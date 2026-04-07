Colombia

Creadora de contenido reveló cuáles son las banderas rojas de una relación entre mujeres: “Mentira, amiga, corre”

Alejandra Villeta abrió un sincero debate señalando la poca información que hay sobre problemas y límites en vínculos lésbicos que muchas veces pasan desapercibidos

Guardar
Primer plano de dos manos de mujer entrelazadas sobre una mesa. Una mano con anillo simple sostiene otra mano más joven con manicura francesa y anillo.
Alejandra Villeta habló sin filtros sobre las banderas rojas en relaciones entre mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El debate sobre las dinámicas en relaciones afectivas volvió a tomar fuerza en redes sociales tras las declaraciones de la creadora de contenido Alejandra Villeta en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? Live, del canal RCN.

En medio de una conversación con Jessica Bohóquez y Diego Sáenz, sin rodeos la influenciadora abordó un tema poco discutido: las banderas rojas dentro de las relaciones entre mujeres y la falta de información que, según ella, existe al respecto.

Durante el espacio, Villeta puso sobre la mesa una realidad que, aseguró, muchas mujeres experimentan pero no siempre logran identificar con claridad, especialmente cuando se trata de sus primeras relaciones lésbicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Por eso también pasa muchas veces que la primera experiencia lésbica de una mujer es con una chica que es supermachista y que es una lesbiana que habla duro, que es violenta, que tiene discurso super como patriarcal”, expresó la creadora de contenido.

Alejandra Villeta destapó la peor infidelidad que ha vivido: la historia que contó en ¿Qué hay pa’ dañar? y cómo descubrió la doble vida de su expareja - crédito @alejavilleta/IG
Las declaraciones de Alejandra Villeta reactivan debate sobre señales de alerta en relaciones entre mujeres - crédito @alejavilleta/IG

Sus palabras generaron sorpresa entre los presentadores, los cuales profundizaron en el tema, pues Jessica Bohórquez, una de las conductoras del programa, preguntó directamente si en este tipo de relaciones también se presentan casos de violencia física, a lo que Villeta respondió sin titubeos: “Sí, sí, sí, sí. O sea, claro”.

Más allá de señalar situaciones específicas, la creadora de contenido centró su reflexión en un aspecto que considera clave: la desinformación. Según explicó, la falta de conversación sobre relaciones entre mujeres puede llevar a normalizar comportamientos que, en otros contextos, serían fácilmente identificables como problemáticos.

“Y yo creo que, a ver, a mí me pasa que cuando inicié en el negocio del lesbianismo hace unos años, que no son muchos, me di cuenta de que yo estaba cediendo demasiado en muchas cosas que normalmente con los manes no cedería, ¿sí? Como que yo entendería muy bien como esto que me está haciendo no está bien, esto que me está pidiendo no está bien. Y como que era mucho más crítica en ese sentido. Y creo que es porque no hablamos lo suficiente las lesbianas”, aseguró Villeta.

En ese sentido, Villeta explicó que, para ella, establecer límites dentro de una relación con otra mujer ha sido más complejo de lo esperado, precisamente porque no existe una narrativa clara que permita identificar comportamientos dañinos en este tipo de vínculos.

Alejandra Villeta habló sobre su orientación sexual - crédito @alejavilleta/IG
La falta de información dificulta la identificación de conductas problemáticas en relaciones entre mujeres, afirma Alejandra Villeta - crédito @alejavilleta/IG

“No hay mucha información sobre las lesbianas y hace falta hablar de estos temas. Y yo decía: ‘¿cómo le pongo mis límites a una persona a la que no quiero? O sea, que estamos como en igualdad de condiciones y yo siento que nada me lo está haciendo desde un lugar de poder’, por ejemplo”, indicó la influenciadora y locutora.

También comparó esta experiencia con sus relaciones heterosexuales, en las que, según relató, le resultaba más fácil reconocer actitudes negativas y reaccionar frente a ellas.

“O sea, como que para mí es muy fácil identificar cuando un man está siendo avión conmigo y digo como: ‘Qué te pasa, hijueputa, a dormir a tu casa’ y ya está. Pero cuando me lo hace una vieja, para mí es muy difícil poner límites porque no entiendo como que yo quiero complacer y quiero ser esta persona”, confesó Alejandra Villeta.

En su intervención, Villeta dejó claro que esta dificultad no es un caso aislado, sino una situación que, desde su perspectiva, se repite en muchas relaciones entre mujeres, donde la falta de referentes y conversaciones abiertas genera confusión.

Alejandra Villeta compartió en ¿Qué hay pa’ dañar? la infidelidad más insólita de su vida - crédito @alejavilleta/IG
Alejandra Villeta sacude las redes al hablar sobre las banderas rojas en relaciones entre mujeres - crédito @alejavilleta/IG

“Entonces me cuesta y creo que eso pasa mucho en las relaciones entre mujeres, como que hay tan poquita información al respecto que uno no sabe cómo manejar la situación”, afirmó.

A esto se suma otro factor que, según la creadora, puede llevar a ignorar señales de alerta: la idea de que, por tratarse de otra mujer, no existiría riesgo de violencia o comportamientos tóxicos. Sin embargo, Villeta fue enfática en desmontar esa creencia.

“Por eso también pasa muchas veces que la primera experiencia lésbica de una mujer es con una chica que es supermachista y que es una lesbiana que habla duro, que es violenta, que tiene discursos super como patriarcales. Y uno no se da cuenta porque como es una mujer es como: ‘Ah, no, pero ella no me haría eso jamás porque es una vieja’. Mentira, amiga, corre. O sea, no lo hagas”, dijo Alejandra.

En esa misma línea, insistió en que existen múltiples “red flags” que suelen pasarse por alto debido a la confianza inicial o a la falta de información.

La confesión de Alejandra Villeta sobre el machismo en parejas entre mujeres que nadie se atreve a mencionar - crédito @AlejaVilleta/IG
La confesión de Alejandra Villeta sobre el machismo en parejas entre mujeres que nadie se atreve a mencionar - crédito @AlejaVilleta/IG

De verdad, hay muchos red flags que uno ignora simplemente por desinformación y porque la otra pues es una mujer y uno confía. Uno dice como: ‘Ah, no, pero tal cosa...’. y la verdad, hay chicas que de verdad, porque eso está, o sea, eso nos lo metieron por los poros. O sea, hay muchas chicas que también tienen discursos superviolentos, supermachistas. El hecho de ser mujeres no quiere decir que no los tengan”, aseguró la creadora de contenido.

Finalmente, el presentador Diego Sáenz intervino para ampliar el debate, recordando que este tipo de dinámicas no son exclusivas de una orientación sexual, sino que pueden presentarse en cualquier tipo de relación: “Pero creo que aplica pa’ todo. O sea, no importa si es, eh, lesbiana, gay, hetero, lo que sea, aplica a personas”.

Temas Relacionados

Alejandra VilletaRelaciones entre mujeresRelaciones lésbicasRedflags relacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Miss Fruti Universo: así fue como el viral reinado de frutas recreó la corta coronación de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015

El contenido que se ha hecho tendencia en redes sociales realizaron un concurso de belleza en el que coronaron por error a la colombiana, reviviendo un trauma del que muchos todavía no superan

Miss Fruti Universo: así fue como el viral reinado de frutas recreó la corta coronación de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

La decisión fue oficializada después de una serie de atentados registrados en el norte antioqueño, que fueron atribuidos a este cabecilla del grupo armado

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El estadio Jose Alvalade en Lisboa, Portugal será la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Cuándo comenzará en Colombia el fenómeno del Niño 2026: podría ser la ola de calor más fuerte desde que se tienen registros

Un nuevo pronóstico advierte sobre un calentamiento del Pacífico que llegaría hasta 2,5 °C hacia octubre, mientras organismos internacionales mantienen la incertidumbre sobre su intensidad

Cuándo comenzará en Colombia el fenómeno del Niño 2026: podría ser la ola de calor más fuerte desde que se tienen registros

Con un helicóptero Halcón: así fue el seguimiento aéreo que permitió ubicar a la niña de 7 años secuestrada en Bogotá

Además, la articulación entre vigilancia aérea, patrullas en tierra y sistemas de monitoreo en tiempo real permitió reducir el área de búsqueda y reaccionar con rapidez hasta dar con el paradero de la menor

Con un helicóptero Halcón: así fue el seguimiento aéreo que permitió ubicar a la niña de 7 años secuestrada en Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

ENTRETENIMIENTO

Aterciopelados debutó en el Tiny Desk: así fue el concierto acústico de la banda colombiana en el icónico escenario

Aterciopelados debutó en el Tiny Desk: así fue el concierto acústico de la banda colombiana en el icónico escenario

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Deportes

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Carlos Antonio Vélez cuestionó los títulos de James Rodríguez con el Real Madrid: “Hay quienes tienen y no jugaron finales”

Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones