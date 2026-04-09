Alias Douglas negó haber participado en la fiesta de la carcel de Itagüí con Nelson Velásquez

Alias Douglas afirmó que no se alejará de las negociaciones de paz - crédito Colprensa

Luego de que el Gobierno nacional anunció la suspensión de las mesas de diálogos con las estructuras criminales del Valle de Aburrá tras confirmar que varios de los voceros participaron en una celebración privada al interior de la cárcel La Paz, en Itagüí, uno de los líderes del proyecto decidió pronunciarse a través de una carta.

En el documento al que tuvo acceso Infobae Colombia, José Leonardo Muñoz, conocido en el mundo criminal bajo el alias de Douglas, aseguró que él no participó en la celebración.

“Ante las noticias y acontecimientos conocidos por los medios de comunicación donde me relacionan con la visita del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí en el día de ayer, 8 de abril de 2026, debo manifestar tajantemente que niego cualquier participación en los hechos conocidos por los medios de comunicación y solicito a esos mismos medios de comunicación retractarse de cualquier señalamiento en mi contra”.

'Douglas' es uno de los líderes de las estructuras criminales que negocian con el Gobierno Petro - crédito Presidencia

“Douglas” indicó que él estuvo acompañado de sus familiares, aprovechando la jornada de visitas que se lleva a cabo los miércoles.

“No contraté, pagué, ni me reuní con el cantante Nelson Velásquez, quien ingresó a otro patio distinto al mío, que es el patio tres de máxima seguridad”, argumentó en el documento el vocero de la Paz Urbana.

El exlíder de la Oficina de Envigado aseguró que él no consume licor por problemas de salud y se mostró en contra de la polémica que se ha generado por la celebración denunciada por la concejala Claudia Carrasquilla.

“Rechazo tajantemente cualquier violación de las normas del establecimiento carcelario y, en caso de existir algún ilícito, insto a las autoridades a que tomen las medidas necesarias con los responsables, si hubiere lugar a ello, y reitero mi compromiso con la paz y mi resocialización, como ciudadano que acata la ley”.

Por último, “Douglas” mencionó a la cabildante Carrasquilla para solicitarle que exponga los nombres de las personas que habrían participado en la fiesta que denunció en redes sociales y sobre la que afirmó que se gastaron más de 500 millones de pesos los reclusos.

El exlíder de la Oficina de Envigado rechazó lo registrado en la cárcel La Paz - crédito Suministrada a Infobae

Como jefa de la delegación de paz del Gobierno nacional para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, la congresista Isabel Zuleta se pronunció para rechazar lo registrado al interior de la cárcel de Itagüí.

“Desde este momento queda suspendida la interlocución con los voceros de las estructuras del crimen organizado de alto impacto que hacen parte del proceso de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, hasta que no aclaremos su presunta participación en estos hechos, que son desdeñables porque los protocolos, el reglamento, la política del Inpec, tienen que ser respetados por los privados de la libertad”.

Zuleta indicó que la celebración no hizo parte de nada relacionado con la mesa de diálogo y lamentó que los voceros que participaron no tuvieran en cuenta cómo podrían afectar el trabajo que se ha realizado.

“Esta situación no hace parte de ningún tipo de acuerdo con el proceso de paz. Esto afecta la Paz Urbana, la esperanza de Paz Urbana. Esperamos una reflexión profunda de los voceros para que esto no vuelva a ocurrir y, sobre todo, respaldamos al Inpec en las investigaciones que se acaban de aperturar, en todas las medidas que están tomando y que se supere la corrupción”.

La congresista rechazó lo registrado al interior del centro de reclusión - crédito Senado

Sin quitarle importancia a la fiesta que se llevó a cabo en la prisión de máxima seguridad, la congresista mencionó que no está a favor de los pronunciamientos políticos que buscan destruir los acuerdos que se han consolidado con las estructuras criminales por lo registrado el 8 de abril.

“También rechazamos la presión que se ejerce por parte de fuerzas de derecha sobre un proceso de paz que necesita tranquilidad, que necesita seguir dando esperanza. Esa presión, si es para que se cumplan las reglas, maravilloso, pero para destruir la esperanza de paz, no lo es. Nosotros, como delegación de paz, hacemos un llamado para que se respete el derecho a la paz, para que continuemos en esta construcción colectiva y, sobre todo, para que se haga en el marco de la legislación competente, de las leyes que tenemos”.