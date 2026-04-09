Qué está pasando con el sistema para el trámite de pasaportes en Colombia: los usuarios siguen reportando fallas

La reactivación progresiva del Sistema Integral de Trámites afecta trámite de pasaportes en Colombia el 9 de abril - crédito @ANIABELLO_R/X

El Sistema Integral de Trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sitac) empezó a reactivarse de manera paulatina en varias oficinas de pasaportes en Colombia, luego de registrar fallas persistentes que afectaron a ciudadanos dentro y fuera del país desde el 6 de abril.

Según reportó Caracol Radio, usuarios de Bogotá, Medellín y Cali notificaron quejas continuas por la imposibilidad de adelantar sus trámites debido a la caída de la plataforma.

Desde primeras horas del jueves 9 de abril, funcionarios de la oficina de pasaportes ubicada en el centro de Bogotá informaron sobre la reanudación paulatina de algunos servicios a través del Sitac.

De acuerdo con lo verificado por Caracol Radio, técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajan para solucionar las interrupciones e intermitencias que han dificultado el acceso a trámites esenciales.

La afectación no solo se registró en territorio colombiano. Usuarios de los consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York también reportaron dificultades considerables para adelantar solicitudes y renovaciones de pasaportes.

El medio citado detalló que, pese a los esfuerzos de reactivación, las inconsistencias en el sistema continúan y los usuarios mantienen sus reclamos ante la falta de claridad sobre los tiempos de normalización total.

“El sistema sigue presentando inconsistencias”, describió un usuario consultado por Caracol Radio, que precisó que la situación ha obligado a muchos ciudadanos a reprogramar citas y ha generado incertidumbre respecto al cumplimiento de viajes y trámites urgentes. Las quejas se multiplicaron especialmente en ciudades principales y sedes consulares con alta demanda.

Ciudadanos en Colombia y el exterior reportan inconsistencias en el Sitac para solicitudes y renovaciones de pasaporte - crédito Colprensa

El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha entregado aún un parte oficial sobre la causa técnica de las fallas ni un plazo estimado para el restablecimiento completo de la plataforma. Mientras tanto, técnicos continúan con la intervención para estabilizar el servicio y atender los reclamos de los usuarios que requieren documentación para desplazamientos internacionales o trámites legales.

Según lo informado, las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar los canales oficiales antes de acudir presencialmente a las sedes y mantener la expectativa de que la reactivación del Sitac se realizará de forma progresiva en las próximas horas.

El sistema Sitac suspendió la expedición de pasaportes y otros servicios en sedes de Colombia y el exterior

El ataque cibernético al sistema Sitac obligó a la Cancillería de Colombia a activar protocolos de seguridad digital y reforzar medidas de protección - crédito Cancillería

La Cancillería de Colombia identificó un actor de amenaza cibernética que comprometió la infraestructura tecnológica de su plataforma de trámites consulares, Sitac, lo que derivó en la activación inmediata de protocolos de seguridad digital y medidas reforzadas de protección. El incidente impacta directamente la expedición de pasaportes y otros servicios esenciales, en un momento clave para la transición hacia el nuevo documento oficial, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el martes 7 y el miércoles 8 de abril, la suspensión del servicio de Sitac provocó la cancelación de la expedición y renovación de pasaportes, actos notariales, visados y registros en consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando, Nueva York y Chile, así como interrupciones en sedes nacionales de Cali, Medellín y Bogotá. En estos puntos, cientos de usuarios enfrentaron largas filas y aglomeraciones, sin poder completar sus trámites presenciales.

El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCert) colaboró con el Ministerio de Relaciones Exteriores en un análisis preliminar, determinando la presencia de un actor externo que vulneró parcialmente los sistemas del Sitac.

Miles de ciudadanos experimentaron largas filas y aglomeraciones en consulados y oficinas, sin poder completar trámites esenciales tras la caída del sistema - crédito Colprensa

Esta plataforma centraliza procesos críticos como la solicitud de pasaportes, otorgamiento de nacionalidad, asignación de citas consulares y legalización de documentos, por lo que cualquier interrupción afecta de inmediato la atención a ciudadanos dentro y fuera del país.

El Sitac, o Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, es el eje de la digitalización consular y constituye el canal indispensable no sólo para gestionar pasaportes, sino para iniciar la expedición de las nuevas libretas bajo el reciente contrato entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.

El sistema, como explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en declaraciones a Infobae, es la vía para agotar el stock remanente de libretas previamente contratadas con Thomas Greg and Sons, antes de la transición al nuevo pasaporte.