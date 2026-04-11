Policía halló 120 kilos de coca ocultos en un doble piso en la carrocería de un vehículo en Caquetá

Incautan 120 kilos de base de coca escondidos en la carrocería de una camioneta; un capturado en Caquetá - crédito @PoliciaColombia/ X

La Policía Nacional de Colombia reportó la incautación de 120 kilos de base de coca y la captura de una persona en un operativo realizado en la vía San José del Fragua – Florencia, en el departamento de Caquetá.

El procedimiento, liderado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte y apoyado por labores de inteligencia, permitió detectar el estupefaciente oculto en la carrocería de una camioneta, bajo la modalidad de caleta con doble piso.

Según el informe oficial, el vehículo cubría la ruta Florencia – Morelia y fue detenido durante un control de rutina. Al realizar la inspección, los uniformados descubrieron el compartimiento especialmente acondicionado para el transporte de la sustancia ilícita. La base de coca incautada tendría un valor estimado de 270 millones de pesos en el mercado ilegal, y se calcula que con este golpe se evitó la circulación de cerca de 300.000 dosis en el territorio nacional.

El operativo permitió la captura de una persona y evitó la circulación de cerca de 300 mil dosis de estupefacientes, cuyo valor en el mercado ilegal se estimó en 270 millones de pesos - crédito @PoliciaColombia/ X

Las autoridades señalaron que esta modalidad de ocultamiento, mediante modificaciones en la estructura de los vehículos, es una de las estrategias empleadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la región. Además, destacaron que en esta zona opera el Grupo Armado Organizado residual conocido como disidencias de las Farc-Segunda Marquetalia, que mantiene presencia e influencia sobre actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes.

La persona capturada junto con el estupefaciente fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. La Policía reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que continuará realizando operativos para afectar las economías criminales y fortalecer la seguridad en Caquetá y en el resto del país.

El capturado y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización - crédito @PoliciaColombia/ X

Colombia incauta más de 160 toneladas de cocaína en 2026: balance oficial revela avance del 38% frente a la meta anual

La reciente incautación de 120 kilos de base de coca en la vía San José del Fragua – Florencia, en Caquetá, se suma a una serie de resultados operativos que reflejan los esfuerzos sostenidos de las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico en 2026. Entre el 1 de enero y el 8 de abril de este año, las Fuerzas Militares han logrado decomisar más de 160 toneladas de cocaína a nivel nacional, lo que representa el 38% de la meta anual fijada para la incautación de este estupefaciente.

Según el balance oficial, las operaciones de interdicción no solo han permitido retener cocaína, sino que también han resultado en la incautación de 9.073 kilos de base y pasta de coca y de 43.861 kilos de marihuana. En el caso específico de la base de coca hallada en Caquetá, el estupefaciente estaba oculto en la carrocería de una camioneta, bajo la modalidad de doble piso, una técnica empleada por organizaciones criminales para burlar los controles en las carreteras del país.

Las autoridades destacan que el combate al narcotráfico va más allá de la interdicción de cargamentos. Durante el primer trimestre de 2026, las tropas han desmantelado 51 laboratorios de cocaína y destruido 918 estructuras ilegales adicionales, afectando de manera directa la capacidad de procesamiento de los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc-segunda Marquetalia, que mantienen presencia en regiones como Caquetá.

Las operaciones de interdicción han permitido, además, la incautación de más de 9.000 kilos de base y pasta de coca - crédito Policía Nacional

El componente logístico de estos grupos criminales también ha sido impactado. Los operativos han permitido la incautación de 147.483 galones de insumos líquidos y 159.549 kilos de insumos sólidos, materiales esenciales para la producción de droga. Además, se reporta la erradicación de 70 semilleros de cultivos ilícitos y la incautación de 130.310 kilos de hoja de coca, lo que debilita aún más la cadena de producción.

A pesar de estos resultados, el avance del 38% respecto a la meta de 417.000 kilos de cocaína incautados para 2026 indica que las operaciones deberán intensificarse en los próximos meses. El comando militar y la Policía Nacional han reiterado su compromiso de continuar afectando las economías ilegales y fortaleciendo la seguridad, especialmente en departamentos estratégicos para el tráfico de estupefacientes.