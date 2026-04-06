Colombia

Madres cabeza de hogar pueden recibir hasta 5 millones de pesos: así puede inscribirse al subsidio

Esto gracias a la convocatoria: “Las jefas de hogar sostienen la economía popular”, que busca fortalecer emprendimientos a nivel nacional

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El Ministerio de Igualdad y Equidad ha abierto una nueva convocatoria dirigida a madres cabeza de hogar, quienes podrán recibir hasta cinco millones de pesos para impulsar sus actividades productivas, fortalecer sus negocios y acceder a formación, como parte del programa “Las jefas de hogar sostienen la economía popular” - crédito minigualdadcol / Instagram

Las recientes convocatorias del Ministerio de Igualdad y Equidad representan una nueva ventana de oportunidad para miles de mujeres en Colombia. El anuncio contempla incentivos económicos de hasta 5.000.000 de pesos, destinados a impulsar la autonomía financiera de las madres cabeza de hogar.

El programa “Las jefas de hogar sostienen la economía popular” busca robustecer los emprendimientos y actividades económicas lideradas por mujeres que sostienen a sus familias. Esta estrategia, articulada por la Dirección de Madres Cabeza de Familia del Viceministerio de las Mujeres, se implementa en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad Colombia).

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La convocatoria está activa en 13 ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras. Las postulaciones estarán por cíclicos en la página oficial, lo que otorga un margen limitado para completar el proceso en los canales oficiales.

Líneas de apoyo para las postulantes

Las interesadas pueden acceder a tres líneas principales: fortalecimiento de emprendimientos individuales, apoyo a emprendimientos colectivos y formación en empleabilidad. En el primer caso, el respaldo se orienta a mujeres que ya tienen una unidad productiva en funcionamiento. El incentivo puede emplearse para adquirir insumos, herramientas o equipos necesarios para el crecimiento del negocio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa ofrece hasta cinco millones de pesos en incentivos económicos para fortalecer actividades productivas de madres cabeza de hogar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo eje está pensado para asociaciones, cooperativas u organizaciones conformadas por madres cabeza de hogar. El beneficio contempla hasta 5.000.000 de pesos por integrante, dependiendo de los términos de cada convocatoria.

La tercera línea ofrece formación orientada a la empleabilidad, con capacitación técnica y práctica en distintos oficios. Este componente busca mejorar la inserción laboral y el desarrollo de competencias útiles en el mercado de trabajo.

Condiciones y requisitos para la postulación

Para participar, las aspirantes deben cumplir ciertos criterios: estar registradas en el Sisbén en categorías A o B, ser madres cabeza de hogar y encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.

Las convocatorias pueden priorizar a mujeres sin empleo formal o pertenecientes a poblaciones con enfoque diferencial. Entre estas, se incluyen víctimas del conflicto armado y comunidades tradicionalmente excluidas, lo que amplía el alcance de la política social. El proceso de inscripción requiere diligenciar el formulario oficial, adjuntar datos personales y la documentación que respalde la condición socioeconómica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La convocatoria prioriza a mujeres sin empleo formal y a quienes pertenecen a poblaciones con enfoque diferencial, como víctimas del conflicto armado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal objetivo de estas ayudas es fortalecer el tejido económico liderado por mujeres en situación de vulnerabilidad. Los recursos no se entregan como un giro directo, sino como capital semilla, acompañamiento técnico y formación para consolidar los emprendimientos.

Sectores como el comercio minorista, la producción artesanal, los servicios de cuidado y la manufactura de alimentos se encuentran entre los principales focos de apoyo. La inversión tiene efectos positivos tanto en el bienestar de las familias como en el desarrollo del entorno.

Proceso de verificación y recomendaciones

Las autoridades han insistido en la importancia de verificar toda la información a través de fuentes oficiales antes de iniciar el proceso de inscripción. En los últimos meses, se han detectado mensajes engañosos que prometen acceso inmediato a recursos sin cumplir con los requisitos establecidos.

Para evitar fraudes, las interesadas deben acudir exclusivamente a los canales institucionales. Las postulantes interesadas pueden consultar los detalles y completar su inscripción en la plataforma oficial: publicaciones.fupad.org.

Varias mujeres trabajando juntas en oficina, con computadoras y presentaciones, y atendiendo un negocio de joyas.
Las líneas de apoyo incluyen capital semilla, acompañamiento técnico y formación en empleabilidad para consolidar ideas de negocio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto potencial para las mujeres y sus familias

El acceso a capital semilla, formación y acompañamiento representa un avance significativo en la autonomía económica de las madres cabeza de hogar. La posibilidad de invertir en negocios propios o en formación profesional abre puertas para mejorar el ingreso familiar y alcanzar mayor estabilidad.

Estas convocatorias, al priorizar a mujeres en condición de vulnerabilidad y a poblaciones con enfoque diferencial, buscan reducir brechas estructurales y promover la igualdad de oportunidades. Más que una transferencia monetaria, se trata de un impulso integral que puede transformar la vida de muchas familias colombianas.

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