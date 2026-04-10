Colombia

Exjefe anticorrupción de la Policía afirmó que es víctima de una “persecución internacional” por parte del Gobierno colombiano: “Abuso de poder”

El oficial retirado aseguró a Infobae Colombia que el Gobierno colombiano habría intervenido para impedir que continuara sus estudios y advirtió que su situación de seguridad sigue sin resolverse

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El coronel Jorge Mora Cortés, exjefe anticorrupción de la DIJIN, denunció presuntas amenazas tras liderar la investigación por irregularidades en la Ungrd - crédito Policía Nacional de Colombia
El coronel Jorge Mora Cortés, exjefe anticorrupción de la DIJIN, denunció presuntas amenazas tras liderar la investigación por irregularidades en la Ungrd - crédito Policía Nacional de Colombia

El teniente coronel en retiro Jorge Alexander Mora Cortés, exjefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, denunció que fue retirado de la maestría que cursaba en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, luego de que el Gobierno colombiano retirara su nominación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con una comunicación oficial del centro académico, la decisión se adoptó debido a que “la asistencia al CID requiere la continuidad de la nominación por parte de un gobierno miembro de la OEA”, requisito que dejó de cumplirse tras la actuación del Estado colombiano. La institución precisó que su salida “no se debe a ninguna conducta indebida ni a un rendimiento académico insuficiente”.

Mora aseguró en exclusiva a Infobae Colombia que la decisión hace parte de un patrón más amplio de actuaciones en su contra. “La persecución no solamente es en Colombia, ni siquiera con mi retiro, es a nivel internacional. Y eso yo sí estoy muy preocupado”, afirmó.

Según su testimonio, desde la Embajada de Colombia ante la OEA se habrían adelantado gestiones para impedir que continuara sus estudios. “Presionando que no me deben de dejar terminar la maestría (…) me parece que esto ya raya con un tema de abuso de poder”, señaló.

El oficial retirado también denunció presuntas interferencias ante organismos internacionales. “Las interferencias que están haciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin que no me den medidas cautelares (…) es otro tema totalmente grave”, sostuvo.

Sin esquema de seguridad y con denuncias ante organismos de control

Mora advirtió que, pese a múltiples solicitudes, no cuenta actualmente con medidas de protección por parte del Estado colombiano.

“Después de un mes y medio en que por todos lados la Policía ha dicho que me están organizando el esquema de seguridad, al día de hoy sigo por fuera del país sin un esquema de seguridad”, afirmó.

En un derecho de petición enviado a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, el exoficial señaló que enfrenta un “riesgo grave, actual e inminente” derivado de su labor investigativa anticorrupción, y solicitó información sobre el estado de las medidas de protección.

En ese documento también advirtió que su núcleo familiar se encuentra fuera del país por razones de seguridad y pidió claridad sobre las acciones adoptadas por las autoridades para garantizar su integridad.

Asimismo, hizo un llamado a los organismos de control para que intervengan en su caso. “Yo hago una reiteración a la Fiscalía y a la Procuraduría a que se empiece a verificar esto (…) porque si no, ¿qué es lo que espera? ¿qué le pase a uno algo? ¿A mi familia?”, cuestionó.

Las alertas internacionales por su seguridad tras investigaciones anticorrupción

El caso de Jorge Alexander Mora Cortés ya había encendido alertas a nivel internacional tras su retiro de la Policía Nacional de Colombia, luego de más de dos décadas liderando investigaciones anticorrupción de alto impacto.

Su salida fue formalizada mediante el Decreto 0068 de 2026, con el que el Gobierno colombiano dio por terminada su comisión en Estados Unidos y ordenó su retorno al país .

Mora Cortés denunció que la Policía Nacional nunca le brindó las condiciones de seguridad necesarias para él ni para su familia, pese a las solicitudes formales realizadas antes de su retiro - crédito crédito cortesía Tc. Jorge Mora
Mora Cortés denunció que la Policía Nacional nunca le brindó las condiciones de seguridad necesarias para él ni para su familia, pese a las solicitudes formales realizadas antes de su retiro - crédito crédito cortesía Tc. Jorge Mora

Tras esa decisión, Mora acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que activó un proceso de revisión urgente al considerar la gravedad del riesgo denunciado .

El exoficial ha sostenido que quedó en una situación de vulnerabilidad, especialmente por las investigaciones que lideró, entre ellas los procesos por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucraron a funcionarios y redes de alto nivel.

Su defensa ha advertido que el retiro del esquema de seguridad agravó el riesgo, una preocupación que también fue respaldada por la Procuraduría, que pidió explicaciones a la Policía por el desmonte de las medidas de protección pese a las amenazas existentes

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