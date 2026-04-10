Colombia

Este es el recorrido por el corazón del Eje Cafetero que no se puede perder: destino para los amantes del café y la naturaleza

Una diversidad de opciones, que incluyen recorridos por haciendas cafeteras, reservas biológicas y jardines botánicos, ha convertido a la localidad en uno de los principales referentes para el turismo sostenible en Colombia

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Desde este punto es posible obtener una perspectiva completa de las extensas llanuras del Valle del Cocora - crédito Rutas del Paisaje Cultural Cafetero
La ciudad de Pereira atrae a turistas con experiencias de café y naturaleza - crédito Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Colombia se ha consolidado como un país de contrastes naturales y culturales, con destinos que van desde selvas exuberantes hasta playas paradisíacas. Sin embargo, en el centro del país existe una región que combina tradición, paisaje y experiencias únicas: el Eje Cafetero.

En este escenario, Pereira se posiciona como uno de los puntos clave para quienes buscan conectarse con la naturaleza y, al mismo tiempo, adentrarse en el mundo del café.

Para los viajeros interesados en el turismo experiencial, esta ciudad ofrece una mezcla de actividades que permiten entender la riqueza cultural y ambiental de la región.

Uno de los principales atractivos de Pereira es la posibilidad de vivir el café desde su origen porque más allá de consumir la bebida, los visitantes pueden recorrer fincas tradicionales y conocer de cerca todo el proceso, desde la siembra hasta la taza.

Eje cafetero
El turismo experiencial impulsa el crecimiento de Pereira como punto estratégico en el Eje Cafetero - crédito Procolombia

El Eje Cafetero es mundialmente famoso por su producción de café de alta calidad, y Pereira es uno de sus epicentros. Por lo tanto, visitar una hacienda de café es un infaltable que te permitirá conocer de cerca el proceso de cultivo, cosecha y tostado de los granos”, explican expertos del sector y las páginas de turismo.

Entre las opciones más destacadas se encuentra La Unión Coffee Farm, una finca que ofrece una experiencia inmersiva en el mundo cafetero. Allí, los visitantes pueden interactuar con miles de plantas, recorrer los cultivos y degustar café recién preparado. Además, el lugar brinda la posibilidad de hospedarse, lo que permite vivir de cerca la cotidianidad de las familias cafeteras.

Otra alternativa es La Divisa de Don Juan, una hacienda administrada por generaciones de caficultores que han mantenido viva la tradición. En este espacio, los recorridos no solo muestran el proceso productivo, sino que también ofrecen vistas privilegiadas del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Unesco.

“En Pereira el café es más que un atractivo; es parte fundamental de la vida de familias cuya experiencia ha pasado de generación en generación”, resaltan los expertos de la zona, evidenciando el valor cultural de esta actividad.

El Eje Cafetero surge como uno de los destinos emergentes en el país para Semana Santa - crédito Invías
Pereira, la joya del Eje Cafetero que enamora con café, naturaleza y cultura - crédito Invías

Más allá del café, Pereira también se destaca por su oferta en turismo de naturaleza. Uno de los puntos más visitados es el Bioparque Ukumarí, considerado uno de los más importantes del país en materia de conservación animal.

El parque está dividido en diferentes ecosistemas que representan diversas regiones del mundo, lo que permite a los visitantes conocer especies en contextos similares a sus hábitats naturales. Además, ofrece actividades educativas e interactivas que refuerzan la importancia del cuidado de la biodiversidad.

Para quienes buscan tranquilidad sin salir de la ciudad, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira se presenta como una alternativa ideal. Este espacio, de acceso libre, funciona como un refugio de biodiversidad en medio del entorno urbano.

El recorrido por sus senderos permite apreciar una amplia variedad de flora y fauna, además de aprender sobre la importancia de la conservación ambiental. Uno de sus mayores atractivos es el mariposario, donde los visitantes pueden observar diferentes especies en un entorno controlado.

El Valle del Cocora, la escapada imperdible desde Pereira para los aventureros y amantes de la palma de cera - crédito Migración Colombia
El Valle del Cocora, la escapada imperdible desde Pereira para los aventureros y amantes de la palma de cera - crédito Migración Colombia

Otras actividades turísticas en el Eje Cafetero

Aunque se encuentra a una hora y media de Pereira, el Valle del Cocora es una parada casi obligatoria para quienes visitan la región. Este destino, ubicado en el Quindío, es famoso por albergar la palma de cera, el árbol nacional de Colombia.

El senderismo es una de las actividades más populares en la zona, con rutas que se adaptan a distintos niveles de dificultad. También existe la opción de recorrer el valle a caballo, lo que añade un componente de aventura. Durante el trayecto, es común atravesar puentes, cruzar ríos y adentrarse en bosques nublados.

Al final del recorrido, los miradores permiten contemplar el paisaje en toda su magnitud, convirtiéndose en el cierre perfecto para una experiencia que combina naturaleza, cultura y tradición.

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