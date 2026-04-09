Marbelle le respondió a Gustavo Bolivar por señalar a su padre como ‘Papá Pitufo’: “Malp… Care Muisca”

Marbelle no bajó de "malparido" a Gustavo Bolívar por noticia falsa sobre Papá Pitufo - crédito @mabelle.oficial/IG y Colprensa

Uno de los temas más comentados en redes sociales en las últimas horas fue la confusión que tuvo el exdirector de Prosperidad Social en redes sociales, al compartir una fotografía en la que, aparentemente, aparecía el llamado ‘zar del narcotráfico’ conocido bajo el alias de Papá Pitufo.

En la imagen aparece Marbelle junto a su entonces pareja, el coronel Royne Chávez, acompañados por el expresidente Andrés Pastrana, su esposa Nohora Puyana de Pastrana y otras dos personas: el papá y la mamá de la cantante.

El resurgimiento de la imagen en redes sociales ha reavivado las discusiones sobre supuestas conexiones entre figuras públicas y personajes vinculados al delito en Colombia.

La imagen corresponde al matrimonio de Marbelle, celebrado en 2001. En ese encuentro participaron figuras públicas como Andrés Pastrana y otros invitados cercanos a la pareja - crédito @Marbelle30/X

La controversia se intensificó cuando Gustavo Bolívar, exsenador difundió una fotografía de la boda de Marbelle en 2001, en la que se afirmaba que aparecía el conocido “Papá Pitufo”.

A raíz de la viralización, se generaron especulaciones sobre la presencia de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, en el evento. Sin embargo, investigaciones periodísticas y la propia familia desmintieron la versión, aclarando que el hombre señalado es en realidad Ignael Ramírez, padre de la artista.

El origen de la polémica actual puede rastrearse hasta una publicación de una usuaria en 2025, cuyo mensaje crítico fue replicado por Bolívar, lo que aumentó notablemente su difusión y contribuyó a la confusión respecto a la identidad de los asistentes al matrimonio.

La publicación de Gustavo Bolívar llevó nuevamente a discusión una imagen antigua que circula desde hace meses - crédito @GustavoBolivar/X

“En la foto, nada más ni nada menos que ‘papá pitufo’. Entienden el porque del odio que le tienen Marbelle y Pastrana al presidente Gustavo Petro. La ‘gente de bien’ intentando convencer a una tracamanada de desinformandos que ellos son la salvación de este país”, decía el mensaje de la usuaria en X.

Esta publicación provocó la ira de Marbelle, que no dudó en responder a la publicación del también guionista de telenovelas, con un mensaje que abrió diciendo: “Malparido CARE MUISCA !..”.

Y agregó: “Por qué no se informa bien, pero hijueputa? El pap+á pitufo que usted busca no estaba en mi matrimonio .. Está metido en el culo de su patrón”, dejando claro que se trataba de su papá e incluso, siendo desmentido en la propia publicación del guionista gracias a los aportes de los internautas que piden sea corregida la información falsa.

Marbelle le respondió a Gustavo Bolívar por señalar que su papá era Papá Pitufo - crédito @Marbelle30/X

Más información sobre ‘Papá Pítufo’

La detención de “Papá Pitufo” en Europa representó un giro en las acciones contra las redes de contrabando en Colombia. Este hombre, señalado como líder de una organización que durante años facilitó el ingreso ilegal de textiles, calzado y cigarrillos, fue capturado en España en abril de 2024 gracias a una alerta de Interpol.

Según las pesquisas, la estructura bajo su mando funcionaba mediante pagos mensuales millonarios a funcionarios de la Dian y la Policía Fiscal, lo que permitía el libre tránsito de mercancías sin control estatal. Para ocultar estas operaciones, se usaban empresas fachada.

La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional

Aunque la detención fue reconocida por las autoridades colombianas como un avance, el proceso judicial en España permitió que “Papá Pitufo” obtuviera libertad provisional, pues el juez no consideró que existiera riesgo de fuga. Tras esa decisión, el involucrado abandonó territorio español, lo que dejó el caso abierto y pendiente de nuevas acciones internacionales.

Para junio de 2025, un tribunal en Oporto le otorgó libertad provisional luego de un recurso de habeas corpus y una solicitud de asilo político que frenó la extradición solicitada por Colombia.

En 2026, el proceso sigue abierto: la Fiscalía avanza con un juicio en ausencia por delitos como contrabando y cohecho, mientras surge un escándalo político tras revelarse contactos entre emisarios del acusado y el Gobierno para negociar una eventual entrega a cambio de beneficios judiciales.