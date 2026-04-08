Ruptura de Karol G y Feid habría sido una estrategía para proyectar sus carreras, aseguró Dímelo King “Entendió su negocio”

En el programa 'Tamo envivo' de Dímelo King se atrevieron a lanzar algunos datos sobre el motivo por el que la paisa terminó su relación - crédito @envivo360/TikTok

El debate en torno a la ruptura entre Karol G y Feid cobró fuerza luego de que integrantes del programa Tamo en vivo de Dímelo King, expusieran una teoría que ha dividido a los seguidores de ambos artistas.

La hipótesis planteada sugiere que el fin de la relación podría haber estado influido por estrategias profesionales más que por cuestiones sentimentales.

La cantante, que recientemente compartió detalles sobre lo difícil que resultó esta separación, describió el momento como una etapa que la llevó a reconsiderar varios aspectos personales. Karol G afirmó que tuvo que “reconstruirse desde cero”, lo que motivó cambios tanto en su imagen como en sus prioridades.

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Las románticas imágenes se tomaron las redes sociales - crédito Karol G / Instagram

Poco después de estas declaraciones, Dímelo King y Dedimar Gámez, panelistas del programa, analizaron el impacto mediático del rompimiento. Gámez señaló: “Karol G entendió su negocio. Montó una relación bonita, pero sé que mi furor y mi auge duro va a ser cuando la termine que salga con mis canciones de despecho”.

Según su versión, el equipo de la artista podría haber evaluado el valor profesional de la relación y su desenlace.

Teorías sobre la ruptura y el marketing musical

Dedimar Gámez que hace parte del formato de Tamo en vivo insistió en que, dentro del mundo del entretenimiento, las relaciones a menudo responden a necesidades de imagen o posicionamiento.

En su análisis, recordó que “le fue supremamente mejor cuando terminó la relación con Anuel que salió con las canciones de despecho”. Para Gámez, el hecho de que Karol G haya optado por la soltería podría estar vinculado a la búsqueda de un nuevo ciclo musical, en especial por las tendencias que sigue la industria.

'Mi ex tenía razón' fue una de las canciones con las que Karol G lanzó varios dardos a Anuel tras su ruptura y empezar su romance con Feid - crédito YouTube/Karol G

Las declaraciones provocaron desacuerdo dentro del propio panel. Dímelo King rechazó la idea de que la artista necesite recurrir a un rompimiento para potenciar su música. “No tiene que estar demostrándole nada a nadie musicalmente”, sostuvo el influencer, defendiendo la autenticidad de la cantante y su capacidad para reinventarse sin necesidad de estrategias calculadas.

La reacción de los seguidores y el futuro de Karol G

En redes sociales, las opiniones se han polarizado entre quienes creen en la sinceridad de la relación y aquellos que consideran que el marketing pudo influir en su desenlace. El hecho de que ni Karol G ni Feid hayan dado una respuesta directa a estas teorías ha alimentado aún más la especulación y el debate digital.

Tras su separación, Karol G aseguró que ahora valora los momentos de intimidad personal y la oportunidad de enfocarse en sí misma, lejos de la presión de una relación. Este periodo ha sido fundamental para su crecimiento tanto personal como profesional.

Karol G y Feid despiertan rumores de compromiso - crédito @dimelokingnoticias/Instagram

En el mismo espacio televisivo, Yaya Muñoz añadió que mantener una relación dentro del ambiente musical puede resultar especialmente complejo debido a las exigencias y la exposición constante. Según su perspectiva, la próxima pareja de la cantante podría no pertenecer a la industria, para evitar dinámicas que afecten la vida profesional de ambos.

El impacto de la separación en la carrera musical

Yaya también destacó que, tras la ruptura, fue Feid quien primero lanzó nueva música y aprovechó el contexto mediático. Por su parte, Karol G optó por compartir sus reflexiones en una entrevista publicada en la revista Playboy de la que fue portada.

Karol G reveló que a la única que le preguntó si posar o no para Playboy fue a Sofía Vergara - crédito @playboy / Instagram

El debate surgido en Tamo en vivo ha puesto en el centro de la discusión la naturaleza de las relaciones en la industria musical y el peso de las estrategias de marketing en las decisiones personales de los artistas. Sin confirmaciones oficiales por parte de los protagonistas, la conversación continúa creciendo en las plataformas digitales.

Por ahora, el público permanece atento a los próximos pasos de Karol G y Feid, mientras las teorías sobre el motivo de su ruptura siguen generando conversación y nuevas interpretaciones en el entorno virtual.