Colombia

Anuel AA visitó a la familia de Pablo Escobar en Colombia para adquirir objetos históricos del cartel de Medellín

Infobae Colombia conoció detalles de la visita del puertorriqueño al museo de los sobrinos nietos del capo que fue abatido en diciembre de 1993

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Anuel AA - Familia de Pablo Escobar
Anuel AA junto a Nicolás y Daniel Escobar, sobrinos nietos de Pablo Escobar - crédito Suministrada a Infobae

A pesar de que murió en diciembre de 1993, se mantiene el interés por la historia de Pablo Escobar, fundador del cartel de Medellín y uno de los capos más temidos de la historia.

Una muestra de ello es que fue noticia mundial cuando se confirmó que el rapero Drake pagó alrededor de 75.000 dólares por una gorra que supuestamente utilizó el narcotraficante cafetero durante una entrevista con un periodista francés.

Esta no es la primera vez que una celebridad adquiere artículos que presuntamente pertenecieron al capo colombiano, puesto que figuras como Anuel AA también han revelado que coleccionan objetos de esta índole, no solo de Pablo Escobar, puesto que sus compras incluyen objetos de otros personajes relevantes en la historia.

Anuel AA estuvo en Colombia con la familia de Pablo Escobar

Anuel AA con los sobrinos de Pablo Escobar
El puertorriqueño amplió su colección al comprarle elementos del fundador del cartel de Medellín a dos de sus familiares en Colombia - crédito Suministrada a Infobae

Infobae Colombia obtuvo información sobre la visita, que se prolongó durante cuatro días, que realizó el artista puertorriqueño en Antioquia, más específicamente en el municipio de Guatapé.

El reguetonero estuvo acompañado de Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, nietos de Roberto Escobar “El Osito” y sobrinos nietos de Pablo Escobar, además del artista RobGz, con el que ha lanzado varios sencillos.

Cabe recordar que los antioqueños son propietarios del museo La última caleta, que cuenta con dos sedes en la región, en la piedra del Peñol y en el embalse de Guatapé, la segunda en una propiedad que perteneció a uno de los hermanos del capo.

El motivo de la visita de Anuel AA a Colombia fue el interés del puertorriqueño por adquirir varios objetos que pertenecieron a Pablo Escobar o a su familia.

En su regreso a Puerto Rico, el reguetonero se llevó libros originales de la familia Escobar y otros objetos; sin embargo, se espera que regrese al país en un corto plazo para concretar la negociación de otros elementos en lo que sería una transferencia que podría superar el millón de dólares.

Anuel AA - Familia de Pablo Escobar
El puertorriqueño estuvo durante dos días con los sobrinos del capo - crédito Suministrada a Infobae

¿Qué se sabe de los sobrinos nietos de Pablo Escobar?

Nicolás y Daniel Escobar Cadavid son hijos de Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar y uno de los sobrevivientes de la guerra que protagonizó el cartel de Medellín con el cartel de Cali y Los Pepes en los 80 e inicios de los 90.

En diálogo con Infobae Colombia revelaron que, debido a la persecución que sufrían, migraron a España meses antes de que se registrara la muerte de Pablo Escobar; precisamente, en Europa nació Daniel, aunque los registros fueron borrados luego de que retornaron al país sudamericano.

“Tengo 32 años, soy el propietario de la última caleta de Pablo Escobar ubicada en el centro turístico de la piedra del Peñol y la exclusiva antigua casa familiar Escobar ubicada en el embalse del Peñol frente a la cruz del antiguo pueblo inundado y finca La Manuela, propiedad de la familia Escobar, actualmente en manos del Gobierno. Mi vida en la actualidad la dedico a que las personas conozcan un poco la historia desde nuestra verdad como familia”, declaró Daniel Escobar Cadavid.

Anuel AA - Familia de Pablo Escobar
Estos son algunos de los objetos que se llevó Anuel AA de Colombia - crédito Suministrada a Infobae

Durante varios años se mantuvieron alejados de la vida pública, hasta que tomaron la decisión de recuperar objetos de su tío y exponerlos en un museo con el objetivo de contar la historia no revelada de los sobrevivientes de la familia Escobar.

“Mi infancia fue alejada de una parte de la sociedad, de la cual nuestra familia intentaba protegernos. Siempre supimos comportarnos desde niños para poder protegernos también nosotros mismos. Para nadie es un secreto que en una época no podíamos decir quiénes éramos y siempre vivimos de anónimos. Esta historia siempre ha estado dividida en dos; es una historia de amores y de odios para unos. San Pablo o el Robin Hood colombiano y, para otros, lo que ya sabemos. Nunca evito decir que soy el sobrino de Pablo Escobar o el hijo de Nicolás Escobar; me siento totalmente orgulloso de ser parte del grupo sanguíneo Escobar”.

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