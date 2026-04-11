Colombia

Federico Gutiérrez responsabiliza a Gustavo Petro por muertes derivadas de la crisis de la salud en Colombia: “Con la salud y la vida de la gente no se juega”

Federico Gutiérrez denunció que hospitales y servicios de urgencias en Medellín están desbordados debido a la falta de pago de la Nueva EPS y culpó al Gobierno nacional por la crisis de salud que afecta a miles de usuarios

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Fuerte señalamiento de Federico Gutiérrez: “Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud” - crédito Colprensa
Fuerte señalamiento de Federico Gutiérrez: “Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud” - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una crítica directa al presidente Gustavo Petro a raíz de la crisis de salud que atraviesa la ciudad y el país.

A través de su cuenta de X, Gutiérrez denunció que los servicios de urgencias en Medellín se encuentran “entre el 150% y el 250% de su capacidad, hospitales cerrando servicios y miles de usuarios de la Nueva EPS y las demás intervenidas por el Gobierno Petro quedándose sin atención por falta de pago”.

El mandatario local explicó que la situación se agravó tras la decisión de las entidades de salud Alma Máter y Cardio Vid de suspender la atención a pacientes afiliados a la Nueva EPS. “Alma Máter y Cardio Vid, donde atienden pacientes con complicaciones cardiovasculares, ya suspendieron servicios. ¿La razón? La presunta negligencia del Gobierno Petro, la Nueva EPS y la ADRES, que no están cumpliendo con los pagos y tienen a la red hospitalaria en colapso”, expresó Gutiérrez.

Federico Gutiérrez criticó al presidente Gustavo Petro por la crisis sanitaria que afecta a Medellín y al país, reclamando respuestas frente al colapso hospitalario - crédito @FicoGutierrez / X
Federico Gutiérrez criticó al presidente Gustavo Petro por la crisis sanitaria que afecta a Medellín y al país, reclamando respuestas frente al colapso hospitalario - crédito @FicoGutierrez / X

El alcalde insistió en que esta situación ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios médicos básicos y enfatizó que “con la salud y la vida de la gente no se juega”. En ese sentido, responsabilizó al presidente Gustavo Petro por las consecuencias de la crisis sanitaria. “Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud”, afirmó.

Gutiérrez también señaló que el Gobierno nacional estaría incumpliendo una orden judicial relacionada con el manejo de la salud y agregó que el presidente “se burla de la justicia”. Como respuesta a esta coyuntura, el alcalde de Medellín solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Según manifestó, es necesario que estas entidades investiguen y actúen ante la falta de pagos y el colapso de la red hospitalaria, que pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos.

La suspensión de servicios en Alma Máter y Cardio Vid agravó la situación de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, en medio de denuncias por negligencia institucional - crédito @FicoGutierrez/ X
La suspensión de servicios en Alma Máter y Cardio Vid agravó la situación de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, en medio de denuncias por negligencia institucional - crédito @FicoGutierrez/ X

La Nueva EPS, una de las principales aseguradoras en salud del país, se encuentra en el centro de la polémica por no haber realizado los pagos correspondientes a varias entidades médicas, lo que ha desencadenado la suspensión de servicios en hospitales clave para la atención de pacientes con condiciones críticas.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha respondido públicamente a las acusaciones emitidas por Federico Gutiérrez en sus redes sociales. La crisis de salud continúa generando preocupación y debate en Medellín y a nivel nacional, mientras aumentan los llamados a una intervención estatal que garantice la atención médica para la población afectada.

Jorge Iván Ospina es designado como interventor de la Nueva EPS

La crisis sanitaria que atraviesa Medellín y otras regiones del país se desarrolla en paralelo a cambios en la directiva de la Nueva EPS, empresa que ha estado bajo la intervención del Gobierno nacional por más de dos años.

Tras una semana de incertidumbre por el vencimiento del periodo de intervención, Blu Radio confirmó el nombramiento del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo agente interventor de la Nueva EPS.

La designación de Ospina ocurre en un contexto de aguda presión social y política, con la entidad en el centro del debate público debido a la suspensión de servicios médicos y a los cuestionamientos sobre su situación financiera. El Gobierno evalúa prorrogar la intervención por un año adicional, medida que responde a la compleja situación administrativa y a la persistencia de problemas de liquidez y pago a la red hospitalaria, aspectos que han sido señalados tanto por la Contraloría como por la Policía Judicial.

La Cancillería de Colombia derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina tras el bloqueo de Israel - crédito Colprensa
El Gobierno nacional nombró al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor de la Nueva EPS - crédito Colprensa

La llegada de Jorge Iván Ospina genera expectativas y cuestionamientos, ya que en diciembre del año pasado el presidente Petro lo había designado como embajador de Colombia en Palestina, lo que ahora abre un nuevo capítulo sobre su rol dentro del Gobierno.

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