Anuncian 100 nuevos cupos para becas de doctorados en las diferentes regiones del territorio nacional

Estudiar un doctorado será más fácil para aquellos jóvenes que quieran avanzar en su camino profesional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

100 becas de doctorado serán ofrecidas por alcaldías y gobernaciones de varias regiones de Colombia, con el objetivo de fortalecer la competitividad y el talento de alto nivel fuera de los principales centros urbanos.

Esta iniciativa es liderada por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las alcaldías de Soacha y Bucaramanga, y la Gobernación del Atlántico, y cuenta con el apoyo del sector privado, con el fin de reducir la brecha de capital humano doctoral en el país.

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La convocatoria, denominada “Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios”, está dirigida a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría que demuestren impacto en sus comunidades con labores e iniciativas realizadas según las necesidades de la comunidad.

Tomar clases virtuales garantiza que los ciudadanos que tienen familias puedan avanzar sin necesidad de dejar el hogar para estudiar en otras ciudades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo postularse a las becas

El proceso de postulación se realiza a través del sitio web www.alcaldiascol.com, donde los interesados deben diligenciar sus datos, seleccionar la Universidad UDAVINCI, escoger el programa de doctorado y completar la solicitud.

En la convocatoria podrán aplicar docentes en ejercicio del sector público y privado, desde primaria hasta educación superior, así como funcionarios públicos y profesionales con maestría que demuestren impacto de su trabajo en sus comunidades.

Cabe mencionar que para aplicar a las becas no se exige ensayo, propuesta de investigación ni certificado laboral, pero sí diploma y certificados de pregrado y maestría, documento de identidad, certificados académicos, hoja de vida y carta de motivación.

Actualmente, la oferta incluye tres programas doctorales: Sistemas Computacionales (20 cupos), Tecnología Educativa (50) y Administración (30). Los estudios se realizarán en modalidad virtual, con tutorías personalizadas, actividades sincrónicas y asincrónicas, y espacios presenciales opcionales. Esa modalidad resulta clave en un país donde muchos profesionales no pueden asumir los costos económicos, laborales y familiares que implica trasladarse a otra ciudad para realizar estudios de alto nivel.

Los interesados en aplicar deben saber que la convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril, aunque aquellos estudiantes que aspiren a la primera fase deben completar el proceso antes del 11 de abril.

Los estudiantes que presenten proyectos locales tendrán más oportunidades de ganar las becas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comunicado oficial de las entidades territoriales indica que la selección no será automática ni por municipio, sino que tendrá en cuenta el orden de llegada de los documentos de los aspirantes, así como los antecedentes académicos, cumplimiento de requisitos y la incidencia territorial de los candidatos.

Del mismo modo, se explicó que se dará prioridad a los aspirantes que acrediten impacto relevante en sus comunidades, reforzando así el enfoque de descentralización de la formación doctoral en Colombia.

Y es que las 100 becas ofertadas para doctorados no solo representan una posibilidad académica para aquellos que buscan seguir formándose, sino una apuesta por fortalecer el talento regional en un momento en que el país necesita más capacidades locales para competir, innovar y gestionar mejor su desarrollo.

Las comunidades se verán beneficiadas por los nuevos doctores en diferentes áreas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El país cuenta actualmente con 25,6 doctores por cada millón de habitantes, y el 51% de los beneficios de este tipo de formación se concentra en Bogotá, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el talento regional, puesto que el panorama no solo refleja una deuda en materia educativa, sino representa una nueva luz para el fortalecimiento del capital humano que requieren las regiones para elevar su capacidad técnica, mejorar la gestión pública y responder con más herramientas a sus propios desafíos, que son conocidos por los jóvenes y ciudadanos que habitan sus comunidades.

Así, las becas buscan ampliar el acceso a estudios de alto nivel, modernizar instituciones y generar capacidades para enfrentar desafíos de cada una de las regiones involucradas, sin que los profesionales deban migrar a otras ciudades para formarse, lo que contribuye a un apoyo económico para ellos.