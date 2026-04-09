Petro critica tasas de interés y advierte: “Si suben a 6,7%, la economía deja de crecer y la deuda se vuelve insostenible”

El presidente expuso su postura sobre el déficit, la deuda y las decisiones económicas recientes. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente Gustavo Petro, cuestionó el nivel actual de las tasas de interés en el país y advirtió sobre sus efectos en el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda. A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que si la tasa real de interés supera el crecimiento económico, la deuda pública entra en una trayectoria insostenible.

En su pronunciamiento, Petro fue enfático al señalar: “si suben la tasa real de interés a 6,7% anual, la economía real deja de crecer. Es lo que advertimos”, y calificó esa posibilidad como “una soberana estupidez”.

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La relación entre tasas de interés, crecimiento y deuda

El mandatario explicó lo que considera la base del problema fiscal actual, al exponer la fórmula de sostenibilidad de la deuda. Según indicó, cuando “un país está en déficit primario y si la tasa real de interés está por encima de la tasa real de crecimiento económico, la deuda es insostenible”.

En ese sentido, recordó que Colombia se encuentra en déficit primario desde 2015, situación que, según afirmó, se originó tras la caída de los ingresos por petróleo y carbón.

Críticas al manejo fiscal y autocrítica del Gobierno

En su mensaje, el presidente también se refirió a decisiones fiscales recientes. Señaló que, aunque durante su gobierno se redujo el déficit del comercio internacional, el pago de subsidios a la gasolina afectó las finanzas públicas.

Petro calificó este punto como un error: “el pago de 70 billones de subsidio a la gasolina [...] lo pagaron durante tres años con recursos corrientes del Estado, de una manera que considero el peor error fiscal de mi gobierno”.

Asimismo, indicó que esta situación tuvo antecedentes en decisiones adoptadas en el gobierno anterior, mencionando el primer pago realizado en ese periodo.

La política monetaria del banco central fue cuestionada por el Gobierno en medio del debate económico. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez/File Photo

Señalamientos al Banco de la República

El jefe de Estado también dirigió sus críticas al Banco de la República, al señalar que la política de tasas de interés ha ido en contravía de lo que, a su juicio, necesita la economía.

“La mayoría de la junta del Banco de la República [...] hace, aberrantemente, lo contrario”, afirmó, al referirse a la falta de reducción en las tasas.

Además, insistió en que la tasa real de interés debería ubicarse en 2% y no en 6,7%, como advirtió podría suceder.

Propuestas para la sostenibilidad económica

Petro planteó tres acciones para enfrentar el problema de la deuda y estimular la economía:

Reducir el déficit primario, mediante la aprobación de nuevos impuestos a los sectores de mayores ingresos. Disminuir la tasa real de interés, decisión que recae en el Banco de la República. Aumentar el crecimiento económico, que, según indicó, pasó de 0,6% a 2,6% durante su gobierno.

No obstante, advirtió que estas medidas están interrelacionadas y que el aumento en las tasas de interés termina afectando negativamente el crecimiento.

El pago de subsidios y el manejo fiscal fueron señalados como factores clave en la situación económica. - crédito Colprensa - Juan Páez

Cuestionamientos a la política contra la inflación

El presidente también criticó el enfoque del banco central frente a la inflación, al señalar que no corresponde a la realidad económica del país.

“El argumento del banco que afirma que su objetivo es bajar la inflación, vuelve a desconocer ignorantemente a Keynes”, afirmó, en referencia al economista John Maynard Keynes.

Bajo esa perspectiva, sostuvo que “la inflación de la economía colombiana no es producto de subir la demanda agregada [...] sino de la escasez de alimentos por no utilizar la tierra fértil del país en agricultura de alimentos”.

Balance de su gobierno en inflación y alimentos

En su pronunciamiento, Petro también defendió los resultados de su administración en materia inflacionaria. Aseguró que la inflación promedio se redujo de 13,7% a 5,1%, lo que atribuyó a la disminución en los precios de los alimentos.

“Lo he demostrado con mi propio gobierno, bajé la tasa de inflación media [...] porque bajé el precio de los alimentos”, indicó.

El mandatario explicó su visión sobre la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento. - crédito @petrogustavo/X

Respuesta a proyecciones de crecimiento económico

Las declaraciones del presidente se dieron como respuesta a una nota de la compañía Dataifx basada en un informe del Banco Mundial, en la que se advierte una reducción en las proyecciones de crecimiento para Colombia.

Según ese análisis, el crecimiento del país sería de 2,2% en 2026 y 2,4% en 2027, cifras inferiores a las estimaciones previas. El informe también señala que los altos costos de endeudamiento y la persistencia de la inflación en servicios limitan el consumo privado, principal motor de la economía.

Además, se indica que el banco central colombiano ha mantenido una política monetaria más restrictiva en comparación con otros países de la región, lo que influye en el comportamiento económico.

Contexto regional e internacional

El informe citado advierte que América Latina y el Caribe tendrán un crecimiento moderado de 2,1% en 2026, en un entorno marcado por factores externos como la volatilidad en los precios de la energía, tensiones geopolíticas y una menor expansión de economías globales.

En este contexto, también se menciona que las empresas en Colombia y la región mantienen cautela frente a nuevas inversiones, a la espera de mayor claridad en el panorama económico.