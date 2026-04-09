Colombia

Qué está pasando con el sistema para el trámite de pasaportes en Colombia: los usuarios siguen reportando fallas

La plataforma digital del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó interrupciones que obligaron a usuarios en el país y en el exterior a modificar sus citas, mientras continúa el proceso de estabilización tecnológica anunciado por las autoridades

Guardar
La reactivación progresiva del Sistema Integral de Trámites afecta trámite de pasaportes en Colombia el 9 de abril - crédito @ANIABELLO_R/X
La reactivación progresiva del Sistema Integral de Trámites afecta trámite de pasaportes en Colombia el 9 de abril - crédito @ANIABELLO_R/X

El Sistema Integral de Trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sitac) empezó a reactivarse de manera paulatina en varias oficinas de pasaportes en Colombia, luego de registrar fallas persistentes que afectaron a ciudadanos dentro y fuera del país desde el 6 de abril.

Según reportó Caracol Radio, usuarios de Bogotá, Medellín y Cali notificaron quejas continuas por la imposibilidad de adelantar sus trámites debido a la caída de la plataforma.

Desde primeras horas del jueves 9 de abril, funcionarios de la oficina de pasaportes ubicada en el centro de Bogotá informaron sobre la reanudación paulatina de algunos servicios a través del Sitac.

De acuerdo con lo verificado por Caracol Radio, técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajan para solucionar las interrupciones e intermitencias que han dificultado el acceso a trámites esenciales.

La afectación no solo se registró en territorio colombiano. Usuarios de los consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York también reportaron dificultades considerables para adelantar solicitudes y renovaciones de pasaportes.

El medio citado detalló que, pese a los esfuerzos de reactivación, las inconsistencias en el sistema continúan y los usuarios mantienen sus reclamos ante la falta de claridad sobre los tiempos de normalización total.

“El sistema sigue presentando inconsistencias”, describió un usuario consultado por Caracol Radio, que precisó que la situación ha obligado a muchos ciudadanos a reprogramar citas y ha generado incertidumbre respecto al cumplimiento de viajes y trámites urgentes. Las quejas se multiplicaron especialmente en ciudades principales y sedes consulares con alta demanda.

La Cancillería responde ante las demoras presentadas en la expedición de pasaportes - crédito Colprensa
Ciudadanos en Colombia y el exterior reportan inconsistencias en el Sitac para solicitudes y renovaciones de pasaporte - crédito Colprensa

El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha entregado aún un parte oficial sobre la causa técnica de las fallas ni un plazo estimado para el restablecimiento completo de la plataforma. Mientras tanto, técnicos continúan con la intervención para estabilizar el servicio y atender los reclamos de los usuarios que requieren documentación para desplazamientos internacionales o trámites legales.

Según lo informado, las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar los canales oficiales antes de acudir presencialmente a las sedes y mantener la expectativa de que la reactivación del Sitac se realizará de forma progresiva en las próximas horas.

El sistema Sitac suspendió la expedición de pasaportes y otros servicios en sedes de Colombia y el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores abre convocatoria para la Carrera Diplomática y Consular en Colombia - crédito Cancillería
El ataque cibernético al sistema Sitac obligó a la Cancillería de Colombia a activar protocolos de seguridad digital y reforzar medidas de protección - crédito Cancillería

La Cancillería de Colombia identificó un actor de amenaza cibernética que comprometió la infraestructura tecnológica de su plataforma de trámites consulares, Sitac, lo que derivó en la activación inmediata de protocolos de seguridad digital y medidas reforzadas de protección. El incidente impacta directamente la expedición de pasaportes y otros servicios esenciales, en un momento clave para la transición hacia el nuevo documento oficial, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el martes 7 y el miércoles 8 de abril, la suspensión del servicio de Sitac provocó la cancelación de la expedición y renovación de pasaportes, actos notariales, visados y registros en consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando, Nueva York y Chile, así como interrupciones en sedes nacionales de Cali, Medellín y Bogotá. En estos puntos, cientos de usuarios enfrentaron largas filas y aglomeraciones, sin poder completar sus trámites presenciales.

El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCert) colaboró con el Ministerio de Relaciones Exteriores en un análisis preliminar, determinando la presencia de un actor externo que vulneró parcialmente los sistemas del Sitac.

La firma de un nuevo contrato entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería garantiza la expedición de pasaportes en Colombia hasta abril de 2026 - crédito Colprensa
Miles de ciudadanos experimentaron largas filas y aglomeraciones en consulados y oficinas, sin poder completar trámites esenciales tras la caída del sistema - crédito Colprensa

Esta plataforma centraliza procesos críticos como la solicitud de pasaportes, otorgamiento de nacionalidad, asignación de citas consulares y legalización de documentos, por lo que cualquier interrupción afecta de inmediato la atención a ciudadanos dentro y fuera del país.

El Sitac, o Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, es el eje de la digitalización consular y constituye el canal indispensable no sólo para gestionar pasaportes, sino para iniciar la expedición de las nuevas libretas bajo el reciente contrato entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.

El sistema, como explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en declaraciones a Infobae, es la vía para agotar el stock remanente de libretas previamente contratadas con Thomas Greg and Sons, antes de la transición al nuevo pasaporte.

Temas Relacionados

Plataforma SitacExpedición pasaportesOficina de pasaportesCancillería ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Fanáticos de todo el mundo emocionaron a Shakira con una carta llena de frases inolvidables justo cuando se acerca la posible consagración de la barranquillera en el Rock and Roll Hall of Fame

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Mauricio Lizcano justificó su paso por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que fue técnico y no político: “Nunca he sido de izquierda”

El candidato presidencial afirmó en Infobae Colombia que su participación en la actual administración respondió a criterios técnicos y no a acuerdos partidistas

Mauricio Lizcano justificó su paso por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que fue técnico y no político: “Nunca he sido de izquierda”

Abelardo de La Espriella le echó la culpa a Gustavo Petro por aumento en el precio de la carne: “No le importa el daño inmenso que hace”

El candidato presidencial cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que la medida no resolverá el aumento de precios ni beneficiará al consumidor interno

Abelardo de La Espriella le echó la culpa a Gustavo Petro por aumento en el precio de la carne: “No le importa el daño inmenso que hace”

Gobierno emitió comunicado oficial sobre la crisis en la plataforma de pasaportes en Colombia: “Es competencia exclusiva de la Cancillería”

La entidad solicita a los ciudadanos y medios consultar únicamente fuentes oficiales para evitar confusiones en torno a la gestión de documentos de viaje y reducir la circulación de rumores en el país

Gobierno emitió comunicado oficial sobre la crisis en la plataforma de pasaportes en Colombia: “Es competencia exclusiva de la Cancillería”

Termales cerca a Bogotá: estos son los destinos a pocos minutos de la capital para descansar y recargar energía

La proximidad de estos lugares a la capital facilita el acceso para personas interesadas en experiencias de relajación en entornos naturales, lo que ha impulsado el flujo de visitantes que buscan descanso y beneficios para la salud

Termales cerca a Bogotá: estos son los destinos a pocos minutos de la capital para descansar y recargar energía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”

Clásico entre Millonarios y Santa Fe no tendrá hinchada visitante: esta es la razón

Nueva Zelanda anunció partido amistoso contra Inglaterra previo al debut en la Copa Mundial de la FIFA