Cintia Cossio compartió imagen de fuerte lesión en su cara: “Pasaron cositas”

Cintia Cossio comparte imagen de fuerte lesión facial y genera inquietud en redes - crédito @soycintiacossio/IG

La creadora de contenido y empresaria Cintia Cossio generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una imagen en la que se aprecia una herida visible en su rostro.

La publicación, realizada a través de sus historias de Instagram, mostró a la influencer con un corte notable en la frente, acompañado de inflamación, enrojecimiento y una abertura que evidencia la profundidad del golpe.

El mensaje que acompañó la fotografía fue breve y enigmático. “El lunes me pasaron algunas cositas”, escribió Cossio junto a emojis de monos cubriéndose el rostro, sin dar detalles sobre las circunstancias que provocaron la lesión. Esta falta de información incrementó la incertidumbre entre sus seguidores, quienes están acostumbrados a ver en su perfil contenido relacionado con su estilo de vida, humor y proyectos, pero no imágenes de este tipo.

Hasta el momento, Cintia Cossio no ha ofrecido una explicación concreta sobre lo ocurrido ni ha confirmado si la herida requirió atención médica especializada, como puntos o algún tratamiento adicional. La empresaria optó por mantener el hermetismo, lo que ha mantenido la expectativa en torno a su estado de salud.

Cintia Cossio montró la lesión que se hizo y generó preocupación - crédito @soycintiacossio/IG

Sin embargo, algunas señales en sus publicaciones recientes sugieren que la situación estaría bajo control. Cossio apareció en historias anteriores con ropa deportiva, lo que podría indicar que continúa con su rutina habitual. Además, en imágenes más recientes, la herida en su frente aparece cubierta con una curita, lo que apunta a que ya estaría en proceso de recuperación.

A pesar de estos indicios de mejora, la falta de información precisa ha mantenido la preocupación entre sus seguidores, quienes han llenado sus redes de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Por ahora, la expectativa sigue en aumento a la espera de que Cintia Cossio decida revelar qué fue lo que realmente le ocurrió y cómo evoluciona su estado.

Cintia Cossio responde a los comentarios sobre su peso y aclara rumores sobre su salud en redes sociales

Cintia también fue tema de conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre los constantes comentarios acerca de su peso y su estado de salud. En medio de especulaciones y rumores sobre un posible problema médico, la influenciadora decidió aclarar la situación y responder directamente a quienes han cuestionado su apariencia física.

En una serie de historias publicadas en Instagram, Cossio explicó que la discusión sobre su peso no es nueva y que se ha intensificado en semanas recientes debido a cambios visibles en su aspecto. “Yo no tengo un trastorno alimenticio. Yo aún estoy en el rango de peso para mi estatura, estoy super bien”, afirmó, desmintiendo cualquier versión sobre una supuesta enfermedad.

Cintia Cossio enfrentó los rumores sobre su salud tras recibir comentarios sobre los cambios en su peso y apariencia - crédito @soycintiacossio/Instagram

La influencer detalló que su transformación física responde a una decisión consciente y planificada. Según contó, realizó una quema total de grasa corporal, pero mantuvo el músculo que había desarrollado previamente para iniciar un proceso conocido como volumen limpio. “Se ve y se siente más saludable”, aseguró, y añadió que su piel, cabello y uñas reflejan su buen estado de salud.

Cossio aprovechó el espacio para enviar un mensaje a sus seguidores: pidió no dejarse llevar por rumores ni asociar automáticamente la pérdida de peso con una mala condición física. Subrayó que cada persona tiene procesos distintos y que el bienestar no siempre está ligado a los estándares externos. Al respecto, enfatizó: “Dejen de creer lo que no es, el hecho de que una persona baje de peso no significa que esté mal de salud”.

Cossio aclaró que se siente más saludable y que los cambios en su cuerpo son resultado de una rutina de ejercicio y alimentación consciente - crédito @soycintiacossio/Instagram

La empresaria también abordó el impacto que pueden tener los comentarios malintencionados en la salud mental. Explicó que, aunque ella ha aprendido a no tomar en cuenta las opiniones negativas, no todas las personas reaccionan igual. Citó el caso reciente de una influenciadora mexicana que terminó en urgencias tras recibir críticas constantes sobre su apariencia. “Los comentarios y mensajes sobre los cuerpos pueden pesar más en algunas personas y eso puede empeorar su salud no solo física, sino mental”, advirtió.