Expulsan a estadounidense que causó desmanes en colegios de Medellín y Rionegro; se hizo pasar por profesor de inglés

El hombre fue capturado en Rionegro, tras denuncias de las directivas de los colegios en los que estuvo y de los padres de familia de los estudiantes - crédito @FicoGutierrez/X

El 11 de abril, el alcalde de Medellín (Antioquia), Federico Gutiérrez, confirmó que el ciudadano estadounidense Samuel Mcvery fue expulsado de Colombia. El hombre protagonizó desmanes en tres instituciones educativas de Medellín y Rionegro el 8 de abril de 2026.

Según el mandatario local, el sujeto, de 46 años, es requerido por la justicia de Estados Unidos. “Este tipo se llama Samuel McBerry y hace pocos minutos logramos que fuera expulsado de Colombia. Una vez aterrice en Estados Unidos, en unas horas, será detenido por las autoridades, pues tiene pendientes con la policía de Nueva York”, afirmó.

La ciudadanía denunció los hechos ante las autoridades, indicando que intentó generar riñas en los colegios y que estuvo profiriendo amenazas. La Policía logró capturarlo el 10 de abril en Rionegro, luego de que intimidara al personal, a los docentes y a los estudiantes de una institución educativa del municipio.

El ciudadano Samuel Mcvery tiene antecedetes en Estados Unidos por acoso agravado en segundo grado - crédito Alcaldía de Rionegro

Según informó la Alcaldía de Rionegro en un comunicado, las personas denunciaron que el hombre intentó ingresar al colegio haciéndose pasar como docente de inglés. También intimidó y amenazó a algunos alumnos, por lo que, en coodinación con los padres de familia, las directivas y las autoridades, se impidió la entrada del sujeto al lugar y, posteriormente, fue detenido.

En el procedimiento, la Policía Nacional le impuso una medida correctiva que se ajusta al artículo 27, numeral 4, de la Ley 1801 de 2016, por haber incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia. Además, al investigar, confirmó que el ciudadano norteamericano ya había protagonizado desmanes en otros municipios de Antioquia y que tuvo problemas en una institución de Estados Unidos.

“El ciudadano también habría estado involucrado en situaciones similares en Envigado y El Retiro, además registra antecedentes en Estados Unidos, donde habría sido desvinculado de una institución educativa en New Rochelle, en donde presuntamente emitió amenazas a través de correos electrónicos y redes sociales, contra directivos de instituciones educativas”, detalló la Alcaldía de Rionegro en el comunicado.

El ciudadano estadounidense tiene una orden de arresto emitida en Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lo sucedido en New Rochelle derivó en una orden de arresto en contra de Mcvery, emitida el 17 de marzo de 2026. En ella, se le señala como presunto responsable del delito de acoso agravado en segundo grado. También pesa sobre él una restricción para acercarse a instituciones educativas. Pese a ello, irrumpió en varios colegios de Antioquia, donde, con su conducta, causó temor e indignación entre la población.

Federico Gutiérrez indicó que gracias a las autoridades de Rionegro, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, a Migración Colombia y a la Policía de Nueva York, fue posible capturar y expulsar al ciudadano estadounidense del territorio colombiano.

En su cuenta de X también agradeció a los rectores de los colegios y a los padres de familia que denunciaron lo ocurrido y al jefe de Policía Neil K. Reynolds y a la detective Yadilene Regina #54 del Departamento de Policía de New Rochelle de Nueva York.

El hombre promocionaba a las mujeres de Medellín como atractivos turísticos - crédito @MigracionCol/X

“Que nadie venga acá a intimidar en nuestras instituciones educativas, ni a los docentes, ni a los niños. Vamos a seguir protegiendo la ciudad y a seguir protegiendo la región. La articulación con las autoridades sí funciona”, indicó.

El 11 de abril también fue expulsado de Colombia un influenciador estadounidense que, según Migración Colombia, promovía turismo con fines de explotación sexual en Medellín. Al hombre le quedó negada la entrada al país durante cinco años y, cuando este tiempo transcurra, tendrá que solicitar una visa para ingresar.

Según la entidad, el hombre ofrecía paquetes turísticos en los que promocionaba a las mujeres de la capital antioqueña como un atractivo turístico. Además, también daba consejos para evadir los controles de las autoridades nacionales.