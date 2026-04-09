Colombia

Ley para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay es una realidad, aseguró Jota Pe Hernández: “Entró con votos y lo sacaron con balas”

El proyecto, presentado por el senador de Alianza Verde, busca que el crimen no quede impune y que Colombia avance hacia un entorno libre de violencia

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Jota Pe Hernández convierte el luto por Miguel Uribe en iniciativa legislativa - crédito Colprensa
Jota Pe Hernández convierte el luto por Miguel Uribe en iniciativa legislativa - crédito Colprensa

El Senado de la República de Colombia vivió una sesión marcada por la emoción y el homenaje cuando al congresista de Alianza Verde, Jota Pe Hernández, le aprobaron un proyecto de ley en memoria por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 en Bogotá.

La iniciativa surgió el mismo día que se realizaba el velorio de Uribe, lo que confirió un significado especial al acto parlamentario.

Según relató Hernández en un video compartido en la red social X, la decisión de acudir a la Secretaría del Senado ese día buscaba evitar que este crimen se sumara a la lista de magnicidios sin respuesta en Colombia.

El senador expresó: “No permití que esto que sucedió en Colombia se quedara como un magnicidio más, sino que este horror violento sirva para que las futuras generaciones le digan no a la violencia”.

Jota Pe Hernández impulsó iniciativa legislativa en memoria a Miguel Uribe Turbay - crédito @JotaPeHernandez/X
Jota Pe Hernández impulsó iniciativa legislativa en memoria a Miguel Uribe Turbay - crédito @JotaPeHernandez/X

El lugar donde se cometió el atentado fue mencionado por Hernández como un símbolo para transformar el mensaje de violencia en uno de esperanza.

El senador planteó que, en en el parque El Golfito, del barrio Modelia de la localidad de Fontibón en Bogotá debe instalarse un mensaje permanente que recuerde la necesidad de erradicar la violencia en el país. “Ahora exista un mensaje de que Colombia algún día tiene que ser libre de todo tipo de violencia”, afirmó el legislador.

La propuesta legislativa contó con el respaldo del Centro Democrático, partido al que pertenecía Miguel Uribe. Los integrantes de esa bancada agradecieron públicamente la gestión de Jota Pe Hernández y reconocieron la importancia de honrar la memoria del exsenador a través de acciones concretas.

Una de las frases más recordadas de Uribe, “Un país sin violencia, mi propósito de vida”, fue citada por los promotores del proyecto como inspiración central de la norma.

El texto presentado en el Congreso de la República pretende convertir el legado de Uribe en una política pública que promueva la convivencia y la paz.

Jota Pe Hernández rindió homenaje al precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito @JotaPeHernandez/X

Jota Pe Hernández destacó que la aprobación de la ley solo fue posible gracias al respaldo de los ciudadanos y al voto favorable del Senado. “Hoy, gracias a ustedes, al voto de ustedes y del Senado de la República, es una realidad”, sostuvo el parlamentario durante su intervención.

En el mensaje, Hernández dirigió palabras de solidaridad a la familia de Miguel Uribe: “A su familia, a su esposa, a su hijo, a sus hijas, a su padre, les seguimos enviando nuestro abrazo solidario y deseando que Dios les fortalezca”.

Esto dijo la Cámara de Representantes: “Votación unánime”

La Cámara de Representantes anunció la aprobación unánime de un proyecto de ley para rendir homenaje al senador Miguel Uribe Turbay.

La iniciativa, respaldada por todos los partidos, busca preservar la memoria y el legado de Uribe Turbay en la historia del país. Según el comunicado oficial, “la nación y el Congreso de la República rinde honores y conserva la memoria del senador Miguel Uribe Turbay”.

La decisión refleja el consenso entre las bancadas sobre la importancia de reconocer la trayectoria del legislador. El texto fue aprobado sin objeciones, consolidando el tributo institucional al exsenador.

Cámara de Representantes aprobó por unanimidad homenaje legislativo a Miguel Uribe Turbay - crédito @CamaraColombia
Cámara de Representantes aprobó por unanimidad homenaje legislativo a Miguel Uribe Turbay - crédito @CamaraColombia

De esto trata la iniciativa en memoria a Miguel Uribe Turbay

El senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, presentó el 13 de agosto de 2025 el proyecto de ley 174 de 2025, orientado a rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay.

La propuesta contempla una serie de acciones destinadas a mantener viva la memoria de Uribe Turbay tanto en el Congreso como en espacios públicos de la ciudad.

En un video difundido en redes sociales, Hernández afirmó en agosto de 2015: “Es un proyecto de ley de honor para que este congreso y la nación agradezcan y rindan honor al servicio de este hombre valiente. Un padre, un hijo, un hermano, un colombiano que ha perdido su vida; se la arrebataron, sirviéndole a nuestra nación, Colombia”.

Entre las medidas planteadas figura la instalación de una placa conmemorativa en el Capitolio Nacional, destinada a recordar el legado político de Uribe Turbay. Además, el salón de sesiones de la Comisión Tercera del Senado pasaría a llamarse ‘Salón Miguel Uribe Turbay’, reconociendo la labor del exsenador en ese espacio legislativo.

El proyecto incluye también la transformación del parque El Golfito, en Fontibón, que llevaría el nombre ‘Parque Miguel Uribe Turbay’ y la colocación de una estatua conmemorativa en el lugar donde ocurrió el atentado.

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