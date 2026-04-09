Estos son los síntomas de un posible cáncer de estómago que suelen confundirse con gastritis: las señales de alerta que advierten los médicos

El cáncer de estómago retrasa su diagnóstico por síntomas similares a la gastritis - crédito imagen ilustrativa/MidJourney

El cáncer de estómago continúa siendo una de las enfermedades que más preocupa a los especialistas, no solo por su impacto en la salud, sino porque en muchos casos sus primeros síntomas pueden pasar desapercibidos o confundirse con afecciones comunes como la gastritis.

Esta similitud en las manifestaciones iniciales retrasa el diagnóstico y, en consecuencia, el inicio oportuno del tratamiento.

De acuerdo con información recopilada por Quirón Salud, el grupo hospitalario de España especializado en el cuidado de la salud integral, este tipo de cáncer, que suele aparecer en el tramo final del esófago o en el estómago, ha disminuido gradualmente en las últimas décadas. Sin embargo, sigue representando un reto clínico debido a la dificultad para detectarlo en sus fases tempranas.

“El cáncer de estómago ha ido disminuyendo gradualmente de forma espontánea desde hace varias décadas. Este tipo de cáncer aparece en el tramo final del esófago o en el estómago y típicamente es un adenocarcinoma”, señalan los especialistas, al tiempo que explican que existen diferentes variantes de la enfermedad, como el tipo intestinal y el adenocarcinoma con células en anillo de sello.

La detección precoz mejora el pronóstico del cáncer gástrico - crédito imagen ilustrativa/Midjourney

Síntomas del cáncer de estómago que pueden confundirse con gastritis

Uno de los principales problemas en torno a esta enfermedad es que sus síntomas iniciales suelen ser leves y muy similares a los de la gastritis, una condición frecuente entre la población. Molestias abdominales, sensación de llenura o incomodidad digestiva pueden llevar a los pacientes a subestimar la gravedad del cuadro.

En ese sentido, los expertos advierten: “Se recomienda acudir al médico especialista cuando aparecen molestias en la parte alta del abdomen y persisten durante más de dos semanas”. Esta recomendación cobra relevancia, ya que muchas personas optan por automedicarse o ignorar los síntomas, retrasando así una posible detección temprana.

El panorama cambia cuando la enfermedad avanza, ya que en etapas más desarrolladas, los síntomas son más evidentes e incluyen dificultades para tragar alimentos sólidos, vómitos, presencia de sangre en las deposiciones, pérdida de peso, ictericia e hinchazón abdominal. No obstante, para ese momento, el cáncer puede haber progresado considerablemente.

“Cuando el cáncer es avanzado aparece dolor al tragar alimentos sólidos, dificultad de paso, vómitos, sangre en las deposiciones, pérdida de peso, ictericia e hinchazón abdominal”, detallan desde Quirón Salud, enfatizando la importancia de no esperar a que los síntomas se agraven.

El cáncer de estómago, el 'maestro del disfraz' que se oculta tras síntomas comunes - crédito VisualesIA

Factores de riesgo y causas asociadas

El desarrollo del cáncer gástrico también está relacionado con diversos factores de riesgo, muchos de ellos vinculados a los hábitos alimenticios y al estilo de vida. El consumo de alimentos salados, ahumados o con conservantes, así como el tabaquismo, han sido identificados como elementos que pueden favorecer su aparición.

“Se ha relacionado con la conservación de los alimentos o la forma de cocinarlos. La salazón, los ahumados y el consumo de tabaco pueden facilitar la aparición de cáncer de estómago”, explican los especialistas, quienes también mencionan la presencia de sustancias como nitritos y carcinógenos derivados de ciertos procesos de cocción.

Sin embargo, uno de los factores más determinantes en la actualidad es la infección por Helicobacter pylori, una bacteria que provoca inflamación crónica del estómago.

“Se sabe que actualmente el factor de riesgo más importante en nuestro medio es la infección persistente por el microbio Helicobacter Pylori, que causa una gastritis prolongada. Esta infección no causa cáncer de estómago inmediatamente sino con el paso de los años”, advierten, según el centro médico español.

¿Cuándo una molestia digestiva deja de ser normal? La importancia de escuchar al estómago - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

La importancia de la detección temprana

Los especialistas coinciden en que existe una ventana de tiempo clave antes de que el cáncer se desarrolle completamente, en la que pueden detectarse alteraciones y actuar de manera oportuna.

“Es importante porque antes de desarrollarse el cáncer de estómago hay un periodo prolongado de tiempo con alteraciones en el que se puede detectar cuando es mínimamente invasor y el tratamiento es curativo y más sencillo”, destacan.

En este contexto, la endoscopia digestiva alta se convierte en una herramienta fundamental para el diagnóstico precoz. Este procedimiento permite identificar lesiones en etapas iniciales, lo que aumenta significativamente las probabilidades de curación.

“Por otra parte, la endoscopia esófago-gástrica asidua frente a las molestias gástricas permite hacer el diagnóstico muy precoz y consigue tasas de curación muy elevadas”, señalan, recordando que en países como Japón su uso rutinario ha permitido detectar casos en fases muy tempranas.