embajador en Palestina @JorgeIvanOspina. Un político en elecciones. Ni disimulan”, aseveró.

El congresista Andrés Forero criticó la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS - crédito @AForeroM/X

Declaraciones de Jorge Iván Ospina

A través de un video publicado en su cuenta de X, el exalcalde de Cali (2008-2011 y 2020- 2023) se pronunció sobre su nombramiento, explicando los motivos por los cuales decidió aceptar ser interventor de la EPS con más afiliados en Colombia (11 millones, aproximadamente), teniendo en cuenta que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está cerca de finalizar (agosto de 2026).

Según indicó, decidió asumir esa nueva tarea debido a su lealtad con el Gobierno nacional y a que cuenta con la formación académica para cumplir con las responsabilidades que acarrea el cargo.

“Lo he hecho por mi altísimo compromiso con el presidente Gustavo Petro, porque creo que millones de afiliados a la Nueva EPS merecen el mayor de los esfuerzos para garantizar el servicio de salud, que es garantizar la vida. Lo he hecho porque estoy capacitado para ello”, detalló el embajador.

Explicó que, además de ser profesional en Medicina, es especialista y sabe cómo se lleva a cabo una adecuada gestión de las empresas promotoras de salud (EPS) y de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Además, aseguró que su objetivo se centra en tomar acciones para mejorar la situación en la que se encuentra la Nueva EPS en materia de finanzas, atención a los usuarios y desmantelamiento de la corrupción.

La Nueva EPS debe $21,3 billones a los hospitales, según Norma Hurtado - crédito Nueva EPS

“Lo hago porque amo la vida y en la medida en que la Nueva EPS pueda garantizar a sus usuarios servicios de calidad, estamos apostándole a la vida. Ahora es imprescindible que todas las fuerzas concurran en querer tener a una Nueva EPS saneada, trazando política pública y expresándole al sector privado lo que puede hacer un agente público”, detalló el exmandatario local en la grabación.

La congresista Norma Hurtado reaccionó a las declaraciones de Jorge Iván Ospina, enviando un mensaje de respaldo, en el que le deseó “buena suerte” en su gestión para el beneficio de los pacientes.

“@JorgeIvanOspina, conocemos los resultados que han tenido anteriores interventores en la @NuevaEPS. Confiamos en que esta vez el rumbo sea distinto y que la profunda crisis de la entidad pueda ser revertida bajo su gestión, en beneficio de los usuarios”, indicó la legisladora.

La senadora Norma Hurtado Sánchez enlistó los retos que debe asumir Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS - crédito @normahurtados/X

Asimismo, expuso varios retos que, desde su perspectiva, el nuevo interventor tendrá que asumir para mejorar el funcionamiento de la entidad promotora de salud, entre ellos:

Una deuda de $21,3 billones con hospitales.

El congelamiento de $2,1 billones por embargos judiciales.

El incremento de quejas y tutelas en un 107%.

El incumplimiento en la entrega de medicamentos.

La falta de transparencia financiera.