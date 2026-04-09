Colombia

Alias Douglas negó haber participado en la fiesta de la carcel de Itagüí con Nelson Velásquez

El exlíder de la Oficina de Envigado rechazó las afirmaciones que se han hecho sobre lo registrado en el centro carcelario el 8 de abril

Guardar
Alias Douglas señaló que ayudaron a más de un mandatario en Antioquia a ganar puestos de elección popular - crédito archivo Colprensa
Alias Douglas afirmó que no se alejará de las negociaciones de paz - crédito Colprensa

Luego de que el Gobierno nacional anunció la suspensión de las mesas de diálogos con las estructuras criminales del Valle de Aburrá tras confirmar que varios de los voceros participaron en una celebración privada al interior de la cárcel La Paz, en Itagüí, uno de los líderes del proyecto decidió pronunciarse a través de una carta.

En el documento al que tuvo acceso Infobae Colombia, José Leonardo Muñoz, conocido en el mundo criminal bajo el alias de Douglas, aseguró que él no participó en la celebración.

“Ante las noticias y acontecimientos conocidos por los medios de comunicación donde me relacionan con la visita del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí en el día de ayer, 8 de abril de 2026, debo manifestar tajantemente que niego cualquier participación en los hechos conocidos por los medios de comunicación y solicito a esos mismos medios de comunicación retractarse de cualquier señalamiento en mi contra”.

Federico Gutiérrez relacionó la 'Paz Total' de Petro con pactos con criminales - crédito @FicoGutierrez/X
'Douglas' es uno de los líderes de las estructuras criminales que negocian con el Gobierno Petro - crédito Presidencia

“Douglas” indicó que él estuvo acompañado de sus familiares, aprovechando la jornada de visitas que se lleva a cabo los miércoles.

No contraté, pagué, ni me reuní con el cantante Nelson Velásquez, quien ingresó a otro patio distinto al mío, que es el patio tres de máxima seguridad”, argumentó en el documento el vocero de la Paz Urbana.

El exlíder de la Oficina de Envigado aseguró que él no consume licor por problemas de salud y se mostró en contra de la polémica que se ha generado por la celebración denunciada por la concejala Claudia Carrasquilla.

“Rechazo tajantemente cualquier violación de las normas del establecimiento carcelario y, en caso de existir algún ilícito, insto a las autoridades a que tomen las medidas necesarias con los responsables, si hubiere lugar a ello, y reitero mi compromiso con la paz y mi resocialización, como ciudadano que acata la ley”.

Por último, “Douglas” mencionó a la cabildante Carrasquilla para solicitarle que exponga los nombres de las personas que habrían participado en la fiesta que denunció en redes sociales y sobre la que afirmó que se gastaron más de 500 millones de pesos los reclusos.

Carta de alias Douglas
El exlíder de la Oficina de Envigado rechazó lo registrado en la cárcel La Paz - crédito Suministrada a Infobae

Como jefa de la delegación de paz del Gobierno nacional para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, la congresista Isabel Zuleta se pronunció para rechazar lo registrado al interior de la cárcel de Itagüí.

“Desde este momento queda suspendida la interlocución con los voceros de las estructuras del crimen organizado de alto impacto que hacen parte del proceso de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, hasta que no aclaremos su presunta participación en estos hechos, que son desdeñables porque los protocolos, el reglamento, la política del Inpec, tienen que ser respetados por los privados de la libertad”.

Zuleta indicó que la celebración no hizo parte de nada relacionado con la mesa de diálogo y lamentó que los voceros que participaron no tuvieran en cuenta cómo podrían afectar el trabajo que se ha realizado.

“Esta situación no hace parte de ningún tipo de acuerdo con el proceso de paz. Esto afecta la Paz Urbana, la esperanza de Paz Urbana. Esperamos una reflexión profunda de los voceros para que esto no vuelva a ocurrir y, sobre todo, respaldamos al Inpec en las investigaciones que se acaban de aperturar, en todas las medidas que están tomando y que se supere la corrupción”.

La congresista rechazó lo registrado al interior del centro de reclusión - crédito Senado
La congresista rechazó lo registrado al interior del centro de reclusión - crédito Senado

Sin quitarle importancia a la fiesta que se llevó a cabo en la prisión de máxima seguridad, la congresista mencionó que no está a favor de los pronunciamientos políticos que buscan destruir los acuerdos que se han consolidado con las estructuras criminales por lo registrado el 8 de abril.

También rechazamos la presión que se ejerce por parte de fuerzas de derecha sobre un proceso de paz que necesita tranquilidad, que necesita seguir dando esperanza. Esa presión, si es para que se cumplan las reglas, maravilloso, pero para destruir la esperanza de paz, no lo es. Nosotros, como delegación de paz, hacemos un llamado para que se respete el derecho a la paz, para que continuemos en esta construcción colectiva y, sobre todo, para que se haga en el marco de la legislación competente, de las leyes que tenemos”.

Temas Relacionados

Paz UrbanaDouglasCárcel de ItagüíAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Unidiplo advierte sobre la crisis en consulados y expedición de pasaportes: “Sitac es obsoleto”

Las fallas recientes en la herramienta electrónica imposibilitaron la atención en sedes nacionales e internacionales, lo que provocó retrasos, filas y quejas entre usuarios que requieren servicios consulares

Unidiplo advierte sobre la crisis en consulados y expedición de pasaportes: “Sitac es obsoleto”

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Fiesta en cárcel de Itagüí hizo que Colombia retrocediera más de 30 años para recordar la época de Pablo Escobar en La Catedral

El fundador del cartel de Medellín protagonizó celebraciones con reinas de belleza, futbolistas y hasta asesinó a dos de sus socios dentro del centro carcelario

Fiesta en cárcel de Itagüí hizo que Colombia retrocediera más de 30 años para recordar la época de Pablo Escobar en La Catedral

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Representante uribista pidió que no se olvide a los uniformados que son víctimas del conflicto armado en Colombia: “Se siguen contando”

José Jaime Uscátegui, que resultó reelecto para el periodo 2026-2030 por el Centro Democrático, conminó al Gobierno de Gustavo Petro que adelante gestiones para la liberación de los once uniformados que, según él, se encuentran en cautiverio

Representante uribista pidió que no se olvide a los uniformados que son víctimas del conflicto armado en Colombia: “Se siguen contando”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, le teme a la altura para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores: “No es fácil”

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, le teme a la altura para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores: “No es fácil”

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol