Actualización técnica del avalúo catastral: así cambiaron los valores y las tarifas del impuesto predial en Bogotá para 2026

El Igac utilizó modelos de agrología y mercado inmobiliario para sincerar los valores de los predios, detectando rezagos de hasta el 4% del valor comercial en zonas rurales

En medio de un clima nacional marcado por protestas y bloqueos en departamentos como Santander, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, la discusión sobre la actualización del avalúo catastral y su impacto en el impuesto predial se ha intensificado en todo el país. Sin embargo, en Bogotá, la situación sigue un rumbo distinto gracias a una política de actualización técnica y sostenida, que evita incrementos para la mayoría de propietarios.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) lideró la actualización catastral a nivel nacional, enfocándose en el valor del suelo y utilizando modelos de agrología y datos del mercado inmobiliario para “sincerar” el valor de los predios.

El director del Igac, Gustavo Marulanda Morales, explicó que en muchas zonas rurales el rezago era tal que el avalúo catastral representaba apenas el 4% del valor comercial del predio, lo que justificó ajustes significativos, especialmente en fincas y propiedades rurales.

Frente a este panorama, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, aclaró la situación para los propietarios bogotanos: “Para 2026, el 55% de los predios no tuvo incremento o su aumento fue igual o inferior a la inflación. En vivienda, este porcentaje asciende al 70%, lo que representa cerca de 1,3 millones de hogares sin un aumento real en el impuesto que pagan. Solo menos del 5% de los predios presenta un incremento de más del 13%”.

Tarifas del impuesto predial en Bogotá para 2026 según el avalúo catastral

La Secretaría de Hacienda entregó los rangos y tarifas para viviendas residenciales urbanas en Bogotá durante 2026, que deberán ser tenidos presentes al momento de hacer el pago del Impuesto predial:

  • Desde $0 hasta $194.307.000: 5,5 por mil
  • Desde $194.307.001 hasta $207.062.000: 5,6 por mil
  • Desde $207.062.001 hasta $238.375.000: 5,7 por mil
  • Desde $238.375.001 hasta $269.690.000: 5,8 por mil
  • Desde $269.690.001 hasta $301.005.000: 5,9 por mil
  • Desde $301.005.001 hasta $332.318.000: 6 por mil
  • Desde $332.318.001 hasta $363.632.000: 6,1 por mil
  • Desde $363.632.001 hasta $394.946.000: 6,2 por mil
  • Desde $394.946.001 hasta $447.136.000: 6,3 por mil
  • Desde $447.136.001 hasta $499.330.000: 6,4 por mil
  • Desde $499.330.001 hasta $551.518.000: 6,5 por mil
  • Desde $551.518.001 hasta $603.709.000: 6,6 por mil
  • Desde $603.709.001 hasta $655.899.000: 6,8 por mil
  • Desde $655.899.001 hasta $708.090.000: 7 por mil
  • Desde $708.090.001 hasta $760.279.000: 7,2 por mil
  • Desde $760.279.001 hasta $812.470.000: 7,4 por mil
  • Desde $812.470.001 hasta $864.660.000: 7,6 por mil
  • Desde $864.660.001 hasta $937.727.000: 7,8 por mil
  • Desde $937.727.001 hasta $1.010.794.000: 8 por mil
  • Desde $1.010.794.001 hasta $1.083.859.000: 8,2 por mil
  • Desde $1.083.859.001 hasta $1.156.929.000: 8,4 por mil
  • Desde $1.156.929.001 hasta $1.229.992.000: 8,6 por mil
  • Desde $1.229.992.001 hasta $1.303.058.000: 8,8 por mil
  • Desde $1.303.058.001 hasta $1.376.126.000: 9 por mil
  • Desde $1.376.126.001 hasta $1.449.192.000: 9,2 por mil
  • Desde $1.449.192.001 hasta $1.710.142.000: 9,5 por mil
  • Desde $1.710.142.001 hasta $1.971.099.000: 10,1 por mil
  • Desde $1.971.099.001 hasta $2.232.051.000: 10,8 por mil
  • Desde $2.232.051.001 hasta $2.505.139.000: 11,5 por mil
  • Desde $2.505.139.001 en adelante: 12,3 por mil

Predios no residenciales y clubes

Clubes sociales, campestres, deportivos o recreativos:

  • Desde $0 hasta $11.602.529.000: 6,50 por mil
  • Desde $11.602.529.001 hasta $22.351.916.000: 7,64 por mil
  • Desde $22.351.916.001 hasta $33.101.304.000: 7,83 por mil
  • Desde $33.101.304.001 hasta $43.850.740.000: 8,02 por mil
  • Desde $43.850.740.001 hasta $54.600.127.000: 8,20 por mil
  • Desde $54.600.127.001 hasta $68.250.183.000: 8,39 por mil
  • Desde $68.250.183.001 hasta $81.900.239.000: 8,58 por mil
  • Desde $81.900.239.001 hasta $95.550.247.000: 8,77 por mil
  • Desde $95.550.247.001 hasta $109.200.303.000: 8,96 por mil
  • Desde $109.200.303.001 en adelante: 9,15 por mil

Predios comerciales:

  • Desde $0 hasta $363.264.000: 8 por mil
  • Desde $363.264.001 en adelante: 9,5 por mil

Depósitos y parqueaderos (accesorios, hasta 30 m²):

  • Desde $1 hasta $6.832.000: 5 por mil
  • Desde $6.832.001 en adelante: 8 por mil

Urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados:

  • Desde $0 hasta $63.048.000: 12 por mil
  • Desde $63.048.001 en adelante: 33 por mil

La Secretaría de Hacienda de Bogotá recordó que la primera fecha de vencimiento para el pago del impuesto predial es el viernes 17 de abril de 2026. Realizar el pago dentro de los plazos establecidos permite evitar intereses y contribuye al financiamiento de servicios y obras para la ciudad.

