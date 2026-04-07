Colombia

Caso Ungrd: designan magistrado que adelantará el juicio contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la Corte Suprema de Justica

El magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, asumirá por reparto el proceso contra los exfuncionarios del Gobierno Petro

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La audiencia de acusación contra Bonilla y Velasco fue programada para el 29 de abril, momento en el que la Corte Suprema formalizará los cargos - crédito Mariano Vimos, Lina Gasca/Colprensa y Corte Suprema de Justicia
La audiencia de acusación contra Bonilla y Velasco fue programada para el 29 de abril, momento en el que la Corte Suprema formalizará los cargos - crédito Mariano Vimos, Lina Gasca/Colprensa y Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia avanzó en el proceso judicial relacionado con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al definir el magistrado que se encargará de adelantar el juicio contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La designación recayó en Jorge Emilio Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia, que asumirá el expediente por reparto.

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La asignación del caso al magistrado Caldas marca el inicio de una nueva fase en el proceso judicial contra los exministros, quienes fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

El magistrado Jorge Emilio Caldas es reconocido por haber liderado decisiones judiciales de alto perfil. Entre ellas, se encuentra el proceso que terminó con la condena del exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, que permaneció en prisión por más de siete años tras ser hallado responsable de interferir en una investigación penal contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

El magistrado Jorge Emilio Caldas asumirá por reparto el juicio contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito Corte Suprema de Justicia
El magistrado Jorge Emilio Caldas asumirá por reparto el juicio contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito Corte Suprema de Justicia

La audiencia de acusación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fue programada para el 29 de abril, diligencia en la que se formalizarán los cargos ante la Corte Suprema de Justicia y se dará continuidad al proceso penal en su contra.

El caso hace parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la contratación dentro de la Ungrd, que ha involucrado a varios exfuncionarios y dirigentes políticos. Como parte de ese expediente, permanecen privados de la libertad el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz y el exministro Luis Fernando Velasco.

Libertad para Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

El ministro Ricardo Bonilla asegura que las actuaciones en Hacienda Pública han sido malinterpretadas - crédito Colprensa
Ricardo Bonilla fue dejado en libertad por el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que se determinara que la Fiscalía había excedido el plazo legal para presentar el escrito de acusación - crédito Colprensa

En paralelo al avance del proceso en la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el martes 7 de marzo la libertad de Ricardo Bonilla, tras concluir que la Fiscalía excedió el plazo legal para presentar el escrito de acusación.

La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, luego de evaluar una solicitud presentada por la defensa del exministro. El abogado Alejandro Carranza argumentó que el ente acusador tenía un plazo de 120 días, contados desde la imputación, para radicar el escrito de acusación, término que, según indicó, se cumplió el 1° de abril.

Frente a esta solicitud, el fiscal Gabriel Sandoval sostuvo ante el tribunal que la acusación había sido radicada el mismo martes en horas de la mañana ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó, el cómputo de los términos debía realizarse a partir de la captura efectiva del exministro, lo que extendería el plazo hasta el 16 de abril.

Corrupción - Ungrd
El proceso también involucra a otros exfuncionarios y dirigentes políticos, como Iván Name, Andrés Calle y Sandra Ortiz, quienes permanecen detenidos - crédito montaje Infobae/Ungrd

Sin embargo, la magistrada Álvarez rechazó esta interpretación. “La propuesta interpretativa que presenta la Fiscalía y los señores apoderados de víctimas –debo mencionarlo con todo respeto– la considero inaceptable. No pueden interpretarse las normas de manera extensiva y de manera desfavorable. Si la norma dispone que los términos se contarán a partir de la imputación, pues bajo ninguna circunstancia considera esta funcionaria que puede dársele un alcance distinto al que la norma dispone”, señaló durante la audiencia.

Tras la decisión del tribunal, Ricardo Bonilla continuará enfrentando el proceso en libertad, luego de haber permanecido recluido desde diciembre de 2025 en un complejo policial de Bogotá.

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