Jennifer Pedraza denunció resolución del Ministerio de Agricultura sobre custodia de recursos genéticos en Colombia: “Botín para el clientelismo”

Según la congresista, el proyecto de resolución en consulta pública podría implicar que los bancos de germoplasma que hoy administra Agrosavia pasen a ser gestionados por el ICA - crédito Prensa Jennifer Pedraza y Ministerio de Agricultura

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionó un proyecto del Ministerio de Agricultura que reorganiza la administración de los bancos de germoplasma y plantea un modelo de “custodia compartida” de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

La congresista advirtió que la iniciativa podría afectar el manejo que actualmente realiza la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) y trasladar funciones al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La discusión se origina en el proyecto de resolución titulado “Por la cual se establecen los lineamientos para la organización de la custodia de los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA), se ordena la formulación del Plan de Transición hacia un modelo de Custodia Compartida, se crean instancias de coordinación y se dictan otras disposiciones”, identificado bajo el código PN-2026-28620 y actualmente en etapa de consulta pública.

Cuestionamientos al modelo propuesto

Pedraza advirtió que esta decisión convertiría el patrimonio genético de la Nación en un “botín para el clientelismo”, según sus declaraciones en la red social X - crédito @JenniferPedraz/X

La congresista sostuvo que el contenido del proyecto representa un cambio en la administración de los bancos de germoplasma que actualmente están bajo responsabilidad de Agrosavia. Según su pronunciamiento, la propuesta implicaría una reconfiguración institucional sin justificación técnica clara, al trasladar la custodia al ICA.

“PILAS. El Ministerio de Agricultura acaba de publicar una resolución en donde convierten el patrimonio genético de la Nación en un botín para el clientelismo, entregándole los bancos de germoplasma que hoy administra la Corporación colombiana de investigación agropecuaria (Agrosavia) al ICA, sin justificación alguna”, escribió en su cuenta de X.

En su mensaje, Pedraza relacionó la iniciativa con un posible uso político de la gestión de los recursos genéticos, al advertir que estos podrían convertirse en un “botín para el clientelismo”: “Otro intento de Martha Carvajalino por acabar Agrosavia y entregarle a los politiqueros lo que hoy administran científicos/as”.

Contenido del proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura plantea un modelo de “custodia compartida” en el que intervienen el ICA, Agrosavia, universidades, centros de investigación y comunidades campesinas y étnicas - crédito @JenniferPedraz/X

El documento en consulta pública establece lineamientos para la organización de la custodia de los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA) y ordena la formulación de un Plan de Transición hacia un modelo de Custodia Compartida, el cual deberá ser desarrollado por el ICA y Agrosavia bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura.

El texto indica que el plan deberá ser elaborado en un plazo no mayor a cuatro meses y contempla la creación de un esquema de custodia compartida orientado a la conservación, uso sostenible y disponibilidad de los recursos genéticos, mediante la articulación de actores institucionales, científicos y comunitarios.

Dentro de los apartes del proyecto se establece que el modelo incluirá la conservación ex situ, a través de los bancos de germoplasma, y la conservación in situ en territorios, sistemas productivos y prácticas tradicionales asociadas a la agrobiodiversidad.

Asimismo, el documento señala que el plan definirá condiciones para la administración de los bancos de germoplasma por parte del ICA, incluyendo actividades como conservación, caracterización, regeneración, documentación y acceso a los recursos genéticos.

El articulado también contempla la participación de Agrosavia, universidades, centros de investigación, entidades públicas y comunidades campesinas y étnicas, así como redes locales de conservación y bancos comunitarios de semillas. Otro de los puntos establece que el modelo podrá desarrollarse mediante instrumentos de cooperación institucional sin transferencia de dominio sobre los recursos genéticos.

Reacciones institucionales y advertencias sindicales

Organizaciones sindicales han expresado preocupación por el posible impacto en la soberanía científica y en la continuidad del manejo técnico de los recursos genéticos del país - crédito @JenniferPedraz/X

Frente a la propuesta, la representante Jennifer Pedraza compartió un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Agrosavia (Sintragrosavía) en el que advierte sobre los alcances del proyecto de resolución y su impacto en la custodia del patrimonio genético nacional.

En su documento, la organización sindical señala: “Alertamos al país sobre el alcance del proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que cursa en consulta pública y que propone reorganizar la custodia de los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. El propio texto reconoce que estos recursos son estratégicos para la seguridad y la soberanía alimentaria, la adaptación al cambio climático, la bioeconomía, la resiliencia productiva y la conservación de la agrobiodiversidad nacional. También reconoce que su protección exige articulación entre la conservación ex situ e in situ, participación comunitaria y fortalecimiento del conocimiento científico asociado”.

El sindicato agrega que, aunque el punto de partida del proyecto es considerado correcto, existen preocupaciones sobre la forma en que se plantea la transición institucional. “Pero una cosa es fortalecer la coordinación institucional, y otra muy distinta es abrir paso a decisiones que debiliten la continuidad científica, técnica y operativa de la custodia nacional. El proyecto establece que el Plan de Transición hacia un modelo de custodia compartida será coordinado por el Ministerio, pero al mismo tiempo anticipa que dicho plan fijará las condiciones para que la administración de los Bancos de Germoplasma quede en cabeza del ICA".

Sintragrosavía también advierte que el patrimonio genético del país no debe tratarse como un asunto administrativo: “Es decir, primero se insinúa una decisión estructural y después se anuncia que apenas se evaluarán inventarios, capacidades institucionales, brechas y sostenibilidad financiera. Ese enfoque resulta preocupante porque el patrimonio genético de la Nación no puede ser tratado como un asunto administrativo menor”.