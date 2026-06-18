Hincha uzbeko se sorprendió ante los arengas colombianas en el estadio Azteca: su reacción quedó captada en video

La afición colombiana coreó en el estadio Azteca: "poropopo poropopo, él que no salte, es maricón" - crédito gargsbeautys/IG

La difusión de un video grabado en el estadio Azteca, durante el enfrentamiento entre Colombia y Uzbekistán en el debut mundialista, ha generado uno de los momentos más comentados del torneo.

En las imágenes, un aficionado uzbeko, ataviado con la camiseta blanca de su selección, el número 27, gafas negras y el gorro tradicional uzbeko que se conoce como tubeteika, destaca por su reacción inesperada ante el ambiente de las gradas.

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Mientras la hinchada colombiana coreaba uno de sus cánticos más populares, el creador de contenido expresó su incomodidad. El registro muestra cómo, en medio de la celebración por el triunfo de La Tricolor, el hincha uzbeko escucha el grito: “poropopo poropopo, él que no salte, es maricón”.

Ante la consigna, el hombre responde agitadamente: “eyyy eyyy”, negando con la cabeza y mostrando desaprobación por el insulto.

La victoria de La Tricolor en el Mundial 2026 enmarcó la difusión del video en redes sociales - crédito Captura video

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios compartieron el video, subrayando el choque cultural que se vivió en las tribunas del coloso capitalino.

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El gesto del uzbeko, que optó por la negación y el reclamo verbal ante el cántico, se convirtió en un símbolo de la diversidad de públicos presente en el Mundial.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “Siempre me he preguntado cómo un ñero consigue el dinero para ir a hacernos quedar como un jopo en otros países”; “Solo es folclore amigo 😂😂 un abrazo de parte de un colombiano"; “Discúlpanos .. somos un poco eufóricos 😂 pero lo hacemos con mucho amor y respeto jajajaa"; “No entiendo porque no pueden alentar a su equipo sin ofender a los contrincantes. Que necesidad?”; “Bro es puro cantico de cancha, nada personal con nadie, yo canto lo mismo en el estadio contra equipos de los cuáles mi familia y amigos son hinchas, relax and enjoy. Tómelo con humor, es nuestra cultura del fútbol en Latam. Bendiciones bro🔥vamos chibchombia"; “Jajajaja aaaay perdón!!!! Solo es el folklore latino futbolero, los admiramos que lindo país tienen! No se lo tomen personal jajaja 🙈🙈🙈🙈🙈🙈 en Suramérica decimos “lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha”: fueron algunos de los mensajes.

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Emotivo video en el estadio Azteca: aficionados colombianos abrazaron a niño de Uzbekistán que lloraba tras la derrota en el Mundial 2026

Las imágenes que circularon la noche del debut de Colombia ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, lograron captar más que el resultado del encuentro: mostraron una escena de consuelo y respeto que rápidamente acaparó la atención de los aficionados y usuarios de redes sociales.

Un niño uzbeko, con lágrimas y una réplica del trofeo, se convirtió en el inesperado protagonista del partido.

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Hinchas colombianos consuelan a un pequeño aficionado de Uzbekistán tras el partido en el Estadio Azteca, en una escena que se volvió viral por el gesto de respeto y solidaridad en el Mundial 2026 - crédito @433/X

El momento de mayor impacto no ocurrió en el césped, sino en las tribunas. Cuando el partido concluyó con un 3-1 a favor del equipo sudamericano, varios hinchas colombianos rodearon al menor, quien no podía contener el llanto. Uno de ellos se acercó para abrazarlo, mientras otros comenzaron a corear el nombre de “Uzbekistán”.

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La escena fue grabada y compartida en redes, generando miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas. Muchos usuarios destacaron la capacidad del público colombiano para convertir la euforia por un triunfo en un acto de empatía hacia un aficionado rival.

El partido, disputado ante más de 80.000 personas en el icónico estadio mexicano, marcó el inicio para ambos seleccionados en el Grupo K del Mundial 2026. Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz sellaron la victoria para Colombia, aunque ese dato quedó en segundo plano frente al acto de solidaridad que se vivió en las gradas.

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La viralidad del video se explica por la reacción colectiva de los seguidores: lejos de celebrar únicamente la victoria, muchos optaron por consolar al niño y sumarse al cántico espontáneo en honor a Uzbekistán. Así, la jornada dejó un mensaje de convivencia entre hinchadas, que superó la rivalidad deportiva.