Colombia

Paloma Valencia descartó definitivamente alianza con Abelardo de la Espriella en primera vuelta: “Tengo una restricción legal”

La aspirante presidencial del Centro Democrático expresó disposición para recibir apoyos del exministro de Salud, Alejandro Gaviria

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El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa
Paloma Valencia descartó alianza con Abelardo de la Espriella de cara a la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, descartó la formación de alianzas en la primera vuelta de las próximas elecciones en Colombia del 31 de mayo de 2026.

En efecto, subrayó que tiene compromisos ligados a su participación en la Gran Consulta por Colombia que obstaculizan acuerdos previos con otros aspirantes, y destacó que Abelardo de la Espriella tiene una campaña independiente consolidada.

“No creo que haya alianza para la primera vuelta. Yo tengo una restricción legal por mi participación en la Gran Consulta por Colombia y pienso que Abelardo tiene una campaña muy organizada como para querer adherirse a la mía”, dijo Valencia en diálogo con Caracol Radio.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Sobre una eventual llegada a la Presidencia de la República del también candidato Iván Cepeda implicaría un “camino a una autocracia en vez de a una democracia”, señalando que este escenario sería “catastrófico para la democracia”, según sus palabras a la emisora.

Aunque la candidata expresó disposición para recibir apoyos de figuras como Alejandro Gaviria, enfatizó que valora su experiencia como ministro de Salud y que su aporte a la campaña sería bienvenido. “No veo que tenga las manos untadas de sangre ni que esté vinculado con corrupción, pero eso no significa que vaya a estar involucrado en mi gobierno”. En contraste, Valencia afirmó que el senador Roy Barreras “ha dejado claro que no quiere unirse a nuestra campaña”.

La senadora también se refirió al episodio en el que pidió a Cepeda que “no la mandara a matar”, aclarando que su comentario fue una “súplica” y no una acusación, y admitió que “en política, hay momentos en que uno siente que se está arriesgando”.

Consultada por su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Valencia reiteró su lealtad.“Ni voy a traicionar a Uribe ni voy a dejar de ser uribista para gustarle a otros”, subrayó.

Abelardo de la Espriella negó haberse reunido “a puerta cerrada” con Paloma Valencia

En declaraciones atribuidas por Caracol Radio/W Radio, Julio Sánchez Cristo sostuvo que De la Espriella y Valencia mantuvieron un encuentro privado de aproximadamente dos horas el jueves 2 de abril de 2026 en el club El Nogal, en Bogotá, en una cita “a puerta cerrada”.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró en su momento que no tenía contemplado aliarse con Paloma Valencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato Abelardo de la Espriella aseguró en su momento que no tenía contemplado aliarse con Paloma Valencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Esta versión fue refutada de inmediato por el abogado y candidato presidencial, que afirmó en una publicación en su cuenta de X: “No es cierto lo que dice Julio Sánchez Cristo, NO me he reunido y mucho menos, a puerta cerrada, con la Dra Paloma Valencia (sic)”.

De la Espriella precisó que ese mismo día se encontraba en Córdoba, reforzando que su única “alianza” en ese momento era con la ciudadanía durante actividades en Montería. EL líder del movimiento Defensores de la Patria cuestionó el proceder periodístico de Sánchez Cristo y subrayó que “le bastaba a Julio haberme preguntado o ver mis redes sociales: el jueves pasado estuve en Montería, con el Pueblo, con quien tengo mi única alianza”, según su mensaje publicado en X.

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, aseguró que Paloma Valencia podría ser una aliada estratégica - crédito Luisa González/Reuters

Por su parte, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, también rechazó el señalamiento en una entrevista concedida a Noticias Caracol. Según expuso, “no, no me he reunido con él. Me lo encontré en la Virgen de los Remedios en La Guajira”.

Valencia fue contundente al precisar que, si existió algún encuentro, ella no participó. Este intercambio público deja en evidencia la tensión ante la posibilidad de una alianza opositora, al tiempo que fortalece la visibilidad de los protagonistas en el periodo preelectoral.

Aunque tanto De la Espriella como Valencia reiteraron no haber sostenido una reunión privada, el escenario político no descarta aproximaciones estratégicas en el futuro.

El político de extrema derecha reconoció el valor personal y político de su eventual rival: “Paloma es extraordinaria. ¿Cuál es el problema que yo le veo a eso? Hombre, que están los mismos de siempre. Allá está el santismo, están los políticos de siempre. ¿Con esa gente que se va a resolver el problema de Colombia? ¿Con los que nos trajeron hasta acá? Yo no comparto esa posición, pero es válida en democracia, porque Paloma es una mujer correcta, honesta y es una patriota”.

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