Cancillería de Colombia explicó qué está pasando con el sistema para la expedición y renovación de pasaportes: el servicio fue suspendido

La Cancillería confirmó que han iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma Sitac - crédito Presidencia de la República de Colombia

Debido a las fallas que ha presentado la plataforma Sitac, la Cancillería de Colombia suspendió el trámite de expedición y renovación de pasaportes en las sedes centro y norte de Bogotá.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también confirmó que la expedición y renovación del documento en Antioquia fue suspendido.

“La Cancillería ha ordenado suspender el trámite de pasaportes debido a fallas en el sistema nacional. Una vez se restablezca el servicio, informaremos en los canales oficiales de la Gobernación. Todas las citas afectadas serán reprogramadas. Quienes tienen dudas sobre la reprogramación comunicarse con la línea de atención a la ciudadanía: 604 4099000″, afirmó Rendón.

Andrés Julián Rendón - crédito @AndresJRendonC/X

Los fallos en el sistema provocaron caos en los consulados de distintos países del mundo.

Por este motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció y confirmó que han iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma Sitac.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas”, indicó la cartera.

La Cancillería afirmó que este sistema es esencial para la prestación del servicio, razón por la cual señalaron que el objetivo de esta intervención es para realizar un análisis y mejoras en la plataforma y permitan brindar mejores herramientas.

La Cancillería informó que el objetivo que el objetivo de esta intervención es para realizar un análisis y mejoras en la plataforma y permitan brindar mejores herramientas - crédito Cancillería

“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, afirmó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que debido a la intervención técnica que van a realizar, el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento.

La Cancillería aseguró que son conscientes del malestar que puede causar en las personas, pero afirmó que son necesarias para lograr mejoras en el sistemas.

“Debido a la naturaleza de estas labores de optimización, el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento. Somos plenamente conscientes del impacto que las intermitencias temporales de servicio generan, no obstante, estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo”, indicó.

La cartera precisó que el equipo técnico está trabajando lo más rápido posible para minimizar los tiempos y restablecer el servicio de expedición y renovación de pasaportes.

“Nuestro equipo técnico trabaja con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad, asegurando que cada esfuerzo está encaminado a restablecer la normalidad con un desempeño superior y una infraestructura más confiable”, señaló la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que una vez logren reestablecer el sistema, se emitirá un comunicado en los canales oficiales de la cartera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que una vez logren reestablecer el sistema, se emitirá un comunicado en los canales oficiales de la cartera - crédito Cancillería de Colombia

“Agradecemos su comprensión durante este proceso de mejora y reiteramos nuestro compromiso con la excelencia en el servicio. Una vez confirmada la estabilización total de la plataforma, se emitirá una notificación formal de cierre del mantenimiento”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El pronunciamiento oficial se da luego de varios problemas en la expedición y renovación de pasaportes en sedes de la Cancillería de Colombia y consulados del mundo.

De hecho, el sindicado Unididiplo, sindicato de la Cancillería, había pedido un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería.

“En este sentido, respetuosamente solicitamos que, a través de las dependencias competentes —en particular la Dirección de Gestión de Información y Tecnología y la Secretaría General—, se emita de manera urgente una comunicación oficial por los distintos canales del Ministerio, informando sobre la falla general del sistema y las acciones que se están adoptando para su pronta solución", precisaron.