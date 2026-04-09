Colombia

Marbelle le respondió a Gustavo Bolivar por señalar a su padre como ‘Papá Pitufo’: “Malp… Care Muisca”

El excongresista cayó en una de las ‘Fake news’ que circulan en redes sociales con una fotografía que correspondía al matrimonio de la cantante con Royne Chávez en la que también estaba el expresidente Andrés Pastrana

Guardar
La cantante colombiana arremetió nuevamente contra uno de los miembros del Pacto Histórico. Fotos: @mabelle.oficial / Colprensa
Marbelle no bajó de "malparido" a Gustavo Bolívar por noticia falsa sobre Papá Pitufo - crédito @mabelle.oficial/IG y Colprensa

Uno de los temas más comentados en redes sociales en las últimas horas fue la confusión que tuvo el exdirector de Prosperidad Social en redes sociales, al compartir una fotografía en la que, aparentemente, aparecía el llamado ‘zar del narcotráfico’ conocido bajo el alias de Papá Pitufo.

En la imagen aparece Marbelle junto a su entonces pareja, el coronel Royne Chávez, acompañados por el expresidente Andrés Pastrana, su esposa Nohora Puyana de Pastrana y otras dos personas: el papá y la mamá de la cantante.

El resurgimiento de la imagen en redes sociales ha reavivado las discusiones sobre supuestas conexiones entre figuras públicas y personajes vinculados al delito en Colombia.

La imagen corresponde al matrimonio de Marbelle, celebrado en 2001. En ese encuentro participaron figuras públicas como Andrés Pastrana y otros invitados cercanos a la pareja - crédito @Marbelle30/X
La imagen corresponde al matrimonio de Marbelle, celebrado en 2001. En ese encuentro participaron figuras públicas como Andrés Pastrana y otros invitados cercanos a la pareja - crédito @Marbelle30/X

La controversia se intensificó cuando Gustavo Bolívar, exsenador difundió una fotografía de la boda de Marbelle en 2001, en la que se afirmaba que aparecía el conocido “Papá Pitufo”.

A raíz de la viralización, se generaron especulaciones sobre la presencia de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, en el evento. Sin embargo, investigaciones periodísticas y la propia familia desmintieron la versión, aclarando que el hombre señalado es en realidad Ignael Ramírez, padre de la artista.

El origen de la polémica actual puede rastrearse hasta una publicación de una usuaria en 2025, cuyo mensaje crítico fue replicado por Bolívar, lo que aumentó notablemente su difusión y contribuyó a la confusión respecto a la identidad de los asistentes al matrimonio.

La publicación de Gustavo Bolívar llevó nuevamente a discusión una imagen antigua que circula desde hace meses - crédito @GustavoBolivar/X
La publicación de Gustavo Bolívar llevó nuevamente a discusión una imagen antigua que circula desde hace meses - crédito @GustavoBolivar/X

“En la foto, nada más ni nada menos que ‘papá pitufo’. Entienden el porque del odio que le tienen Marbelle y Pastrana al presidente Gustavo Petro. La ‘gente de bien’ intentando convencer a una tracamanada de desinformandos que ellos son la salvación de este país”, decía el mensaje de la usuaria en X.

Esta publicación provocó la ira de Marbelle, que no dudó en responder a la publicación del también guionista de telenovelas, con un mensaje que abrió diciendo: “Malparido CARE MUISCA !..”.

Y agregó: “Por qué no se informa bien, pero hijueputa? El pap+á pitufo que usted busca no estaba en mi matrimonio .. Está metido en el culo de su patrón”, dejando claro que se trataba de su papá e incluso, siendo desmentido en la propia publicación del guionista gracias a los aportes de los internautas que piden sea corregida la información falsa.

Gustavo Bolívar
Marbelle le respondió a Gustavo Bolívar por señalar que su papá era Papá Pitufo - crédito @Marbelle30/X

Más información sobre ‘Papá Pítufo’

La detención de “Papá Pitufo” en Europa representó un giro en las acciones contra las redes de contrabando en Colombia. Este hombre, señalado como líder de una organización que durante años facilitó el ingreso ilegal de textiles, calzado y cigarrillos, fue capturado en España en abril de 2024 gracias a una alerta de Interpol.

Según las pesquisas, la estructura bajo su mando funcionaba mediante pagos mensuales millonarios a funcionarios de la Dian y la Policía Fiscal, lo que permitía el libre tránsito de mercancías sin control estatal. Para ocultar estas operaciones, se usaban empresas fachada.

La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional
La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional

Aunque la detención fue reconocida por las autoridades colombianas como un avance, el proceso judicial en España permitió que “Papá Pitufo” obtuviera libertad provisional, pues el juez no consideró que existiera riesgo de fuga. Tras esa decisión, el involucrado abandonó territorio español, lo que dejó el caso abierto y pendiente de nuevas acciones internacionales.

Para junio de 2025, un tribunal en Oporto le otorgó libertad provisional luego de un recurso de habeas corpus y una solicitud de asilo político que frenó la extradición solicitada por Colombia.

En 2026, el proceso sigue abierto: la Fiscalía avanza con un juicio en ausencia por delitos como contrabando y cohecho, mientras surge un escándalo político tras revelarse contactos entre emisarios del acusado y el Gobierno para negociar una eventual entrega a cambio de beneficios judiciales.

Temas Relacionados

MarbelleGustavo BolívarPapá PitufoPapá de MarbelleColombia-Noticias

Más Noticias

Unidiplo advierte sobre la crisis en consulados y expedición de pasaportes: “Sitac es obsoleto”

Las fallas recientes en la herramienta electrónica imposibilitaron la atención en sedes nacionales e internacionales, lo que provocó retrasos, filas y quejas entre usuarios que requieren servicios consulares

Unidiplo advierte sobre la crisis en consulados y expedición de pasaportes: “Sitac es obsoleto”

Alias Douglas negó haber participado en la fiesta de la carcel de Itagüí con Nelson Velásquez

El exlíder de la Oficina de Envigado rechazó las afirmaciones que se han hecho sobre lo registrado en el centro carcelario el 8 de abril

Alias Douglas negó haber participado en la fiesta de la carcel de Itagüí con Nelson Velásquez

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Fiesta en cárcel de Itagüí hizo que Colombia retrocediera más de 30 años para recordar la época de Pablo Escobar en La Catedral

El fundador del cartel de Medellín protagonizó celebraciones con reinas de belleza, futbolistas y hasta asesinó a dos de sus socios dentro del centro carcelario

Fiesta en cárcel de Itagüí hizo que Colombia retrocediera más de 30 años para recordar la época de Pablo Escobar en La Catedral

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, le teme a la altura para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores: “No es fácil”

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, le teme a la altura para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores: “No es fácil”

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol