Estos son los aviones militares colombianos que no están asegurados: dos de cada tres aeronaves no tienen este tipo de cubrimiento

Las cifras reveladas por documentos oficiales muestran que la mayor parte de la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana carece de protección aseguradora, situación evidenciada tras el accidente de un avión Hércules en Putumayo - crédito Visuales IA

Solo el 33% de las aeronaves militares en Colombia están aseguradas, lo que deja al 67% de la flota aérea sin póliza vigente,

Según los documentos oficiales revelados por Caracol Radio el 10 de abril del 2026, esta situación ha quedado en evidencia tras el accidente del avión Hércules en Putumayo. En este accidente murieron 69 personas.

Actualmente están asegurados aviones como:

los Boeing 737 y 767.

Embraer Legacy 600.

CN-235.

Casa C-295,

helicópteros UH-60L, Bell 412 y AW-139.

También cuentan con póliza plataformas de aviación liviana y de entrenamiento, como Texan T-6, Cessna, King Air, Beechcraft C90 GTX y Citation CJ2 Plus.

Sin embargo, dos de cada tres aeronaves militares colombianas operan sin seguro por un déficit presupuestario cercano a $244.000 millones, previsto hasta 2026. Esta falta de cobertura expone a vitales plataformas de defensa, transporte y entrenamiento, forzando a la institución a elegir únicamente una parte de su flota para estar bajo protección.

Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reconoció que la extensión de las pólizas responde a la imposibilidad de asegurar la totalidad de la flota por la falta de recursos.

El déficit presupuestario ha obligado a priorizar el aseguramiento de aeronaves consideradas estratégicas para las operaciones.

No obstante, el esquema de aseguramiento ha dejado fuera a muchos aviones de combate y apoyo ofensivo. Así, la institución protege principalmente los activos con mayor valor logístico, sin alcanzar una cobertura integral de toda la flota, detalló Caracol Radio.

Entre las aeronaves que funcionan sin seguro figuran:

Aviones Hércules de transporte pesado.

Cazabombarderos Kfir.

Helicópteros de combate Arpía.

Aviones de ataque A-37.

Súper Tucano.

La plataforma AC-47 “Fantasma”.

El accidente del Hércules en Putumayo, que no tenía póliza vigente, mostró los riesgos concretos de esta política. Tras la investigación del medio radial, organismos de control y autoridades internas advirtieron sobre los altos costos económicos en caso de futuros incidentes con aeronaves no protegidas.

Este fue el comunicado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre las pólizas de seguro de las aeronaves - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Esto representa un riesgo operativo y una amenaza potencial a los recursos públicos y la continuidad de misiones clave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Respuesta oficial y riesgos institucionales

La entidad sostiene que, pese a la baja proporción de aseguramiento, mantiene altos estándares de entrenamiento y seguridad en sus operaciones y tripulaciones.

Según fuentes oficiales, la mitigación de riesgos se basa en la preparación del personal y una planificación cuidadosa en cada misión.

Caracol Radio indicó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantiene como principio institucional la protección de la vida y la seguridad en el cumplimiento de su misión, ante las actuales restricciones presupuestarias.

Bajo este enfoque, la institución busca reforzar la confianza de sus integrantes y asegurar la continuidad operativa bajo estrictos parámetros de integridad, a pesar de las limitaciones en cobertura.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a Semana que la aeronave siniestrada carecía de cobertura y explicó que, ante situaciones como esta, “los aviones no tendrán reparación alguna”. Sánchez agregó: “Ya tendremos que mirar cómo nosotros recuperamos más capacidades y es una pérdida muy lamentable, pues las máquinas se pierden, se destruyen y pues uno va y hace el esfuerzo y busca otra aeronave”.

Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, 23 de marzo, 2026. La Voz de Amazonia/Mare Rafue/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. VERIFICACIÓN OBLIGATORIA DE CRÉDITOS

Además de su uso en operaciones militares, Sánchez enfatizó que estos aviones participan activamente en tareas de “apoyo policial y refuerzan la seguridad interna, especialmente durante eventos masivos o situaciones de orden público”. Según sus palabras al citado medio, en circunstancias como disturbios o celebraciones nacionales, “se emplea esa aeronave. Es una aeronave que es necesaria para el contexto que tenemos como nación”.

La consecuencia directa de la falta de seguro se evidencia en las dificultades para reponer el material aéreo perdido. En este escenario, tres aviones adicionales permanecen inactivos por falta de repuestos, y tras la tragedia, dos aeronaves más fueron retiradas de servicio, según confirmó el ministro ante el Congreso.

En el siniestro del Hércules, de las 126 personas a bordo, 11 eran miembros de la Fuerza Aeroespacial, 113 pertenecían al Ejército y dos a la Policía Nacional, conforme lo reportaron las Fuerzas Militares en su parte oficial tras los hechos.