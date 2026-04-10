Colombia

Conductor atropelló a adulta mayor y su mascota y escapó: la secuencia quedó en video

El individuo estaba circulando a velocidad media, pero sin luces, en el barrio Villa Hermosa de la capital antioqueña, mientras la mujer recogía los desechos de su mascota

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En la madrugada del jueves 9 de abril de 2026, una mujer adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada junto a su mascota por el conductor de un vehículo tipo furgón, en el barrio Villa Hermosa de la comuna 8 de Medellín.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector y el video ya se difundió en las redes sociales. De acuerdo con la prueba documental, el individuo estaba circulando sin las luces encendidas, de modo que embistió a la mujer mientras ella recogía los desechos de su mascota.

Al ir sin la iluminación activa, la mujer agachada, y de espaldas, no logró percatarse de que la camioneta venía en su dirección. De acuerdo con el reporte inicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el siniestro ocurrió cerca de las 5:17 a. m.

La mujer se encontraba recogiendo los desechos de su mascota, en plena vía pública cuando fue impactada por un conductor - crédito captura de pantalla Antioquia Conecta/Facebook
La mujer se encontraba recogiendo los desechos de su mascota, en plena vía pública cuando fue impactada por un conductor - crédito captura de pantalla Antioquia Conecta/Facebook

El clip incluyó el momento exacto del impacto y permitió la identificación del responsable, que tras atropellar a la cuidadora y su mascota, se dio a la fuga sin brindarles auxilio.

Tras el impacto, la comunidad de la zona residencial acudió al lugar para ayudar a la ciudadana y llamar a los organismos de socorro que la llevaran a un centro asistencial de urgencia. El caso fue reportado a través de la línea de atención 123, que activó la presencia inmediata de agentes de tránsito y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El canino murió en el lugar de los hechos, mientras que la adulta mayor falleció poco después en el centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

Sin embargo, lo doloroso del caso es que, además, detrás de la furgoneta iba una camioneta Toyota —con las luces encendidas— que muy seguramente se percató del impacto, pero siguió su camino.

Otro conductor de una Toyota Prado siguió de largo tras ver a la mujer malherida y su mascota muerta, en el barrio Villa Hermosa de Medellín - crédito Antioquia Conecta/Facebook
Otro conductor de una Toyota Prado siguió de largo tras ver a la mujer malherida y su mascota muerta, en el barrio Villa Hermosa de Medellín - crédito Antioquia Conecta/Facebook

Horas después, las autoridades lograron ubicar el furgón y detener al presunto responsable en el sector de La Candelaria, según confirmaron voceros oficiales de la Policía Metropolitana de Medellín. El hombre quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Sobre el conductor de la Toyota Prado no se conoce su paradero.

Entre las pruebas recolectadas por los investigadores se incluyeron videos de cámaras privadas de la zona y material biológico hallado en el vehículo involucrado. Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que estos elementos fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para complementar el material probatorio en medio del proceso penal.

La identidad de la mujer no fue revelada oficialmente, aunque por medio de informativos locales se conoció que en la comunidad era conocida como Luz Elena, de 67 años, distinguida por su habitual recorrido matutino junto a su mascota, “Toto”.

Camión se volcó en la loma del “sube o no” en Sabaneta

Un camión de acarreos se volcó en la empinada loma del “sube o no”, en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, cuando intentaba acceder a la vereda San José.

El accidente en Sabaneta no involucró a otros vehículos y dejó la vía bloqueada por varias horas hasta la llegada de una grúa - crédito subeono/Instagram

El accidente ocurrió en la tarde del 8 de abril de 2026 y, aunque no dejó heridos ni involucró a otros vehículos, mantuvo bloqueada la vía durante varias horas hasta la llegada de una grúa que permitió restablecer la circulación.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el conductor del camión salió ileso tras el siniestro, y pudo abandonar la cabina por la ventanilla del copiloto. En los videos se observa su reacción de sorpresa y alivio, así como el camión volcado, de medio lado, bloqueando completamente el paso.

A pesar de que existe una alternativa más segura para llegar a la vereda San José, muchos conductores continúan utilizando la loma tradicional por costumbre o en busca de atajos.

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