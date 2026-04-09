Colombia

Niño de cuatro años murió por sacar la cabeza por la ventana de un bus: así fue el accidente

La tragedia ocurrió luego de que el menor sufriera un impacto en la cabeza mientras viajaba con su madre por la vía El Santuario-Granada

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Mano de adulto sosteniendo suavemente la mano de un niño en un primer plano.
El accidente fatal ocurrió en la vía El Santuario-Granada, mientras el menor y su madre se dirigían a Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El desenlace de un accidente en la vía El Santuario-Granada tiene conmocionada a la comunidad de Antioquia. Un menor de cuatro años falleció tras ser golpeado por un bus intermunicipal cuando asomó la cabeza por la ventana del vehículo en el que viajaba con su madre.

El hecho ocurrió el lunes 6 de abril, mientras se desplazaban hacia Medellín.

El accidente sucedió cuando dos buses, uno de Flota Granada y otro de Coonorte, se cruzaron en sentido contrario. El niño, que había cumplido cuatro años el 18 de marzo, sacó la cabeza por la ventana justo en el momento en que el otro bus pasó a su lado, lo que le provocó heridas de gravedad.

Tras el impacto, la madre y otros pasajeros trasladaron al menor de urgencia al Hospital San Juan de Dios en El Santuario.

Al constatar la gravedad de las lesiones, el personal médico decidió remitirlo de inmediato a la Clínica Somer en Rionegro, donde permaneció internado hasta este miércoles, momento en que se confirmó su fallecimiento.

El conductor del bus de Coonorte fue localizado por los agentes de la Secretaría de Movilidad de El Santuario en el parque principal de Granada. Según informaron las autoridades, el conductor manifestó que no se había percatado del accidente durante su trayecto.

Qué es Ralstonia pickettii, la bacteria de bajo perfil que causó un brote en el Hospital del Niño de San Borja| healthychildren.org
El menor originario de San Pablo, Bolívar, murió en la Clínica Somer de Rionegro por la gravedad de las heridas - crédito healthychildren.org

De acuerdo con los reportes oficiales, la madre y su hijo eran originarios de San Pablo, Bolívar, y se encontraban de visita en Granada.

El incidente reavivó el debate sobre los riesgos de permitir que los niños asomen la cabeza por las ventanas de los vehículos, una práctica que —como lo demostró esta tragedia— puede tener consecuencias fatales en las vías intermunicipales.

Las autoridades insisten en la necesidad de que los adultos supervisen de cerca a los menores durante los viajes en buses, camiones o automóviles. Recomiendan mantenerlos alejados de las ventanas para prevenir accidentes de este tipo y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

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Muerte niño cuatro añosNiño sacó cabeza del busVía El Santuario-GranadaAntioquiaColombia-Noticias

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